Bryce Greene: Vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zum US-Angriff auf die Nord Stream-Pipeline

Nachfolgend finden Sie meine Bemerkungen vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 11. Juli 2023. Ich habe Zitate hinzugefügt, um meine Behauptungen für alle zu untermauern, die tiefer in die Materie eintauchen möchten.

Diese Abhandlung geht kaum ins Detail, daher bin ich gerade dabei, einen umfangreicheren Artikel zu schreiben, der bald erscheinen wird.

Mein Name ist Bryce Greene, ich bin Organisator, Doktorand und freiberuflicher Medienkritiker. Meine Arbeit wurde von Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR) und von anderen Medien wie Salon und Monthly Review wiederveröffentlicht.

Ich bin außerdem Staatsbürger der Vereinigten Staaten und trage daher die Verantwortung für die Handlungen meiner eigenen Regierung, sofern ich die Möglichkeit habe, sie zu beeinflussen. Aber ich trete hier in meinem eigenen Namen vor dem Sicherheitsrat auf und vertrete keine Regierung oder Organisation.

Die Arbeit an der Medienkritik und das Studium des Ukraine-Kriegs im Allgemeinen haben mich dazu gebracht, den Nord-Stream-Angriff und die internationale Reaktion darauf zu untersuchen.

Kurz zum Hintergrund: Ab etwa Mitternacht des 26. September letzten Jahres 2022 wurden entlang der Trasse der Pipelines Nord Stream 1 und 2 eine Reihe von Lecks festgestellt. Seismologische Berichte zeigten eindeutig, dass es sich hierbei um eine vorsätzliche Sabotage und nicht um einen Unfall handelte.

Für westliche Beamte, Experten und Presse war der Schuldige klar Zahlreiche Artikel und Regierungsvertreter zeigten sofort mit dem Finger auf Russland. Was war ihre Erklärung dafür, warum Russland seine eigene Pipeline in die Luft jagen würde? Sogar die New York Times gab zu : „Es ist unklar, warum Moskau versuchen sollte, Anlagen zu beschädigen, deren Bau und Wartung Gazprom Milliarden von Dollar gekostet hat.“

Doch die Presse schloss sich schnell dem Motiv an, die Anschläge seien nur eine “Erinnerung aus Moskau gewesen. Nach Angaben westlicher Beamter, Experten und Medien hat Russland sich selbst angegriffen, um ” den Westen einzuschüchtern.

Es gab allerlei Probleme, Russland die Schuld zuzuschieben. Einerseits waren die Gasflüsse aus Russland ein wichtiger Hebel gegenüber Europa im Hinblick auf dessen Unterstützung für die Ukraine. Die Beseitigung dieses Einflusses würde – und hat – den strategischen Interessen Russlands an dieser Front erheblich schaden.

Russland hatte Deutschland, das unter hohen Energiepreisen leidet, bereits in Erklärungen aufgefordert, die Sanktionen gegen die Nord Stream 2-Pipeline aufzuheben, und erklärt, dass beide Leitungen geöffnet werden könnten.

Wichtig ist, dass wir wissen, dass selbst der führende Ermittler aus Schwedender Presse gesagt hat : „Glaube ich, dass es Russland war, das Nord Stream in die Luft gesprengt hat?“ Das hätte ich nie gedacht. Es ist nicht logisch“.

Das andere Problem bei der sofortigen Schuldzuweisung an Russland bestand darin, dass ein anderer sofort erkennbarer Schuldiger, die Vereinigten Staaten, als potenzieller Verdächtiger fast völlig ignoriert wurde. Warum das? Wie wir sehen werden, sind die Indizien für eine Mitschuld der USA an den Angriffen weitaus stärker als für Russland.

Es ist seit langem eine Strategie der USA und der NATO, die Integration zwischen Westeuropa und Russland zu verhindern. Dies wurde bereits in den ersten Nachkriegstagen deutlich. Der erste Generalsekretär der NATO, Lord Hastings Ismay, machte deutlich, dass die Rolle der NATO als Organisation darin bestehe, „die Russen draußen, die US-Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten“. Daran hat sich in 80 Jahren nichts geändert.

Seit der Ankündigung des zweiten Nord Stream-Projekts. Drei aufeinanderfolgende US-Regierungen haben ihr Bestes getan, um die Pipeline zu stoppen.

Die Regierungen ObamaObama, TrumpTrump und Biden haben sich alle dagegen ausgesprochen.

Sogar Leute, die unsere globale Strategie für das Militär planen, haben diese Dinge berücksichtigt. Ein Beweis dafür ist eine Studie des RAND-Konzerns aus dem Jahr 2019. Diese Studie ist sehr wichtig, da sie einen Einblick in die Gedanken militärisch eingestellter US-Beamter in den Jahren vor dem Krieg gibt. Es ging um Möglichkeiten, Russland zu überfordern und aus dem Gleichgewicht zu bringen. Es wurde untersucht, wie „Russlands wirtschaftliche, politische und militärische Schwachstellen und Ängste“ am besten ausgenutzt werden können. in 2019.

