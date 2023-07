Der „Cumbre de Los Pueblos“ auch „Volksgipfel“ genannt, lehnt einseitige Sanktionen ab, die die Teilnahme von Staats- und Regierungschefs am CELAC-EU-Gipfel in Brüssel verhindern sollen.

Die Organisationen, die den Volksgipfel fördern, der am 17. und 18. Juli in Brüssel stattfinden wird, sind sich der Bedeutung des EU/CELAC-Gipfels bewusst, dessen Kundgebungen seit 2015 eingefroren ist, und möchten den Versuch verschiedener rechtsextremer Persönlichkeiten anprangern. Sie trübten die Feierlichkeiten zu diesem Gipfel, indem sie die Europäische Union aufforderten, sich in die inneren Angelegenheiten der Bolivarischen Republik Venezuela einzumischen, und sogar so weit gingen, ihren Präsidenten zu bedrohen.

Bei der Abhaltung eines internationalen Gipfeltreffens ist es ein Grundprinzip, dass alle Teilnehmerstaaten, insbesondere diejenigen, die Gastgeber sind, jedem der teilnehmenden Staats- und Regierungschefs größtmögliche Rücksichtnahme entgegenbringen und die verfassungsmäßige Rechtmäßigkeit jedes einzelnen Staats- und Regierungschefs uneingeschränkt respektieren. Dies gilt für alle Staaten, die am Gipfel teilnehmen, als Grundlage für den Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder.

Ganz konkret prangern wir an und warnen davor, dass es bei dieser Provokation im Grunde um zwei Ziele geht: einerseits, eine Verbesserung der Beziehungen zwischen CELAC und der EU zu torpedieren, und andererseits, den EU/CELAC-Gipfel zu nutzen die innere Lage der Bolivarischen Republik Venezuela zu destabilisieren.

In beiden Fällen betonen und verurteilen wir, dass sie im Dienste der Vereinigten Staaten handeln, die ihr Ziel, eine Marionettenregierung in Venezuela gewaltsam durchzusetzen, nicht aufgeben und versuchen, die seit der Unabhängigkeit aufgebauten bilateralen Beziehungen zwischen der EU und der CELAC zu durch Venezuela zu vermeiden. Beide Parteien beruhen ufr der Grundlage internationaler Beziehungen auf der Grundlage des Multilateralismus.

Auf der Grundlage dieser Überlegungen appellieren wir an die höchste Verantwortung der EU- und CELAC-Institutionen, nicht auf Provokationen hereinzufallen und sich der Feier des Gipfels anzuschliessen und das Erreichen vorteilhafter Wirtschafts-, Handels-, Kultur- und Umweltabkommen in den Mittelpunkt ihrer Debatten stellen. Dies gilt für die lateinamerikanischen, karibischen und europäischen Völker, erreicht durch die völlige Unabhängigkeit der Parteien, ohne jegliche Einmischung von außen.

Abschließend drücken wir aus all diesen Gründen unsere Solidarität mit dem Verfassungspräsidenten der Bolivarischen Republik Venezuela, Nicolás Maduro, aus.

