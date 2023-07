Berater des Präsidentenbüros in Kiew kritisiert IAEA-Chef als „absolut unwirksam“

Die Ukraine ist unzufrieden damit, wie die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) mit der Situation in dem von Russland kontrollierten AKW Saporoschje umgeht. Der Berater des Präsidentenbüros, Michail Podoljak, hat den IAEA-Chef Rafael Grossi persönlich attackiert. Der Präsidentenberater wurde mit den Worten zitiert:

„Der Mensch ist absolut unwirksam beim Management des Schlüsselrisikos.“

Die IAEA habe einen Hebel, um Russland zu beeinflussen: Druck auf den russischen Staatskonzern Rosatom hätte einen Abzug der Russen und eine Minenräumung erzwingen können, sagte Podoljak. Er sprach dabei von einer „Clownerie“ und bezeichnete Grossi als „dieser Mensch“ und „das Subjekt Grossi“.

Das größte Kernkraftwerk Europas wird seit Anfang März 2022 von Russland kontrolliert. Alle sechs Reaktoren sind seit September 2022 heruntergefahren. Kiew warnt vor dem Hintergrund seiner Gegenoffensive vor einem angeblich von Moskau vorbereiteten Terroranschlag auf das AKW. Russland hingegen wirft der Ukraine vor, das AKW mit Raketen und Kamikazedrohnen angreifen zu wollen, um einen atomaren Unfall zu verursachen.

