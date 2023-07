Perus schwarze und doppelzüngige Klasse ist Komplize des Putschregimes und der internationalen extremen Rechten (blackagendareport.com)

https://www.blackagendareport.com/perus-black-misleadership-class-complicit-coup-regime-and-international-far-right

Die USA sind nicht das einzige Land mit einer doppelzüngigen schwarzen politischen Klasse. Die Putschregierung in Peru hat schwarze „Führer“, die den rechten Flügel schützen und verteidigen, die einen gewählten Präsidenten gestürzt hat und die Menschenrechte des Volkes verletzt.

Während der parlamentarische Putsch gegen Pedro Castillo in den siebten Monat geht, mobilisiert der Volksaufstand gegen die Boluarte-Diktatur weiterhin auf den Straßen und wird in Stadtteilen und Regionen organisiert, wobei am 19. Juli eine große Mobilisierung bevorsteht. Doch während sich die Demonstranten weiterhin Gehör verschaffen, hat der Kongress seine Befugnisse noch tiefer in den staatlichen Institutionen verankert, diesem freie Hand gelassen und das eingeführt, was die Leute eine Kongressdiktatur nennen, mit Boluarte als Marionettenführer.

Ende letzten Monats übertrug das Verfassungsgericht dem Kongress die alleinige Befugnis bei Vertrauensabstimmungen und Amtsenthebungsverfahren. Dies, zusammen mit einem Budget von 323 Millionen US-Dollar für die Streitkräfte und der Ankunft von über 1000 US-Soldaten, ist ein Beispiel dafür, was die Menschen in den letzten sieben Monaten gesagt haben, dass es sich um eine zivil-militärische Diktatur handelt, die vom rechtsextremen Kongress unter Führung der Fujimori Fuerza Popular-Partei angeführt wird.

Am Ende des afroperuanischen Kulturmonats Juni werfen wir einen Blick auf einige Mitglieder der Black Misleadership Class in Peru im Kongress. Anstatt sich um die materiellen Bedürfnisse ihrer spezifisch afrostämmigen Wähler und Stützpunkte zu kümmern, haben sich diese Politiker mit den übrigen Hardlinern der Fuerza Popular verbündet, um Pedro Castillo auf Schritt und Tritt zu delegitimieren und daran zu arbeiten, den Volkswillen der peruanischen Völker zu stürzen.

Afro-Peruaner bewohnen die Küstengebiete im Süden und leben teilweise im Norden des Landes sowie in der Hauptstadt und machen etwa 8 % der Bevölkerung aus, also etwa über eine Million. Sowohl in ländlichen als auch in städtischen Gebieten liegen die Armutsquoten weit über ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung, wobei viele in unterversorgten ländlichen Gebieten wie in Ica oder an der Nordküste von Piura in Yapatera in extremer Armut leben.

Während einige der berühmtesten Gerichte, Musikdarbietungen und Fußballstars afrikanisch sind, gibt es viele afroperuanische Organisationen die weiterhin darauf hinweisen, dass Rassismus gegen die schwarze Bevölkerung ein weitestgehend nationales Problem ist. Allerdings scheint jede politische Vertretung im Kongress und in der nationalen Politik stark mit der herrschenden Elite und insbesondere der Partei Fuerza Popular verwurzelt zu sein und nicht mit armen und afro-peruanischen Arbeitern.

Die Kongressabgeordneten Rosangella Barbarán Reyes und Martha Moyano Delgado, beide Mitglieder der rechtsextremen Fujimorista-Partei Fuerza Popular, gehörten bereits vor seinem Amtsantritt zu den Anführern für die Absetzung Castillos. In einem Interview mit Willax TV behauptete Moyano, die Schwester von Maria Elena Moyano , einer afroperuanischen Gemeindeorganisatorin, die 1992 von Sendero Luminoso in der Villa El Salvador ermordet wurde, dass Castillo keine Ahnung hätte, was er tun sollte, sobald er den Präsidentenpalast betrat, und dass die die Leute das spüren konnten, was zu einem Misstrauensvotum führte und bereits eine Verschwörung gegen Castillo auslöste.

Als sie im Amt war, weigerte sie sich, ihn als den legitimen Präsidenten anzuerkennen, der an Keiko Fujimoris Behauptungen über unregelmäßige Abstimmungen im Präsidentschaftswahlkampf festhält. Und während ihrer Amtszeit fungierte sie als Obstruktionsgegnerinnen in ihrer Partei, die alle Reformen, die Castillo verfolgen wollte, zum Scheitern brachte. Dies ging bis zu dem Punkt, dass im April 2022 eine Audioaufnahme von ihr durchsickerte, in der sie die Fujimorista-Strategie, Castillo anzuklagen, anerkannte.

Willax TV, das den größten Teil seiner Sendungen damit verbrachte, Castillo zu verunglimpfen und nun die Massaker zu rechtfertigen, gehört Erasmo Wong Lu, Besitzer von Wong Supermarkets und einem Fujimorista-Rechtsaußen, der die Madrid-Charta von Spaniens rechtsextremer Vox-Partei unterzeichnet hat. Darin heisst es: „Wir müssen uns der Bedrohung stellen, die das Wachstum des Kommunismus auf beiden Seiten des Atlantiks darstellt.“ Zu den Teilnehmern der letzten beiden Treffen des Foro Madrid , darunter auch im vergangenen März in Lima, gehörte Rosángela Barbarán von der Partei Fuerza Popular. Als jüngstes Kongressmitglied war Barbarán auf Tik Tok erfolgreich darin, einer jüngeren Generation die reaktionäre Politik von Fuerza Popular zu vermitteln, einschließlich eines Videos mit über einer Million Aufrufen, in dem es um den ehemaligen bolivianischen Präsidenten Evo Morales geht.

Die Einreise von Evo Morales ist in Peru nicht mehr erlaubt, nachdem ihm vorgeworfen wurde, er unterstütze Anti-Putsch-Proteste. Und im Vorfeld von Castillos letztem Amtsenthebungsversuch forderte sie ihre Kollegen von Fuerza Popular öffentlich auf, sich nicht durch Auseinandersetzungen mit Ministern ablenken zu lassen, sondern sich stattdessen auf die Absetzung von Castillo zu konzentrieren .

Kurz nach dem zweiten Massaker in Juliaca, Puno, veröffentlichten afro-peruanische Organisationen eine Erklärung , in der sie ein Ende der Morde und sofortige Wahlen forderten, um die politische Krise zu beenden, während diese Kongressabgeordneten zusammen mit anderen in ihrer Partei weiterhin den Demonstranten die Schuld für die Todesfälle gaben.



Selbst behaupteten sie, diese hätten terroristische Verbindungen, wofür selbst die De-facto-Außenministerin Ana Gervasi zugeben musste, dass sie keine Beweise dafür hatten. Weit davon entfernt, Gesetze für die Interessen ihrer Wähler und Afroperuaner zu erlassen, haben sowohl Moyana als auch Barbarán ihr Volk und Peru verkauft, um als schwarze Irreführer zu agieren und einen von den USA unterstützten Putsch zu unterstützen, der die Ausplünderung des Landes insbesondere der Peruaner fortsetzen wird.

Derweil sind Afro-Peruaner weiterhin von größter Armut betroffen.

