Das BRICS-Bündnis als Alternative (german-foreign-policy.com)

Vor dem heute beginnenden Gipfel der EU mit Lateinamerika bemühen sich mehrere dortige Staaten um ein Gegengewicht zum Westen und bauen ihre Zusammenarbeit mit dem BRICS-Bündnis aus. Berlin und Brüssel wollen den Gipfel nutzen, um stärkeren Zugriff auf Rohstoffe für die Energiewende zu erlangen, über die Lateinamerika in großen Mengen verfügt. Zudem versuchen sie, den lateinamerikanischen Zusammenschluss CELAC gegen Russland in Stellung zu bringen. Die CELAC, die sich gegen die Anmaßungen der EU seit Wochen entschlossen zur Wehr setzt, hat in den vergangenen Tagen die Forderung nach einer Bitte um Entschuldigung für die Verbrechen der Kolonialzeit und nach Entschädigung auf die Tagesordnung gesetzt; allerdings gilt als schwer vorstellbar, dass die EU sich darauf einlässt. Auf der Suche nach einem Gegengewicht gegen den Druck der EU und des Westens ist Argentinien um eine Mitgliedschaft im BRICS-Bündnis bemüht, dessen Wirtschaftsleistung inzwischen diejenige der G7 übertrifft; Uruguay ist der BRICS-Bank beigetreten, Honduras strebt es an. Kürzlich hat der Außenminister der Demokratischen Republik Kongo gefordert, die BRICS sollten „eine neue internationale Ordnung schaffen“.

Gedämpfte Erwartungen

Die ursprünglich hohen Erwartungen an das heute beginnende Gipfeltreffen der EU mit dem lateinamerikanischen Zusammenschluss CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) sind mittlerweile recht gedämpft. Zwar wird mit einer hochrangigen Beteiligung beider Seiten gerechnet. So haben 26 der 33 CELAC-Staaten angekündigt, mit ihren Staats- bzw. Regierungschefs in Brüssel vertreten zu sein; erwartet wird unter anderem Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Die EU ist mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und dem Außenbeauftragten Josep Borrell zugegen; aus Berlin reist Bundeskanzler Olaf Scholz an. Deutschland und die EU haben großes Interesse, sich stärkeren Zugriff auf Lateinamerikas beträchtliche Vorräte an Rohstoffen zu verschaffen, die für die Energiewende unverzichtbar sind – von Lithium bis zu grünem Wasserstoff. Mit Blick auf die Spannungen zwischen beiden Seiten, die dem Gipfel in den vergangenen Wochen vorausgingen, urteilt nun allerdings etwa der Staatssekretär im Außenministerium Argentiniens, Gustavo Martínez Pandiani, „das Wichtigste“ sei, dass der Gipfel erstmals seit 2015 wieder stattfinde: In den seitdem vergangenen acht Jahren habe man mit der EU überhaupt keine Verbindungen auf breiter Ebene herstellen können.[1]

Streit um das Mercosur-Abkommen

Ursache für die Spannungen ist zum einen, dass die CELAC-Staaten auf eine Abkehr von dem ungleichen, seit je neokolonial geprägten Verhältnis zwischen beiden Seiten dringen und explizit auf „Beziehungen unter Gleichen“ bestehen.[2] Konkret hat dies zuletzt zu neuen Auseinandersetzungen um das seit fast 25 Jahren geplante Freihandelsabkommen der EU mit dem Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay) geführt. Die Verhandlungen darüber sollen am Rande des EU-CELAC-Gipfels fortgesetzt werden; mit einem Durchbruch wir allerdings nicht gerechnet. Einerseits fordern Argentinien und Brasilien Korrekturen, die eine Benachteiligung ihrer Unternehmen bei Staatsaufträgen verhindern sollen (german-foreign-policy.com berichtete [3]). Andererseits setzt vor allem Brasilien sich gegen eine von der EU geplante Zusatzerklärung zur Wehr, die Maßnahmen zum Schutz des Regenwaldes verlangt und bei Nichterfüllung mit Strafen droht. Allerdings verbergen sich hinter dem Konflikt um die Erklärung im Kern innereuropäische Auseinandersetzungen: Frankreich und Österreich gehen die Zugeständnisse im geplanten Mercosur-Abkommen an die Mercosur-Agrarindustrie, die für ihre Landwirte nachteilig sind, zu weit; sie torpedieren die Vereinbarung deshalb mit angeblicher Sorge um das Amazonasgebiet.

