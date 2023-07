Der Weltfriedensrat weist die Provokationen des Europäischen Parlaments gegen Kuba entschieden zurück (World Peace Council)

wpc-in.org

Die aktuelle Resolution des Europäischen Parlaments (EP), die neue Sanktionen und Aktionen gegen Kubas heldenhaftes Volk und seine Führer fordert, stellt eine Provokation für den gesunden Menschenverstand für die der großen Mehrheit der Menschheit dar.

Die Europäische Union und ihre Bildungseinrichtungen wenden wieder einmal die „Zuckerbrot und Peitsche“-Taktik als echtes Werkzeug des Kapitals an und offenbaren damit zugleich die seine wahrhafte imperialistische Struktur.

Die EU mischt sich in die inneren Angelegenheiten Kubas ein ohne jegliche moralische oder rechtliche Autorität dazu. Das Europäische Parlament hat kein Recht dazu und keinerlei Zuständigkeit, irgendwelche kubanischen „Menschenrechtspraktiken“ festzustellen zu bewerten oder zu untersuchen.

Darüber hinaus handelt es sich um einen heuchlerischen Akt willkürlicher Intervention und den Versuch die kriminelle und inhumane Blockade-Politik gegenüber Kuba seitens der USA, die seit über sechs Jahrzehnten betrieben wird zu „beschönigen“.

Diese Resolution des Europäischen Parlaments verweigert faktisch die Rechte der kubanischen Bürger für den auf den Zugang zu Grundgütern, Ausrüstung, Medikamenten und das Recht des mutigen kubanischen Volkes über sein eigenes Schicksal und seinen eigenen Entwicklungsverlauf zu entscheiden.

Dies geht Hand in Hand mit der imperialistischen US-Politik, die versucht die Revolution auf der Insel abzuwürgen und zu ersticken und verbirgt nicht einmal wirklich ihre finsteren Bemühungen, die Kubanische Revolution zu stürzen.

Der Weltfriedensrat steht fest an der Seite des kubanischen Volkes und seiner Revolution und anerkennt die Errungenschaften und den Beitrag für viele Völker in der Welt.

Die EU und insbesondere das Europäische Parlament tolerieren blind und völlig uneingeschränkt die illegale Besetzung des Hoheitsgebiets Kubas in seiner Provinz Guantánamo, wo die USA ihren Marinestützpunkt und ein Konzentrationslager betreiben, alles gegen den Willen des kubanischen Volkes und seiner Regierung.

Das ist die wahre Verletzung der Menschenrechte in Kuba!

Der Weltfriedensrat lehnt die Resolution des Europäischen Parlaments vehement entschieden ab und erklärt seine volle Solidarität mit dem kubanischen Volk.

Nieder mit der Blockade gegen Kuba!

Nieder mit den imperialistischen Manövern gegen Kuba!

Büro für WPC-Angelegenheiten, 17. Juli 2023

