Während seines Besuchs in China erwies der Gouverneur der Präfektur Okinawa, Denny Tamaki, am Dienstag auf dem Friedhof des Ryukyu-Königreichs in der Gemeinde Zhangjiawan im Pekinger Bezirk Tongzhou seine Aufwartung. Er sagte der Global Times, dass er „sehr dankbar“ wäre, wenn der Anlass seines Besuchs eine neue Welle der Suche nach Ryūkyū-Reliquien in China auslösen könnte.

Die Bereitschaft der Menschen, die in China verbliebenen Ryukyu-Relikte (die Ryukyu-Inseln wurden von Japan annektiert und 1879 in Okinawa umbenannt) zu erforschen und zu verstehen, könne den Austausch zwischen den beiden Seiten in verschiedenen Bereichen wie Geschichte und Kultur fördern, sagte Tamaki.

Vor Ort sah ein Reporter der Global Times, wie Tamaki dem Verstorbenen Opfergaben wie Wein überreichte. Er faltete seine Hände und zeigte seinen Respekt in einem traditionellen Ryūkyū-Ritual. Tamaki sagte, dass der von ihm verwendete Weihrauch mit Methoden hergestellt wurde, die in der Antike in China verbreitet waren, was sich von dem heute in Japan verwendeten Weihrauch unterscheidet.

In der Ming-Dynastie (1368–1644) und Qing-Dynastie (1644–1911) war Zhangjiawan ein wichtiger Kai des Großen Kanals Peking-Hangzhou und ein Zugang zu Peking aus anderen Regionen. Während der Qing-Dynastie wurden die meisten an Krankheiten verstorbenen Ryūkyū-Bewohner dort begraben, insgesamt 14 Personen, darunter Gesandte und Studenten.

Tamaki sagte während des Gottesdienstes, dass er seinen Ryukyu-Vorfahren „Danke“ sagen wollte, da er unbeirrt die von seinen Vorfahren geschaffene Verbindung zwischen Ryukyu (dem heutigen Okinawa) und China aufrechterhalten und sich um die Schaffung einer Ära bemühen wollte von Frieden und Wohlstand.

Das Ryukyu-Königreich und China pflegen seit mehr als 600 Jahren einen freundschaftlichen Austausch, und wir hoffen, diese historische Tradition fortzuführen, die viele Menschen schützen und schätzen wollte, bemerkte Tamaki.

In einem Exklusivinterview mit der Global Times betonte er, dass die brutale „Schlacht um Okinawa“ während des Zweiten Weltkriegs zum tragischen Verlust eines kostbaren Lebens von jedem vierten okinawanischen Bürger geführt habe, und alle Okinawaner hegten die innige Hoffnung, dass „Okinawa dies tun muss.“ um nie wieder zum Schlachtfeld zu werden.

Die Geschichte wurde am Montag in der Global Times sowohl in chinesischer als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Die Global Times schickte die Zeitungen auch als Geschenk an Tamaki. Er sagte, dass der Bericht große Resonanz gefunden habe und man erwarte, dass relevante Themen weiterhin Beachtung finden würden.

Nach Abschluss seiner Aktivitäten in Peking wird Tamaki der ostchinesischen Provinz Fujian, die eine Schwesterbeziehung mit der Präfektur Okinawa unterhält, einen besonderen Besuch abstatten, um sich an Austauschaktivitäten zu beteiligen. Er wird voraussichtlich am 7. Juli nach Japan zurückkehren.

