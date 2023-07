Erklärung des Weltfriedensrates zum israelischen Angriff auf die palästinensische Stadt Jenin (World Peace Council)

https://wpc-in.org/statements/statement-world-peace-council-about-israeli-assault-palestinian-city-jenin

Der Weltfriedensrat (WPC) verurteilt den Angriff der israelischen Armee auf das palästinensische Volk im Flüchtlingslager Jenin aufs das Schärfste.

Das neue und andauernde Massaker der Besatzungstruppen, bei dem mehr als acht Palästinenser getötet und Dutzende verletzt wurden, stellt die Politik der ethnischen Säuberung und eines langsamen Völkermords des schwer bewaffneten Staates am palästinensischen Volk dar, das seit Jahrzehnten unter Besatzung steht.

Die Brutalität der Luftangriffe von Drohnen und Kampfjets auf das Flüchtlingslager in Jenin führt zu Terror, Tod und Vertreibung. Das israelische Besatzungsregime erhöht die Gewalt und seine militärischen Angriffe gegen palästinensische Zivilisten, noch nie zuvor hat es in Israel einen so groß angelegten Angriff gegeben auf dieses Gebiet.

Der Weltfriedensrat (WPC) drückt seine Solidarität mit dem leidenden palästinensischen Volk in Jenin und in allen palästinensischen Gebieten aus und ruft alle seine Mitglieder und Freunde auf, den verbrecherischen mörderischen Angriff der Besatzungstruppen anzuprangern.

Gleichzeitig verurteilen wir die heuchlerische und zynische Aussage der US-Regierung und ihrer Verbündeten, die vom „Recht Israels auf Selbstverteidigung“ sprechen.

Beenden Sie jetzt das Massaker und die Aggression der israelischen Armee!

Beendet die Besatzung!

Das Sekretariat des WPC am 4. Juli 2023

