Berlin: Protección Embajada de Cuba / Schutz der diplomatischen Botschaft Kubas

Redebeitrag Gerhard Mertschenk, Protección Embajada de Cuba, Schutz der kubanischen Botschaft Berlin

https://youtu.be/CjEs_CQgVOg

Rede Gerhard Mertschenk ⧸ Protección Embajada de Cuba, Schutz der kubanischen Botschaft Berlin

https://youtu.be/FzVcIXwctMw

Redebeitrag der SDAJ zu Cuba, Protección Embajada de Cuba, Schutz der kubanischen Botschaft Berlin

https://youtu.be/uOTWtMFsn6k

Dr. Nancy Larenas, PC Chile / Protección Embajada de Cuba / Schutz der kubanischen Botschaft Berlin

https://youtu.be/gXXHZfOL_w4

