Deutschland stellt Strategie zum ‚De-Riskimg‘ gegenüber China vor – von Conor Gallagher (naked capitalism)

Deutschlands lang erwartete „China-Strategie“ ist endlich da, und obwohl sie nicht so strikt ist, wie von den China-Falken gewünscht, wird sie den Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern wahrscheinlich dennoch schaden.



Hardliner von den Grünen wie Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hatten sich Maßnahmen gewünscht, die von strengen Export- und Importkontrollen bis hin zu China-Risiko-Stresstests für deutsche Unternehmen reichen. Diese Bestimmungen wurden nicht in das endgültige Dokument aufgenommen. Aus Politico EU:

Bemerkenswert ist, dass die Strategie frühere Vorschläge zur Einführung einer „Berichtspflicht“ und „Stresstests“ für Unternehmen, die besonders stark in China engagiert sind, nicht mehr enthält. Stattdessen heißt es in dem Schlussdokument, die Regierung werde versuchen, das Problembewusstsein zu schärfen“ und den Austausch zu intensivieren“, aber sie erwarte“, dass die Unternehmen das Risiko selbst steuern.

Ob die Mehrheit der deutschen Unternehmen – die im vergangenen Jahr eine neue Rekordsumme von 11,5 Milliarden Euro in China investiert haben – dies wirklich aus eigenem Antrieb tun wird, ist allerdings fraglich.



Die Strategie macht jedoch deutlich, dass ein EU-Investitionsabkommen mit China – das von der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel vorangetrieben wurde, aber seit zwei Jahren auf Eis liegt – „aus verschiedenen Gründen derzeit nicht zustande kommen kann.“

…Die Strategie ist in Bezug auf die Menschenrechte am schärfsten und rügt Peking wegen der „schwerwiegenden“ Verletzungen der Rechte der Uiguren in Xinjiang sowie der Situation in Tibet und Hongkong und hebt „die Lage ethnischer und religiöser Gemeinschaften und die erheblich verschlechterte Situation von Menschenrechtsverteidigern“ hervor.



In dem Dokument heißt es, Deutschland wolle seine China-Politik mit der EU abstimmen und unterstütze die Anwendung von EU-Sanktionen gegen Peking „im Falle von schweren Menschenrechtsverletzungen“.

Die neue Politik fordert auch, den Export von sensibler Technologie und Know-how nach China zu verhindern. Peking ist erwartungsgemäß kein Fan dieser Strategie. Aus der Global Times:



Als Reaktion auf die veröffentlichte deutsche Strategie teilte die chinesische Botschaft in Deutschland am Donnerstag in einer Erklärung mit, dass China hoffe, Deutschland könne die Entwicklung Chinas auf rationale, umfassende und objektive Weise betrachten.

Die Schwierigkeiten und Herausforderungen, vor denen Deutschland derzeit stehe, seien nicht von China verursacht. China als „Konkurrenten und Systemrivalen“ zu betrachten, entspreche weder der Realität noch sei es für die Interessen beider Seiten von Vorteil, so die Botschaft.



Eine ideologisch geprägte Sichtweise und Politik gegenüber China führe nur zu Missverständnissen und Fehleinschätzungen und beeinträchtige die Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen, so die Botschaft.

Baerbock, der am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius sprach, sagte, die Strategie sende das Signal, „dass wir nicht naiv sind“. Darüber lässt sich streiten.



Die Lehre, die Berlin aus dem ganzen Ukraine-Fiasko und dem Abbruch der Energiebeziehungen zu Russland ziehen will, ist, dass Deutschland einen Fehler gemacht hat, indem es sich bei fossilen Brennstoffen zu sehr von Moskau abhängig gemacht hat. Es ist entschlossen, denselben „Fehler“ bei seinem größten Handelspartner China nicht zu begehen.



Sollten sie etwa eine weitere Lektion gelernt haben, die sie innehalten lassen sollte?

Wir betreten eine Welt der permanenten staatlichen Energiesubventionen für europäische Unternehmen. pic.twitter.com/anfV7D9Mp4 – Philip Pilkington (@philippilk) May 6, 2023

Bei seinem Treffen mit Baerbock im Mai räumte der chinesische Außenminister Qin Gang ein, dass China durch einen „neuen Kalten Krieg“ geschädigt werden würde, aber Europa würde stärker darunter leiden. Er verwies auf einen kürzlich erschienenen Bericht des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung und der Stiftung für Familienunternehmen, in dem geschätzt wird, dass Deutschlands BIP um zwei Prozent sinken würde, wenn es sich von China „entkoppelt“.