In dieser RAND-Studie wurde auch prophetisch empfohlen, der Ukraine „mehr Militärausrüstung und Beratung durch die USA zur Verfügung zu stellen“, um „Russland dazu zu bringen, seine direkte Beteiligung am Konflikt und den Preis, den es dafür zahlt, zu erhöhen“, auch wenn darin eingeräumt wurde, dass „Russland möglicherweise darauf reagieren könnte.“ eine neue Offensive starten und mehr ukrainisches Territorium erobern.“ Wir sehen, wie das gelaufen ist. Also eindeutig ein wichtiges Stück Literatur, wenn man diesen Krieg verstehen will.

Noch relevanter für die heutige Diskussion: Die Studie enthielt eine Empfehlung, „[Russische] Erdgasexporte zu reduzieren und Pipeline-Erweiterungen zu behindern.“ In der Studie heißt es, dass ein „erster Schritt darin bestehen würde, Nord Stream 2 zu stoppen“ und dass Erdgas aus den USA und Australien einen Ersatz darstellen könnte.

Ich sollte anmerken, dass die Studie eine Warnung enthält, dass die Studie von pro-russischen Propagandisten missbraucht wird, aber ich glaube, dass die Worte für sich selbst sprechen. Ebenso wie die Worte und Taten von US-Beamten.

Zu Beginn der Biden-Administration erklärte US-Außenminister Anthony Blinken das folgende.

Anthony Blinken Kongress, er sei entschlossen, alles zu tun, um die Fertigstellung von Nord Stream 2 zu verhindern.

US-Außenministerin Victoria Nuland sagte, gegenüber der Presse: „Wenn Russland auf die eine oder andere Weise einmarschiert, wird Nord Stream 2 in Kraft treten.“ Nicht. Umzug. Nach vorne.“

Im Februar sagte Präsident Biden selbst gegenüber Reportern: „Wenn Russland einmarschiert … wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen … Ich verspreche Ihnen, das werden wir schaffen.“

Nach dem Angriff feierten sowohl Blinken als auch Nuland die Zerstörung der Pipelines und nannten sie eine “große Chance“ Tatsächlich sind die LNG-Exporte und -Gewinne der USA dramatisch gestiegen.

Seymour Hershs Geschichte

Am 8. Februar veröffentlichte der erfahrene US-Journalist Seymour Hersh auf Substack einen wichtigen Artikelmajor darüber, wer für die Pipeline-Angriffe verantwortlich war. Die Geschichte basierte auf anonymen Quellen mit Kenntnissen über die Operation, von denen eine bereit war, zu den Akten zu gehen.

In der Geschichte wurde behauptet, dass der Angriff auf die Pipeline auf Befehl von Joe Biden und seinem Nationalen Sicherheitsrat erfolgte, der auf Plänen aus der Zeit vor dem Krieg beruhte. Taucher der US-Marine nutzten die BALTOPS-Übungen im Juni 2022 als Deckung, um Sprengstoff auf der Pipeline zu platzieren. Sie wurden drei Monate später gesprengt.

Analysten innerhalb der Open-Source-Geheimdienstgemeinschaft haben zurückgewiesen und verwiesen auf die Inkongruenz zwischen einigen der in Hershs Bericht erwähnten Schiffe. Hersh hat auf diese Kritik mit dem Hinweis reagiert, dass verdeckte Operationen wahrscheinlich eine für die Öffentlichkeit durchsuchbare Spur hinterlassen würden.

Das Weiße Haus wiederum bezeichnete Hershs Geschichte als “völlig falsch“..

„Aber angesichts der Interessen der USA an den Pipeline-Explosionen enthalten solche Dementis keine wirkliche Information.”

Es wurden von Forschern, darunter dem schwedischen Experten Ola Tunander , Informationen gesammelt, die Elemente von Hershs Geschichte zu bestätigen scheinen. Meines Wissens nach müssen diese jedoch von westlichen Ermittlern noch ernsthaft untersucht werden.

„Die Ukraine hat es geschafft“

Einen Monat nach der Veröffentlichung von Hershs Artikel tauchte in der westlichen Presse eine neue Geschichte auf , in der behauptet wurde, dass eine „pro-ukrainische“ Gruppe hinter dem Angriff steckte. In diesen Berichten wird unter Berufung auf Informationen, die angeblich im Rahmen der laufenden deutschen Ermittlungen gesammelt wurden, behauptet, dass ein kleines Boot, die Andromeda, eine Schlüsselrolle bei der Verschwörung zur Bombardierung der Pipelines gespielt habe. Einige Ermittler sind are immer noch skeptisch, was die mögliche Rolle angeht. .

Allerdings hat die Ukraine, ähnlich wie die USA, allen Grund, die Pipeline verschwinden zu lassen. Im Jahr 2021 veröffentlichten ukrainische und polnische Minister einen Artikel in Politico mit dem Titel „Nord Stream 2 hat dem Westen genug geschadet.“ Zeit, dem ein Ende zu setzen.“

Die Bestätigung dieser Geschichte kam offenbar von der Washington Postfrom the Washington Post , die eine Ergänzung zur laufenden Discord-Leaks-Geschichte veröffentlichte. Laut US-Geheimdienstabhörungen hochrangiger ukrainischer Kommunikation befürwortet Selenskyj mutigere Schritte gegen Russland, darunter Angriffe auf Pipelines.

