Die BRICS-Gruppe (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) wurde unter Bedingungen gegründet, in denen die universelle Macht des Westens bereits in eine Phase des langsamen Niedergangs eingetreten war, aber nur wenige daran zweifelten, dass die Vereinigten Staaten und Europa dazu in der Lage sein würden die Hauptmerkmale der Weltwirtschaft und der internationalen Politik noch lange zu bestimmen. Die Globalisierung und das unter ihrer tatkräftigen Mitwirkung geschaffene System der internationalen Institutionen waren im Großen und Ganzen noch immer ihren Aufgaben gewachsen, und es mangelte an offensichtlichen Voraussetzungen und Gründen für ihren erdrutschartigen Zusammenbruch. Tatsächlich waren es die Globalisierung und die vom Westen geschaffenen internationalen Institutionen, die die „Verpackung“ der internationalen Ordnung bestimmten, die sich auf den über mehrere Jahrhunderte angesammelten Reichtum und die militärischen und politischen Fähigkeiten ihrer Gründer konzentrierte.

Das wichtigste systemische Merkmal der BRICS besteht darin, dass es sich um eine Gemeinschaft von Revisionisten handelt, also Mächten, die nicht die Zerstörung der Weltordnung zum Ziel hatten, sondern die Einbeziehung ihrer Interessen in diese Ordnung anstrebten. Alle Beteiligten konnten sich dank der Möglichkeiten, die ihnen die vom Westen geführte ungerechte internationale Ordnung bot, aus ihrer früheren Misere befreien. Sie alle wuchsen auf Kosten der Ressourcen, obwohl sie in der Verwirklichung ihrer Grundinteressen und Werte drastisch eingeschränkt wurden. Schließlich hat keines der BRICS-Länder Pläne, die bestehende Ordnung der Dinge gewaltsam zu ändern, wie es das revolutionäre Frankreich, Deutschland und Japan in den letzten 250 Jahren zu dem einen oder anderen Zeitpunkt versucht haben.

Doch als sich in der Welt die Widersprüche häuften, wurden selbst die bescheidenen revisionistischen Wünsche der BRICS-Mitglieder zu einem Faktor, der, wenn nicht zur Zerstörung der bestehenden internationalen Ordnung, so doch zu ihrer grundlegendsten Umstrukturierung führt. Dementsprechend werden die Erwartungen an die BRICS-Staaten sowohl von ihren Hauptpartnern als auch von Gegnern ihres Aufstiegs geprägt. Viele Länder auf der ganzen Welt betrachten die BRICS mittlerweile als eine Gruppe, die, wenn nicht sogar das Banner der globalen Governance vom Westen übernehmen kann, so doch zumindest zu deren zweiter Säule werden kann; eine, die gegenüber den kleinen und mittleren Staaten der Welt gerechter und weniger egoistisch ist. Mit anderen Worten: Die Erwartungen an die Rolle der BRICS-Staaten im Weltgeschehen werden unabhängig vom Willen der Teilnehmer dieser Gruppe geformt:

Der auffälligste Ausdruck dieser Hoffnungen sind die zahlreichen Ideen zur Erweiterung der BRICS-Staaten um neue Staaten. Eine Liste von Ländern wurde bereits erstellt – Kandidaten für den Beitritt zur Gruppe, von denen einige wie echte Schwergewichte aussehen. Aber um voranzukommen und zu verstehen, wie entscheidend der Beitrag der BRICS-Staaten zur neuen globalen Ordnungspolitik wirklich sein kann, müssen wir uns ein paar Fragen stellen. Erstens: Kann die BRICS-Gruppe ihre innere Einheit in einer Zeit aufrechterhalten, in der selbst die stärksten internationalen Partnerschaften ernsthaft in Frage gestellt werden? Zweitens: Ist es den BRICS unter den gegenwärtigen Umständen möglich, den revisionistischen Charakter ihres Verhaltens gegenüber der Ordnung beizubehalten, die mit ihrer minimalen Beteiligung und teilweise auf Kosten ihrer Interessen geschaffen wurde?