In einem kürzlich erschienenen Artikel der New York Times wurde die Behauptung aufgestellt, dass Deutschland durch den Handel mit China in eine „Abhängigkeitsfalle“ tappt, so wie es bei der russischen Energieversorgung der Fall war. In dem Artikel wird aber auch darauf hingewiesen, wie wichtig China für die deutsche Wirtschaft ist:



„Deutschland ist von China abhängig, wenn es um wichtige Technologieprodukte wie Mobiltelefone und LEDs sowie um Rohstoffe wie Lithium und seltene Erden geht.“

„China ist seit sieben Jahren in Folge Deutschlands größter Handelspartner.“

„Deutsche Autohersteller, darunter BMW und Mercedes-Benz, verkaufen rund ein Drittel aller von ihnen produzierten Fahrzeuge in China – das übertrifft den Absatz in ganz Westeuropa.“

„Eine Studie des Kieler Instituts hat gezeigt, dass eine Abkopplung von China für ganz Europa, aber insbesondere für Deutschland aufgrund seiner starken wirtschaftlichen Verflechtung sehr kostspielig wäre. Berechnungen des Instituts, die auf dem Bruttoinlandsprodukt von 2019 basieren, ergaben, dass Deutschland Einnahmen im Wert von mehr als 131 Milliarden Euro verlieren könnte. Und es könnte sogar noch mehr sein, wenn China Vergeltung übt.“

Und das ist noch nicht alles:

Die Strategie verfolgt eine härtere Linie gegenüber China als die der Regierungen unter Bundeskanzlerin Angela Merkel, die China als einen riesigen Wachstumsmarkt für deutsche Waren ansahen.

Dieser Vorstoß hat eine enge Beziehung zu China geschaffen, mehr als eine Million deutscher Arbeitsplätze hängen direkt von China ab, und viele weitere indirekt. Fast die Hälfte aller europäischen Investitionen in China stammen aus Deutschland, und fast die Hälfte der deutschen Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes ist in einem Teil ihrer Lieferkette auf China angewiesen.



In Anbetracht des Gegenwinds, mit dem die deutsche Wirtschaft derzeit konfrontiert ist, mag der Zeitpunkt für ein „De-Risking“ seltsam erscheinen. Deutschland hat keinen Zugang mehr zu den billigen russischen fossilen Brennstoffen und importiert wichtige Mineralien, die in der Produktion, z. B. von Elektroautos, verwendet werden. Die Exporte des Landes nach Asien schrumpfen, und die Automobilproduktion ist rückläufig. Die einzige Komponente des Berliner Wirtschaftsmodells, die noch übrig geblieben ist, ist die Lohnzurückhaltung, und diese Bemühungen werden noch verstärkt: Die Reallöhne sind in Deutschland im vergangenen Jahr mit Rekordgeschwindigkeit gesunken.



Das Land befindet sich bereits in einer Rezession, die Inflation ist nach wie vor hoch (6,4 Prozent im Juni) und wird größtenteils von den Energiepreisen angetrieben, was die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie weiter beeinträchtigt. Die deutschen Exporte sind im Mai unerwartet zurückgegangen. Die Stimmung in der Wirtschaft ist schlecht. Die Insolvenzen in Deutschland sind im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 13,9 Prozent gestiegen.



Laut einer aktuellen Deutschlandtrend-Umfrage sind 71 Prozent der Bundesbürger mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden, ein Rekordhoch. Die EU- und einwanderungsfeindliche Alternative für Deutschland (AfD) legt in den Umfragen zu, was vor allem auf die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Politik der Regierung gegenüber der Ukraine und Russland und den wirtschaftlichen Kosten dieser Entscheidungen zurückzuführen ist. Der Aufstieg der AfD hat deutsche Spione dazu veranlasst, Alarm wegen Demokratiegefährdung zu schlagen. Thomas Haldenwang, der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, sagte kürzlich auf einer Pressekonferenz, dass rechtsextreme Ansichten und Positionen die größte Bedrohung für die deutsche Demokratie darstellen – oder zumindest für das, was von ihr übrig ist.



Trotz alledem machen die China-Falken, angeführt von Baerbock, weiter.



