Israel startet eine umfassende Offensive gegen Palästinenser in Jenin (United National Antiwar Coalition)

Mehr als 1000 israelische Soldaten marschierten in die besetzte Stadt Jenin (Dschenin) im Westjordanland ein, darunter auch in das überfüllte Flüchtlingslager Jenin. Zur Invasionstruppe gehörten neben den Bodentruppen auch Apache-Kampfhubschrauber, Drohnen und Bulldozer. Es wurde als der schlimmste israelische Angriff auf Palästinenser seit Jahrzehnten beschrieben. Als die Menschen aus dem Flüchtlingslager strömten und viele sagten, sie seien vom israelischen Militär aus ihren Häusern vertrieben worden, leisteten junge Palästinenser mit Steinen, Molotowcocktails und Kleinwaffen Widerstand gegen die israelischen Streitkräfte. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden mehr als ein Dutzend Palästinenser getötet und Hunderte verletzt. Zivile Infrastruktur, darunter Häuser, Straßen, Wasserleitungen und medizinische Einrichtungen, wurde zerstört. Sanitäter und Journalisten wurden ins Visier genommen.

Dieser Angriff stellt eine große Eskalation der völkermörderischen Politik Israels gegenüber dem palästinensischen Volk dar und ist ein Kriegsverbrechen. Dieser Angriff auf Jenin (Dschenin) erfolgt nach fast täglichen Militärangriffen im Westjordanland, bei denen fast 200 Palästinenser getötet wurden, und nachdem Israel 13.000 neue Häuser in illegalen Siedlungen im Westjordanland angekündigt hat.





Diese Angriffe können nur mit der stillschweigenden Zustimmung der Vereinigten Staaten erfolgen, dem größten Waffen- und anderen Hilfslieferanten für Israel. Angesichts dieser Angriffe lautet die einzige Erklärung des Weißen Hauses: „Wir unterstützen die Sicherheit Israels und sein Recht, sein Volk gegen die Hamas, den Palästinensischen Islamischen Dschihad und andere Terrorgruppen zu verteidigen.“ Kein Wort der Unterstützung für die Opfer des israelischen Terrors. UNAC unterstützt den Widerstand des palästinensischen Volkes gegen diese Angriffe und Forderungen,Keine US-Hilfe für Israel!Stoppen Sie die Annexion palästinensischen Landes!Freiheit und Gerechtigkeit für Palästina!