Streit um den Ukraine-Krieg

Heftigen Unmut bei der CELAC hat die EU zudem mit dem Versuch ausgelöst, einen Keil zwischen die Staaten Lateinamerikas und Russland zu treiben. Dazu hatte sie einen Entwurf für eine Abschlusserklärung vorgelegt, in dem der russische Angriff auf die Ukraine ausdrücklich „verurteilt“ wurde. Zwar haben sich die meisten Staaten Lateinamerikas den Resolutionen der UN-Generalversammlung angeschlossen, in denen der Angriff „bedauert“ wird. Allerdings lehnen sie es bis heute ab, sich im Machtkampf des Westens gegen Moskau offen auf eine Seite zu schlagen. Entsprechend wies die CELAC den Entwurf für die Abschlusserklärung zurück und antwortete mit einem Gegenentwurf, der auf eine schnelle Beendigung des Krieges drang und Verhandlungen zwischen beiden Seiten forderte.[4] Nachdem zunächst ein Verzicht auf jegliche Abschlusserklärung nicht auszuschließen war, heißt es nun, man sei einem Kompromiss womöglich nähergekommen.[5] Allerdings haben die CELAC-Staaten in ihrem Gegenentwurf auch gefordert, die europäischen Staaten müssten sich zu einer Anerkennung des Leides bereiterklären, das die Kolonialverbrechen und insbesondere der transatlantische Sklavenhandel hervorgerufen hätten, und sich zur Zahlung von Reparationen bzw. Entschädigung verpflichten.

„Wie die Konquistadoren“

Dass die EU diesbezüglich zu ernsthaften Zugeständnissen bereit sein könnte, kann als ausgeschlossen gelten. Als vor rund vier Jahren Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador Spanien aufforderte, für die Verbrechen der Kolonialzeit um Entschuldigung zu bitten, antwortete Spaniens damaliger Außenminister, das komme „offensichtlich“ nicht in Frage; schließlich verlange Spanien ja auch nicht von Frankreich, sich für die Invasion der napoleonischen Truppen zu entschuldigen.[6] Der Minister, der die jahrhundertelange, massenmörderische koloniale Ausplünderung nicht für dramatischer hielt als die wenige Jahre währende Besetzung eines europäischen Staates durch einen anderen, hieß Josep Borrell. Heute amtiert Borrell als Außenbeauftragter der EU. Er hat Ende 2022 auf einem Treffen mit lateinamerikanischen Abgeordneten gefordert, die Beziehungen zwischen Lateinamerika und Europa wieder zu intensivieren, und dazu geäußert, man müsse in dem „perfekten Sturm“ der Gegenwart ganz genauso vorgehen wie einst „die Entdecker und Konquistadoren“ und „eine Neue Welt erfinden“.[7]

„Eine neue internationale Ordnung“

Der erstarkende Widerstand der CELAC-Staaten gegen die Zumutungen durch die EU ist deshalb möglich, weil der lateinamerikanische Subkontinent in wachsendem Maße über Alternativen zur Kooperation mit Europa verfügt und sie auch zunehmend nutzt. Dies gilt nicht nur für die vor allem wirtschaftliche Kooperation mit China, das inzwischen größter Handelspartner Südamerikas und zweitgrößter Handelspartner ganz Lateinamerikas ist und auch als Investor an Bedeutung gewinnt, während der Einfluss der europäischen Staaten schwächer wird.[8] Neue Optionen beginnt auch das BRICS-Bündnis (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) zu eröffnen. Der Zusammenschluss von fünf aufstrebenden Schwellenländern aus dem Globalen Süden erzielte 2020, berechnet nach Kaufkraftparität, erstmals einen größeren Anteil an der Weltwirtschaftsleistung (31,4 Prozent) als die G7-Staaten (30 Prozent) und wächst weiterhin schneller als diese.[9] Er hat sich im Laufe des vergangenen Jahres gegen den Druck des Westens, Russland fallenzulassen, behauptet. Vor kurzem wurde der Außenminister der Demokratischen Republik Kongo, Christophe Lutundula Apala, mit der Einschätzung zitiert, der Westen sei offenbar nicht bereit, Frieden und Wohlstand zu ermöglichen; deshalb müssten die BRICS „eine neue internationale Ordnung schaffen“.[10]

Süden statt Westen

Aktuell sind die BRICS-Staaten dabei, eine Erweiterung ihres Bündnisses, BRICS+, zu diskutieren. Kommt es dazu, gilt Argentinien als wahrscheinliches Neumitglied. An einem Beitritt ist Berichten zufolge auch Kuba interessiert. Weitere Staaten Lateinamerikas sind an einer engeren Kooperation mit der New Development Bank (NDB) interessiert, die von den BRICS 2014 gegründet wurde und als eine Art Alternative zur Weltbank auftritt. Seit einigen Jahren nimmt die NDB neue Mitglieder auf. Uruguay ist bereits als solches anerkannt und muss nur noch seine Anteile einzahlen, um in der NDB tätig werden zu können; an der NDB-Mitgliedschaft interessiert sind unter anderem Argentinien und Honduras. Damit nimmt die Bindung auch südamerikanischer Staaten an den Westen, darunter Deutschland und die EU, ab und ihre Orientierung auf die aufstrebenden Schwellenmächte des Globalen Südens zu.