Die übermäßig selbstbewusste und freimütige Atlantikerin ist eine der größten Verfechterinnen einer härteren deutschen Haltung gegenüber China. Sie befürwortet eine „feministische“ interventionistische Außenpolitik, die sich nahtlos in die Feindesliste der USA einreiht, und hat ihr Bestes getan, um die Beziehungen zu Peking zu beschädigen.



https://t.co/FL1t9WoQuN – Lord Bebo (@MyLordBebo) April 14, 2023



Berlin sagt, es wolle seine China-Politik mit der EU koordinieren. Nun, die EU will ihre Politik mit Washington koordinieren.



Die EU-Außenminister haben sich bei ihrem Treffen im Mai auf eine härtere Position gegenüber China geeinigt. Jetzt müssen sie nur noch herausfinden, wie sie diese in die Praxis umsetzen können, sagte der Chef der Außenpolitik Josep Borrell. Die Minister waren sich einig, dass die Koordinierung mit den Vereinigten Staaten weiterhin von entscheidender Bedeutung sein wird“, um, wie es Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kürzlich formulierte, um zu einem „De-Risking“ gegenüber China zu gelangen.



Der chinesische Außenminister Qin Gang befand sich zu diesem Zeitpunkt zufällig in Berlin, was zum zweiten Wortgefecht innerhalb eines Monats zwischen ihm und seiner deutschen Amtskollegin Baerbock führte, die weiterhin ihr Bestes tut, um die Beziehungen zwischen Berlin und seinem größten Handelspartner zu beschädigen.



Während Qin Chinas Neutralität im Ukraine-Krieg und seine Bemühungen um die Ausarbeitung eines Friedensplans betonte, bestand Baerbock darauf, dass Neutralität keine Option sei. „Neutralität bedeutet, sich auf die Seite des Aggressors zu stellen“, sagte sie Qin laut der Deutschen Welle. Außerdem bezeichnete sie China als „systemischen Rivalen“.



Die große Ironie an der ganzen Sache ist, dass die Deutschen sich so sehr bemühen, China zu konfrontieren, während ihr „Verbündeter“, die USA, daran arbeitet, die deutsche Industrie abzuwerben. Berlin hat immer noch nicht herausgefunden, wer die Nord-Stream-Pipelines in die Luft gejagt hat, und wird nun noch mehr darunter leiden, dass sich die Rivalität zwischen den USA und China aufheizt. Aus Reuters:

Ein deutscher Beamter sagte am Mittwoch, das Land arbeite daran, die langfristige Versorgung mit kritischen und strategischen Rohstoffen zu sichern, während es die möglichen Auswirkungen der chinesischen Exportkontrollen für einige Metalle, die in Halbleitern verwendet werden, abschätzt.



China kündigte am Montag an, die Ausfuhr einiger Metalle zu kontrollieren, die in der Halbleiterindustrie weit verbreitet sind. Dies ist der jüngste Vorstoß in einer eskalierenden Auseinandersetzung zwischen Peking und den Vereinigten Staaten.



Im Jahr 2022 lieferte China 27 Tonnen Gallium nach Deutschland, was 55 % der Gesamteinfuhren entspricht. Bei Germanium lieferte China nach Angaben der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) 3 Tonnen, also 75 %.



Ein Vertreter der deutschen Industrie sagte am Mittwoch, dass Chinas Entscheidung möglicherweise eine Reaktion auf die US-Handelsbeschränkungen sei, aber die Auswirkungen auch in Europa zu spüren sein werden.

Die EU scheint zunehmend dazu verdammt zu sein, ihre Russland-„De-Risking“-Strategie mit China zu wiederholen, und es ist zu erwarten, dass sie für den Block ähnlich desaströs sein wird. Aus der South China Morning Post:

Der chinesische Außenminister Qin Gang hat davor gewarnt, dass die wahre „Gefahr“ für Europa von „einem bestimmten Land“ ausgeht, das einen „neuen kalten Krieg“ führt, einseitige Sanktionen verhängt und seine eigenen finanziellen Probleme an andere exportiert.



Qin nannte die USA nicht namentlich, warf dem Land aber vor, ideologische Konfrontation zu schüren und eine Lagerkonfrontation anzuzetteln, als er nach der „De-Risking“-Strategie der EU gefragt wurde…



Qin sagte, er schätze die Haltung Berlins und Brüssels, äußerte aber Pekings Bedenken, dass die Strategie zu einer „Entsinisierung“ des Kontinents führen könnte, die Chancen, Zusammenarbeit, Stabilität und Entwicklung beschneiden würde.

