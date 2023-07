China veranstaltet hochrangige Konferenz, bei der die globale Entwicklungszusammenarbeit im Mittelpunkt steht (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202307/1294044.shtml

Das Streben der Nation nach nachhaltiger Entwicklung steht im Gegensatz zu der Auferlegung westlicher Regeln für ärmere Länder.

Von Zhao Yusha

Der chinesische Präsident Xi Jinping sandte am Montag ein Glückwunschschreiben an die erste hochrangige Konferenz des Forums für globales Handeln für gemeinsame Entwicklung, in dem er Chinas Engagement für einen Beitrag zur globalen Entwicklungszusammenarbeit und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung rund um den Globus betonte.

Dieses Forum, das vor dem Hintergrund wachsender Forderungen nach einer Verringerung der Kluft zwischen Entwicklungs- und Industrieländern und angesichts der Tatsache, dass die Welt mit alten und neuen miteinander verflochtenen Problemen konfrontiert ist, abgehalten wurde, hat Chinas führende Rolle und sein Engagement bei der Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Entwicklung sowie seine Bemühungen zur Verteidigung der Zusammenarbeit angesichts des zunehmenden Unilateralismus hervorgehoben. Experten begrüßten, dass dieser Schritt im Gegensatz zu bestimmten westlichen Ländern stehe, die das wachsende Wohlstandsgefälle vernachlässigen und ihre eigenen Interessen über die der Entwicklungsländer gestellt hätten. Gleichzeitig scheuten sie keine Mühen, Chinas Beiträge zur Hilfe für diese Länder zu verunglimpfen.

In seinem Brief sagte Xi, dass die Veränderungen, die in der Welt wie seit einem Jahrhundert nicht mehr stattgefunden hätten, sich schneller vollzogen, und die Weltwirtschaft Mühe habe, sich zu erholen, und die globale Entwicklungsagenda vor Herausforderungen stünde.

„Um einen Konsens über die Zusammenarbeit zu schaffen und die gemeinsame Entwicklung zu fördern, habe ich die Globale Entwicklungsinitiative vorgeschlagen, um die Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen, und ich freue mich, dass dies mit der gemeinsamen Beteiligung aller Parteien geschieht.“ „Die Zusammenarbeit im Rahmen der Globalen Entwicklungsinitiative hat wichtige erste Ergebnisse erbracht und ist zugleich vielen Entwicklungsländern zugute gekommen“, sagte Xi.

Er betonte, dass Entwicklung das ewige Thema der menschlichen Gesellschaft sei und dass gemeinsame Entwicklung ein wichtiger Weg zum Aufbau einer besseren Welt sei. Als größtes Entwicklungsland der Welt habe China seine eigene Entwicklung stets in den größeren Kontext der menschlichen Entwicklung gestellt und durch seine eigene Entwicklung neue Möglichkeiten für die Entwicklung der Welt geschaffen, sagte Xi.

China wird seinen Ressourceneinsatz für die globale Entwicklungszusammenarbeit weiter erhöhen, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um die GDI weiter voranzutreiben, und neue Beiträge zur Verwirklichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 2030 und zum Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit leisten. sagte der chinesische Präsident.

Die erste hochrangige Konferenz des Forums für globales Handeln für gemeinsame Entwicklung, veranstaltet von der China International Development Cooperation Agency, begann am Montag in Peking unter dem Thema „Globale Entwicklungsinitiative: Echo der Entwicklungsagenda und Aufruf zu globalem Handeln“. Die Teilnehmer kamen aus 130 Ländern und internationalen Organisationen.

Wang Yi, Direktor des Büros der Kommission für auswärtige Angelegenheiten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), sagte auf dem Forum, dass mehr als 100 Länder und internationale Organisationen die von China vorgeschlagene Globale Entwicklungsinitiative (GDI) unterstützt hätten Fast 70 Länder beteiligten sich an der Gruppe der Freunde der GDI, und der GDI umfasst fast 200 Projekte.

