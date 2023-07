Der ehemalige US-Geheimdienstoffizier Scott Ritter: Untersuchung über Volodymyr Zelensky, den Präsidenten der Ukraine – Agent Zelensky – Teil 1

Scott Ritter:

„Als ehemaliger Geheimdienstoffizier habe ich mich gefragt, warum niemand eine Untersuchung über Volodymyr Zelensky, den Präsidenten der Ukraine, durchgeführt hat. Sein Aufstieg zur Macht stellt meiner Meinung nach eine unglaubliche Manipulation der Weltmeinung dar, die als klassische Fallstudie für sozialpsychologisches Engineering in die Geschichte eingehen wird: ein gewöhnlicher Komiker, der an die Macht kam, weil er einen lang ersehnten Frieden versprach, und der dann seine Mitbürger in einen blutigen Krieg hineinzog, der nur als Massaker bezeichnet werden kann. Mit Hilfe von Kollegen und Experten, die Zelensky aus erster Hand kennen, habe ich Dokumente und Videos gesichtet, um einen Film zu produzieren, der diese Ermittlungen festhält. Diese Geschichte hat so viele Wendungen, dass ich sie in zwei Teile aufteilen musste. Im ersten Teil, der hier gezeigt wird, beantworte ich die Frage nach Zelenskys unwahrscheinlichem Aufstieg zur Macht.“

