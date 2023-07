Behörden von Saporoschje: Ukrainische Armee scheitert beim Versuch, bis an die Straße vorzurücken, die zum AKW führt

Ukrainische Einheiten führen nahe der Ortschaft Wassiljewka im Gebiet Saporoschje anhaltende Angriffe durch, um die dort von den russischen Kräften aufgebaute Verteidigungslinie durchzubrechen und bis zu einer Straße vorzustoßen, die zum Atomkraftwerk führt. Dies teilte das Mitglied des Hauptverwaltungsrates des Gebiets Wladimir Rogow der Nachrichtenagentur RIA Nowostimit.

Die besagte Straße führt ihm zufolge auch zu den Städten Tokmak und Melitopol. Die russischen Einheiten vereiteln, so der Beamte, alle ukrainischen Versuche, in der Gegend voranzukommen. An der gesamten Front werde weiterhin heftig gekämpft: „Unsere aktive Verteidigungsstrategie trägt Früchte: Der Feind kann auf der Kontaktlinie nicht vorrücken.“

