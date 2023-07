(VIDEO) US-Militärexperte Scott Ritter: Deutschlands Aussenpolitik ist gescheitert (Gegenpol)

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sieht eine „Führungsrolle Deutschlands“ in der Welt. Aus ihrer Sicht tritt Berlin für „Frieden“, „Freiheit“ und „internationale Ordnung“ ein. Für den US-Militärexperten Scott Ritter sind das nur Hirngespinste, denn Deutschland fehlen alle notwendigen Kompetenzen für eine globale Führungsrolle: militärische Fähigkeiten, Wirtschaftsstärke und hohe moralische Standards. Ritter betont: „Baerbock lügt – oder sie ist so ignorant wie ein Tag nur lang sein kann. Oder beides. Was sie aber definitiv nicht tut, ist, die Wahrheit zu sagen“.

Die deutsche Außenpolitik ist laut Ritter „gescheitert“ – genauso wie die gesamte Strategie der NATO in Richtung Russlands. Daran können weder der NATO-Beitritt Schwedens noch Streumunition für die Ukraine etwas ändern. Scott Ritter resümiert: „Kein Waffensystem allein oder zusammen mit anderen wird das Ergebnis dieses Konflikts ändern, nämlich einen strategischen Sieg Russlands über die Ukraine und im weiteren Sinne über die NATO“.

