Renat Kartschaa, der Berater des Generaldirektors des russischen Atomkonzerns Rosenergoatom, hat erklärt, dass Kiew vorhabe, das AKW Saporoschje in der Nacht zum 5. Juli mit Hochpräzisionswaffen und Kamikaze-Drohnen anzugreifen. Ihm zufolge will die Ukraine das Kraftwerk auch mit einer Totschka-U-Rakete mit einem mit radioaktivem Abfall gefüllten Sprengkopf treffen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related