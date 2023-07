Einheiten der ukrainischen Streitkräfte haben in den letzten sechs Monaten mindestens drei ihrer Panzerbesatzungen liquidiert, die versuchten, sich auf dem Gebiet der Volksrepublik Donezk den russischen Streitkräften zu ergeben. Dies teilte Jan Gagin, Berater des kommissarischen Leiters der DVR, mit. Gagin wörtlich:„Die ukrainischen Streitkräfte kamen in Sichtweite zu Panzern mit ausgefahrenem Geschützturm – das ist eines der Zeichen für die Bereitschaft, sich zu ergeben. Wenn sie ein solches Bild sehen, werden sie von ihrer eigenen Artillerie vernichtet.“Laut abgehörten Funksprüchen und Zeugenaussagen ukrainischer Kriegsgefangener wird die Zerstörung von Fahrzeugen mit Besatzungen in der Regel von ausländischen Söldnern und Asow-Kämpfern durchgeführt. Gagin führte fort: „Wir haben eine regelrechte Hysterie unter den Ukrainern miterlebt, die sich weigerten, zu schießen, um zu töten. Diese Funktion wurde schließlich von Ausländern für sie übernommen. Die Sprache ist ähnlich wie die polnische.“

