https://www.globaltimes.cn/page/202307/1294186.shtml

Der NATO-Gipfel findet von Dienstag bis Donnerstag in Vilnius, Litauen, statt. Im Mittelpunkt des Treffens stehen Pläne zur „Bekämpfung der Bedrohung“ durch Russland, einschließlich Diskussionen über die NATO-Erweiterung und die zukünftige Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO. Der strategische Impuls der NATO, sich in den asiatisch-pazifischen Raum einzumischen, steht auf diesem Gipfel ebenfalls unmittelbar bevor. Die Ausweitung der Zusammenarbeit mit den vier „asiatisch-pazifischen Partnern“ – Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland – ist ein weiteres wichtiges Thema des Gipfels. In diesem Zusammenhang erklärten die US-Medien kühn, die NATO versuche, „Chinas strategische Ambitionen abzuschrecken“.

Dies ist das zweite Jahr, in dem Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland zum NATO-Gipfel eingeladen wurden. Um diese vier Länder fest einzubinden, hat die NATO auf dem letztjährigen Gipfel den „Quad“-Mechanismus der USA, Japans, Indiens und Australiens nachgeahmt und eigens einen neuen Namen für diese vier Länder geschaffen: „Asia-Pacific Four (AP4)“. Damit soll die Zusammenarbeit zwischen diesen vier Ländern und der NATO institutionalisiert und sie de facto zu neuen Verbündeten der „NATO+“ in der asiatisch-pazifischen Region gemacht werden. Quellen zufolge wird die gemeinsame Erklärung, die in Vilnius abgegeben werden soll, den Namen der AP4 in „Indo-Pacific Four (IP4)“ ändern, was zweifellos eher dem Ton Washingtons entspricht.

Es gibt 31 NATO-Mitglieder, aber sie waren noch nie monolithisch und haben unterschiedliche Ansichten zu vielen internationalen Fragen. Im Allgemeinen werden sie jedoch vom Willen der USA beherrscht. Jetzt sind sie von der Panik und den Spannungen, die von den USA ausgelöst wurden, gekidnappt worden und werden zu „Washingtons Axt, Speeren und Schaufeln“. Wo immer die NATO hingeht, drohen Kriege auszubrechen. Dies sind nicht nur die subjektiven Eindrücke, die die NATO hinterlässt, sondern weitgehend auch objektive Tatsachen. Diese Situation verdient eigentlich eher die hohe Wachsamkeit derjenigen Mitgliedsstaaten innerhalb der NATO, die nicht die Absicht haben, passiv in den Krieg verwickelt zu werden.

Der Ausbruch und die Verlängerung des Russland-Ukraine-Konflikts sowie das Chaos und die Veränderungen in der Welt haben der NATO, die einst kurz vor dem Hirntod stand, die Möglichkeit gegeben, zu atmen und ihre Existenz zu verlängern. Er hat die NATO jedoch auch zu völlig falschen Schlussfolgerungen und Einschätzungen veranlasst, was zu einer noch nie dagewesenen Ausweitung ihrer geopolitischen Ambitionen nach dem Kalten Krieg geführt hat, wie der NATO-Gipfel in Vilnius gezeigt hat.

Auf dem Gipfel von Vilnius wurde die NATO ehrgeiziger und aggressiver. Wenn sich die NATO arrogant verhält, müssen wir sie in zwei Punkten eindringlich warnen: Erstens muss die NATO ihren eigenen Expansionsdrang zügeln, anstatt ihm nachzugeben, sich angemessen positionieren und niemals die Grenze überschreiten; zweitens muss die NATO die legitimen Sicherheitsbedenken und Interessen der wichtigsten Länder der Region respektieren, anstatt sie zu beleidigen und zu provozieren. Andernfalls wird dies zu katastrophalen Folgen führen. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist eine Lehre. Wenn die NATO sich nicht zurückhält, sondern ihr Vorgehen sogar noch verschärft, wird dies noch schwerwiegendere Folgen haben.

Um es noch klarer auszudrücken: Die NATO muss die schwarze Hand, die sie in Richtung des asiatisch-pazifischen Raums ausgestreckt hat, unverzüglich zurückziehen, und sie sollte nicht einmal daran denken, in Zukunft auch nur die Hälfte seines Gebiets zu erdrücken. Abgesehen von einigen Ländern wie Japan, die aus dunklen, egoistischen Motiven heraus handeln und nicht an die Gesamtinteressen Asiens denken, wird die NATO von der Mehrheit der asiatischen Staaten nicht nur nicht willkommen geheißen, sondern auch als ein schreckliches Ungeheuer betrachtet, das um jeden Preis vermieden werden sollte. Dies liegt daran, dass die NATO für Asien nur Sicherheitsrisiken, Kriegsgefahren und Entwicklungsprobleme mit sich bringt.

Der ehemalige australische Premierminister Paul Keating hat kürzlich eine Erklärung abgegeben, in der er die NATO und ihren Generalsekretär Jens Stoltenberg vorbehaltlos kritisierte. Er traf den Nagel auf den Kopf, als er sagte: „Die Europäer bekämpfen sich seit fast 300 Jahren gegenseitig und haben uns in den letzten hundert Jahren zwei Weltkriege beschert. Dieses bösartige Gift nach Asien zu exportieren, wäre so, als würde Asien die Pest bei sich willkommen heißen. Er nannte auch Stoltenberg, der die Bedrohung durch China übertreibt, einen „obersten Narren“, der „sich mehr als amerikanischer Agent verhält, als dass er als Führer und Sprecher für die europäische Sicherheit auftritt“.

Keating ist ein visionärer und einsichtiger Politiker. Wir stimmen mit seiner Aussage voll und ganz überein. Niemand hat die NATO genauer und eindringlicher kritisiert als Keating. Seine Worte spiegeln einen Konsens unter den asiatischen Ländern wider. Das transatlantische Militärbündnis, das sich seit dem Kalten Krieg immer weiter ausdehnt und die Sicherheitsverhältnisse in Europa stört, versucht nun, seinen Einflussbereich auf den asiatisch-pazifischen Raum auszudehnen. Ihre Hintergedanken sind in der internationalen Gemeinschaft bekannt. Indem sie Spaltung und Hass schüren, Gruppenkonflikte heraufbeschwören und Chaos in Europa verursachen, wollen sie nun auch den Frieden in der asiatisch-pazifischen Region stören. Dagegen wehren wir uns entschieden, zusammen mit der Mehrheit der Länder in der asiatisch-pazifischen Region.

Japan hält ungeachtet des starken Widerstands seiner Nachbarn hartnäckig an seinem Plan fest, nuklear verseuchte Abwässer ins Meer zu leiten. Jetzt führt es beharrlich die militärischen und politischen Probleme der NATO in Asien ein, was als Japans zweiter Verrat und Verbrechen gegen Asien nach seiner faschistischen Aggression angesehen werden könnte. Wenn es Konsequenzen gibt, trägt Japan eine unbestreitbare historische Verantwortung. Angesichts dessen ist es nicht übertrieben, Japan zu verurteilen, egal wie.

