Bericht: Ehemalige hochrangige US-Beamte führten geheime Gespräche mit Russen (antiwar.com)

Die ehemaligen Beamten trafen sich im April mit Lawrow, um den Grundstein für die Diplomatie zwischen den USA und Russland zu legen

von Dave DeCamp

Update: Die Sprecherin des russischen Außenministeriums nannte den Bericht „Desinformation“

Eine Gruppe ehemaliger hochrangiger US-Beamter hat Gespräche mit einflussreichen Russen, darunter Außenminister Sergej Lawrow, geführt, um den Grundstein für Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu legen, berichtete NBC News am Donnerstag .

Später am Tag nannte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, den Bericht jedoch „gefälscht“ und sagte, es handele sich um „vom Westen verbreitete Desinformation“.

In dem Bericht wurde behauptet, dass das Treffen mit Lawrow stattgefunden habe, als er sich im April zu einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York aufhielt. Zu den diskutierten Themen gehörten mögliche diplomatische Abwege und das Schicksal des von Russland kontrollierten ukrainischen Territoriums. Während des gesamten Krieges gab es kein bekanntes Engagement zwischen der Biden-Regierung und der russischen Regierung in diesen Fragen.

Bei den ehemaligen US-Beamten, von denen NBC behauptet, sie hätten sich mit Lawrow getroffen, handelte es sich um Richard Haas, einen ehemaligen US-Diplomaten und scheidenden Präsidenten des Council on Foreign Relations, sowie Charles Kupchan und Charles Graham, die beide Fellows des Council on Foreign Relations sind.

Quellen teilten NBC mit , dass die Gespräche mit Wissen der Biden-Regierung stattgefunden hätten, jedoch nicht auf deren Anweisung. Die ehemaligen US-Beamten, die Lawrow trafen, informierten den Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses über die Diskussion.

An anderen Diskussionen waren ehemalige US-Beamte und Mitarbeiter prominenter Denkfabriken und Forschungseinrichtungen in Russland beteiligt, die angeblich dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahe stehen. Es ist nicht klar, wie oft die Gespräche stattfinden. In mindestens einem Fall reiste ein ehemaliger US-Beamter im Rahmen dieser Bemühungen nach Russland.

Ungefähr zu der Zeit, als sich Haas und Kupchan angeblich mit Lawrow getroffen hatten, verfassten sie gemeinsam einen Artikel in Foreign Affairs mit dem Titel „Der Westen braucht eine neue Strategie in der Ukraine“. Sie schlugen vor, dass die Rückeroberung des gesamten Donbass und der Krim durch die Ukraine kein Ziel der USA sein müsse.

„Die Aufrechterhaltung der Existenz der Ukraine als souveräne und sichere Demokratie hat Priorität, aber um dieses Ziel zu erreichen, muss das Land nicht in naher Zukunft die volle Kontrolle über die Krim und den Donbas zurückgewinnen“, sagten sie.

Haas und Kupchan prognostizierten, dass der Krieg in der Ukraine nach der Gegenoffensive der Ukraine wahrscheinlich in eine Pattsituation münden würde, und forderten neutrale Organisationen auf, einen Waffenstillstand zu überwachen. „Bei diesem Ansatz würden die westlichen Unterstützer der Ukraine einen Waffenstillstand vorschlagen, wenn die bevorstehende Offensive der Ukraine an ihre Grenzen stößt“, sagten sie. „Eine neutrale Organisation – entweder die UN oder die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa – würde Beobachter entsenden, um den Waffenstillstand und den Rückzug zu überwachen und durchzusetzen.“

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Biden-Regierung in absehbarer Zeit auf einen Waffenstillstand drängen wird. Anfang Juni sprach sich Außenminister Antony Blinken, der seit dem Einmarsch Russlands erst zweimal mit Lawrow gesprochen hatte, ausdrücklich gegen eine Kampfpause aus und verunglimpfte andere Länder, die Frieden fordern. Die Ukrainer ihrerseits bestehen auf einem Waffenstillstand und Friedensgesprächen können erst dann stattfinden, wenn Russland aus allen von ihm kontrollierten Gebieten, einschließlich der Krim, vertrieben wird.

