In einem Interview für die englische Online-Medienplattform London Real äußerte sich der ehemalige Oberst der US-Armee und Politikwissenschaftler Douglas Macgregor zu den jüngsten Entwicklungen im Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Dabei ging er auf die Verluste der ukrainischen Streitkräfte ein, die sich allein seit Beginn der „Gegenoffensive“ Anfang Juni auf 24.000 bis 26.000 Mann belaufen sollen.











