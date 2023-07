Chinas Spitzendiplomat fordert Indien auf, ein faires und transparentes Geschäftsumfeld für chinesische Firmen zu gewährleisten (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202307/1294431.shtml

Chinas Spitzendiplomat Wang Yi traf sich am Freitag mit dem indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar, bei dem Wang Yi Indien aufforderte, ein faires, transparentes und diskriminierungsfreies Geschäftsumfeld für chinesische Unternehmen zu schaffen.

Laut der Nachrichtenagentur Xinhua äußerte Wang, Direktor des Büros der Zentralkommission für auswärtige Angelegenheiten, bei Gesprächen mit Jaishankar am Rande einer Reihe von ASEAN-Außenministertreffen Chinas Besorgnis über die jüngsten Beschränkungen Indiens gegen chinesische Firmen.

Wang sagte, dass die gemeinsame Entwicklung und der Wohlstand zwischen den beiden Nachbarn ein globales Beispiel seien und forderte gegenseitige Unterstützung statt Misstrauen.

Jaishankar sagte, die Normalisierung der indisch-chinesischen Beziehungen diene den gemeinsamen Interessen beider Seiten und fügte hinzu, dass Indien bereit sei, mit Differenzen angemessen und aufgeschlossen umzugehen.

In den letzten Jahren hat die indische Regierung ihr Vorgehen gegen chinesische Unternehmen verschärft, am deutlichsten im Smartphone-Bereich.

Beispielsweise hat die indische Regierung im Juni Xiaomi-Gelder im Wert von etwa 4,8 Milliarden Yuan (672 Millionen US-Dollar) eingefroren und dabei angeblich illegale Geldtransfers ins Ausland angeführt.

Darauf folgten im vergangenen Monat Beschränkungen der indischen Regierung, die chinesischen Smartphone-Herstellern wie Xiaomi, OPPO und vivo die Position von CEOs, Chief Operations Officers, Chief Financial Officers und Chief Technology Officers aus lokalen Talenten vorschrieben, heißt es in indischen Medienberichten.

Berichten zufolge führt Xiaomi India eine Reihe erheblicher Entlassungen durch. Aktuellen Medienberichten zufolge hat das Unternehmen, das Anfang 2023 schätzungsweise 1.400 bis 1.500 Mitarbeiter beschäftigte, seine Belegschaft auf etwa 1.000 verkleinert.

Indien hat seine Beschränkungen gegenüber chinesischen Unternehmen in den letzten Jahren erheblich verschärft, insbesondere nach dem Grenzkonflikt zwischen China und Indien im Galwan-Tal im Juni 2020, sagte Liu Zongyi, Generalsekretär des Forschungszentrums für chinesisch-südasiatische Zusammenarbeit am Shanghai Institutes for International Studies, sagte der Global Times.

Diese indischen Maßnahmen gegenüber chinesischen Firmen seien nicht zu rechtfertigen, sagte Liu.

Die gezielten Maßnahmen der indischen Behörden gegen chinesische Unternehmen haben nicht nur chinesische Investoren belastet, sondern möglicherweise auch das Vertrauen ausländischer Investoren im Allgemeinen untergraben, da einige ausländische Unternehmen sich aufgrund wachsender Bedenken hinsichtlich ihrer zukünftigen Geschäftsaussichten entschieden haben, den indischen Markt zu verlassen, sagten Analysten.

