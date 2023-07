MERCOSUR-Gipfel: Lula fordert energische Reaktion auf EU-Positionen (teleSUR)

„Wir sind nicht an Vereinbarungen interessiert, die uns dazu verurteilen, ewige Rohstoffexporteure zu sein“, betonte der brasilianische Präsident Lula da Silva.

Am 4. Juli 2023 begann der Gemeinsame Südmarkt (MERCOSUR) seine halbjährliche Tagung in Puerto Iguazu, Argentinien.

An der hochrangigen Veranstaltung nehmen die Präsidenten Lula da Silva (Brasilien), Alberto Fernandez (Argentinien), Mario Abdo (Paraguay) und Luis Lacalle (Uruguay) teil.

Sie werden die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen (FTA) zwischen MERCOSUR und der Europäischen Union (EU) analysieren, da die europäischen Nationen verlangt haben, dass südamerikanische Länder klimabezogene Bedingungen erfüllen, bevor sie das bilaterale Abkommen ratifizieren.

Während seiner Rede vor den südamerikanischen Staats- und Regierungschefs forderte Lula da Silva die MERCOSUR-Staaten zu einer „schnellen“ und „energischen“ Reaktion auf die EU-Position auf.

„Strategische Partner verhandeln nicht mit Misstrauen und Androhung von Sanktionen“, sagte er bei der Übernahme der sechsmonatigen Präsidentschaft des südamerikanischen Blocks, der aus Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay besteht.

Obwohl Lula versicherte, er sei „engagiert“ für den Abschluss der Verhandlungen, betonte er, dass das MERCOSUR-EU-Abkommen „ausgewogen sein“ und Maßnahmen enthalten muss, die die Industrialisierung der südamerikanischen Länder begünstigen.

„Wir sind nicht an Vereinbarungen interessiert, die uns dazu verurteilen, ewige Rohstoffexporteure zu sein“, sagte der brasilianische Staatschef und bezeichnete den von der EU beigefügten Umweltanhang als „inakzeptabel“.

Lula machte auch klar, dass „es unzulässig ist, auf die Kaufkraft des Staates zu verzichten“, als er sich auf den in der Vereinbarung vorgeschlagenen Anhang zu Regierungskäufen bezog.