Und genau das ist es, was allmählich geschieht. In der Zwischenzeit hat die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula Von der Leyen, für den Net-Zero Industry Act (NZIA) der EU geworben, der vorsieht, dass die EU bis 2030 40 Prozent der von ihr verwendeten strategischen Rohstoffe verarbeitet. Der NZIA würde es Projekten ermöglichen, viele Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen zu umgehen. Die Vorschläge sehen jedoch keine neuen Gelder vor, und die Maßnahmen ändern nichts an den Nachteilen Europas, zu denen fehlende Subventionen im Vergleich zu den USA und China sowie wesentlich höhere Energiekosten aufgrund der Abkehr von russischer Energie gehören.



Das Problem für die EU ist, dass ihr Fahrplan für die Abkehr von China ähnlich wie die Abkehr von russischer Energie Jahre dauern wird und mit vielen Fragezeichen behaftet ist, aber wenn Europa die Beziehungen weiterhin in dem derzeitigen Tempo schädigt, läuft es Gefahr, seine Wirtschaft weiter zu ruinieren. Agathe Demarais, Global Forecasting Director bei der Economist Intelligence Unit, skizziert einige der Risiken für die EU, sollten sich die Beziehungen weiter verschlechtern:

Die EU würde ihren größten Handelspartner für Waren verlieren. Die Folgen wären für europäische exportorientierte Unternehmen fatal, da China ihr drittgrößter Exportmarkt ist. Der Verlust des Zugangs zu einem Markt mit 1,4 Milliarden Verbrauchern ist für viele europäische Unternehmen einfach keine Option.



Warenknappheit wäre in Europa an der Tagesordnung, da die Einfuhren der EU aus China doppelt so hoch sind wie die aus den USA (der zweitgrößten Importquelle der EU). Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen ist zu gering, um alle Einfuhren aus China zu ersetzen, vor allem bei Grunderzeugnissen. Daher würde eine Abkopplung von China das Wachstum belasten und die Inflation der Verbraucher anheizen.



Außerdem würde eine europäische Abkopplung von China wahrscheinlich chinesische Vergeltungsmaßnahmen hervorrufen. Bei den Seltenen Erden hat Peking noch ein Ass im Ärmel. China kontrolliert die überwiegende Mehrheit der bekannten Seltene-Erden-Vorkommen. Es könnte europäischen Unternehmen den Zugang zu diesen wichtigen Rohstoffen verwehren. Ohne sie würde die Entwicklung von Elektrofahrzeugen, militärischer Ausrüstung und Halbleitern in Europa ins Stocken geraten.

Auch Vertreter der NATO haben diese Woche ihre Kritik an Peking verschärft. Aus Al Jazeera:

In einer scharf formulierten Erklärung, die zur Halbzeit ihres zweitägigen Gipfels in der litauischen Hauptstadt Vilnius veröffentlicht wurde, erklärten die NATO-Staats- und Regierungschefs, dass die Volksrepublik China (VRC) mit ihren „erklärten Ambitionen und ihrer Zwangspolitik“ die Interessen, die Sicherheit und die Werte der Allianz in Frage stelle.

„Die VR China setzt ein breites Spektrum politischer, wirtschaftlicher und militärischer Instrumente ein, um ihre globale Präsenz zu vergrößern und ihre Macht zu demonstrieren, während sie ihre Strategie, ihre Absichten und ihre militärische Aufrüstung undurchsichtig hält“, so die Staats- und Regierungschefs der Gruppe in ihrem Kommuniqué, das 90 verschiedene Punkte umfasst.



„Die bösartigen hybriden und Cyber-Operationen der VR China sowie ihre konfrontative Rhetorik und Desinformation richten sich gegen die Verbündeten und schaden der Sicherheit des Bündnisses.“



Die chinesische Vertretung bei der Europäischen Union verurteilte die Äußerungen und beschuldigte die NATO, Chinas Position zu verzerren und das Land absichtlich zu diskreditieren.

Ähnlich wie bei der Russland-Eskapade scheint die Denkweise in Brüssel darin zu bestehen, das zu tun, was die Amerikaner sagen, und es im Handumdrehen herauszufinden. Und es ist zu erwarten, dass das ähnlich funktioniert wie die Bemühungen, Russland zu isolieren:

Die größten Importe sind nämlich Halbfertigprodukte wie pharmazeutische Wirkstoffe.



Wenn Sie also Medikamente aus Indien kaufen, um sich mit dem Land anzufreunden, haben Sie in Wirklichkeit nur einen Mittelsmann zwischen sich und China gebracht. Genau wie das russische Öl, das die EU aus Indien bezieht

https://t.co/8pBl3mRzUA

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related