China werde aktivere, wirksamere und nachhaltigere Maßnahmen ergreifen, um die Umsetzung von GDI voranzutreiben, und werde auch versuchen, die Zusammenarbeit mit Partnern durch nicht rückzahlbare Hilfe, vergünstigte Darlehensgenossenschaftsfonds und andere Kanäle zu vertiefen, sagte Wang.

In seiner Rede auf dem Forum am Montag sagte der Premierminister der Salomonen, Manasseh Sogavare, dass die Welt mit miteinander verflochtenen Krisen wie den Folgen von COVID-19, Konflikten und dem Klimawandel konfrontiert sei, was dem Forum ein stärkeres Gefühl von Mission und Verantwortung verlieh.

Sogavare wies darauf hin, dass wir über die Vorstellung hinausgehen müssen, Ideologie und Geopolitik zu nutzen, um die Welt zu spalten, sondern vereint bleiben müssen und weiterhin Wege der kreativen Zusammenarbeit erkunden müssen, um die Kluft zwischen Arm und Reich zu verringern. Er schlug außerdem vor, die Belt and Road-Initiative zum Austausch von Entwicklungserfahrungen zu nutzen, um das Potenzial der Länder in Wohlstand umzuwandeln.

Das Forum ist ein Beweis für den Beitrag, den China zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in der Welt geleistet hat. Der GDI gibt der Welt die Möglichkeit, die Zusammenarbeit für die Ziele der nachhaltigen Entwicklung zu stärken, die bis 2030 erreicht werden sollten. Aber aufgrund so vieler Herausforderungen und Probleme sei die Leistung nicht ganz perfekt, sagte Hermann Immongault, Gabuns Außenminister, gegenüber der Global Times.

Aber die GDI ist sehr fruchtbar und eine gute Sache für alle Länder, „deshalb möchte ich diesem Forum und dieser Konferenz wirklich meine Anerkennung zollen“, sagte Immongault.

Viele Redner drückten ihre Dankbarkeit für Chinas Beitrag zur Unterstützung anderer Länder, insbesondere Entwicklungsländern, bei der Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung aus. Satu Santala, stellvertretender Vizepräsident der Abteilung für Außenbeziehungen und Governance beim Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung, sagte auf einer Podiumsdiskussion, dass China in den letzten vier Jahrzehnten die Ernährungssicherheit erheblich verbessert und große Fortschritte bei der Förderung der Entwicklung der Landwirtschaft und Landwirtschaft gemacht habe von Dörfern.

„China verfügt über reichlich Erfahrung im Teilen und wir begrüßen Chinas GDI“, sagte Santala.

Dilma Vana Rousseff, Präsidentin der New Development Bank, hielt auf der Konferenz eine Videoansprache, in der sie sagte, dass es keine Stabilität geben wird, wenn es keine Toleranz für nachhaltige Entwicklung gibt, und keine Stabilität bedeutet keinen Frieden und keine Sicherheit. Sie wies darauf hin, dass der Wohlstand von allen Ländern geteilt werden muss und nicht nur auf einige wenige Länder beschränkt sein muss, was bedeutet, dass die wirtschaftliche Entwicklung auf der Grundlage sozialer Gleichheit und einer gesunden Umwelt aufgebaut werden muss.

Ungleiche Entwicklung sei in den letzten Jahren deutlich geworden, da sie zu verschiedenen Problemen wie Problemen im Zusammenhang mit dem Klimawandel und dem Zustrom von Flüchtlingen führe, weshalb die von China vorgeschlagene GDI und nachhaltige Entwicklung von einer Vielzahl von Entwicklungsländern begrüßt werde, so Shen Shiwei. Das sagte der Leiter des Instituts für Afrikastudien an der Zhejiang Normal University, das ebenfalls an dem Forum teilnahm, gegenüber der Global Times.

Shen wies darauf hin, dass Chinas Vorschläge im Gegensatz zu westlichen Ländern, die den Entwicklungsländern ihre Regeln und Praktiken aufzwingen, lokale Praktiken integrieren und den Entwicklungsländern Erfahrungen bieten. Er kritisierte die Verunglimpfung der chinesischen Hilfe bei der Unterstützung der Länder des globalen Südens durch westliche Länder.