Wir haben auch erfahren, dass die USA Ukrainer in Unterwasseroperationen ausbildeten, die denen ähnelten, die gegen Nord Stream 2 durchgeführt worden sein müssen.

Zahlreichen Medienberichten der westlichen Presse zufolge gaben niederländische Geheimdienste Informationen über einen ukrainischen Angriff an die amerikanische CIA weiter, die daraufhin Deutschland vor einem möglichen ukrainischen Angriff warnte. Mainstream-Quellen im Westen zufolge verfügten die USA also über ein gewisses Maß an fortgeschrittenem Wissen über die Angriffe.

Eine gründliche Untersuchunginvestigation stammt von James Bamford, der berichtete, dass die USA mit ziemlicher Sicherheit mehr über den Angriff wissen, als sie zugeben, unabhängig davon, ob sie oder die Ukrainer den Angriff begangen haben. Es lohnt sich, es vollständig zu zitieren.

Der US-Geheimdienst überwacht Russland und andere Länder auch ständig und nahezu in Echtzeit von unterhalb der Meere aus – unter anderem von der Ostsee aus, wo am Meeresboden befestigte Akustiksensoren sicherlich in der Lage gewesen wären, die genaue Zeit und den genauen Ort des riesigen Unterwassers zu bestimmen Explosionen…

Noch wichtiger ist, dass der US-Geheimdienst durch die Analyse der deutlichen Motorengeräusche der Schiffe, U-Boote und UUVs, die in den Tagen rund um die Sabotage über ihnen vorbeifuhren, wahrscheinlich in der Lage gewesen wäre, ihnen „Fingerabdrücke“ zu geben und ihre Nationalität und genaue Identität zu bestimmen. Während der Transponder auf einem Schiff ausgeschaltet werden kann, sodass es für Satelliten unsichtbar wird, kann es, solange die Motoren laufen, vom wenig bekannten und streng geheimen weltweiten Integrierten Unterwasserüberwachungssystem der US-Marine erkannt werden.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die USA viel mehr darüber wissen, was passiert ist und wer dafür verantwortlich ist, als es aufschlussreich ist.

Daher herrscht Konsens darüber, dass es entweder die Vereinigten Staaten oder die Ukraine mit Unterstützung der USA waren.

Ich werde die Intelligenz von niemandem hier beleidigen. Dies ist wahrscheinlich jedem in diesem Raum bekannt. Aber angesichts des Vetorechts der USA im Sicherheitsrat könnte dieses Gremium bereits eine Sackgasse sein. Die eigentliche Frage ist: Was wird das ändern?

Abschluss

Hier richte ich meine Kommentare an Mitglieder der westlichen Presse. Mitarbeiter von CNN, der Washington Post, der New York Times und großen amerikanischen Fachzeitschriften mit umfangreichen Ressourcen haben die Macht, diesen Angriff zu untersuchen und Antworten von unseren Beamten zu fordern.

Es gab nur sehr wenige Berichte, die die Situation analysierten und die Beweise ernsthaft abwägten. Nur wenige Mitglieder haben der Biden-Administration die großen Fragen gestellt.

Ein Artikel der New York Times ist sinnbildlich für die allgemeine Haltung des Landes: „Eine Flut neuer Erkenntnisse und konkurrierender Narrative hat bei den westlichen Verbündeten Misstrauen gesät.“ Am kritischsten ist, dass sie zugeben: „Es ist vielleicht niemandes Interesse, mehr preiszugeben.“ Kein Interesse? Ist das ernst? Sie haben ihre Rolle aufgegeben.

Der Westen hat diese Enthüllungen in den Hintergrund treten lassen. Trotz dieses Gesellschaftsspiels darüber, ob es amerikanische oder ukrainische Taucher waren, die die Anklage erhoben haben, scheinen sich Analysten und Beamte im Westen über eine wichtige Tatsache einig zu sein:

Der Angriff hatte seinen Ursprung im Westen

Die BALTOPS-Übungen waren der Schauplatz.

Die USA wissen viel mehr, als sie teilen.

Diese Tatsachen und ihre Auswirkungen müssen sowohl vom Sicherheitsrat als auch von der Weltpresse ernsthaft verstanden und berücksichtigt werden.

Westliche Medien drängen nicht ernsthaft auf Antworten. Die Unterscheidung zwischen den Versionen „Die USA haben es getan“ und „Die Ukraine haben es getan“ der Geschichte wurde als Ablenkung genutzt. Beide Geschichten deuten eindeutig auf eine Mitschuld des Westens und zumindest auf eine Verschwörung des Schweigens hin.

Ich fordere den UN-Sicherheitsrat und die westlichen Medien auf, ihre beträchtliche Macht und Autorität zu nutzen, um etwas Licht in die Situation zu bringen und die für diesen Terroranschlag verantwortlichen Personen, Organisationen und Nationen zur Rechenschaft zu ziehen.