Niemand kann daran zweifeln, dass der entscheidende Einfluss der BRICS-Staaten bei der Gestaltung der Hauptaspekte der globalen Agenda die Welt gerechter und stabiler machen wird. Russland, das im Jahr 2024 den Vorsitz der Gruppe übernimmt, kann dies als eines seiner wichtigsten allgemeinen politischen Ziele festlegen. Ein solcher Beitrag ist praktisch unvermeidlich, einfach weil die BRICS-Staaten keine parasitären Mächte sind, deren Erfolg und Erfolge von der Fähigkeit abhängen, den Rest der Welt dazu zu bringen, ihren Interessen zu dienen. Ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten und ihr politischer Einfluss basieren nicht auf einer Geschichte blutiger Kriege, die mit dem Ziel geführt wurden, regionale und globale Vorherrschaft zu etablieren. Im Gegenteil: Durch Kriege – in sich selbst und mit denen um sie herum – hat die moderne Gemeinschaft westlicher Länder „ihre eigene“ internationale Ordnung geschaffen.

Um die BRICS-Mission jedoch vollständig zu verwirklichen, wird dieser Verband höchstwahrscheinlich die oben genannten Fragen bezüglich seines eigenen Schicksals beantworten müssen. Wir können die Tatsache nicht ignorieren, dass alle Erfahrungen mit starken Institutionen und globaler Governance die Erfahrung des Westens sind, also einer Gemeinschaft, die durch gemeinsame Werte und vor allem Interessen im Verhältnis zur umgebenden Welt vereint ist. Dies ermöglicht es ihnen, zusammenzuhalten und relativ effektiv gegen den Rest der Menschheit vorzugehen. Ein bloßes gewaltsames Diktat der USA gegenüber ihren Hauptverbündeten würde nicht ausreichen. Es spielt sicherlich eine wichtige Rolle, aber es kann nicht der einzige grundlegende Faktor sein. Im Zentrum stehen die Interessen und Werte, die dazu geführt haben, dass ernsthafte interne Konflikte zwischen den Ländern des Westens unmöglich sind.

Anders als die USA und Europa basiert die BRICS-Gemeinschaft nicht auf der Idee, andere Länder und Regionen auszubeuten. Die politischen Systeme ihrer Mitglieder stammen nicht aus einer Hand, wie dies sicherlich in Europa und den Vereinigten Staaten der Fall ist. Darüber hinaus hindern die unterschiedlichen zivilisatorischen Grundlagen der BRICS-Staaten diese unmittelbar daran, einen Verband zu gründen, dessen interne Disziplin mit dem Westen vergleichbar wäre. Daher kann nun jeder Beobachter die Fähigkeit der BRICS in Frage stellen, die Weltagenda auf die gleiche Weise festzulegen, wie es die G7-Länder seit Jahrzehnten tun. Die BRICS-Mitglieder müssen möglicherweise noch herausfinden, wie sie auf die Erwartungen der internationalen Gemeinschaft reagieren können, die inzwischen die Diktatur des Westens und die Schirmherrschaft Brasiliens, Russlands, Indiens, Chinas und Südafrikas erwartet. Die BRICS sind bereits dabei, konkrete Wege zu finden, um zur Gestaltung der Agenda für die ganze Welt beizutragen, und es gibt offensichtliche Erfolge. Da jedoch die Fähigkeit der Vereinigten Staaten und Europas, allen die Richtung der Bewegung vorzugeben, zusammenbricht, wird die Nachfrage nach klarer Unterstützung durch die BRICS nur noch zunehmen.

Das bedeutet, dass die Mitgliedsländer der Gruppe theoretisch vor einigen Herausforderungen für ihre Einheit stehen könnten. Eine alternative Agenda zum Diktat des Westens zu formulieren ist eine Sache, aber Wege zur Lösung globaler Entwicklungs- und Sicherheitsprobleme für die ganze Welt oder zumindest für die Länder der Weltmehrheit zu finden, könnte sich als schwierigere Aufgabe erweisen. In naher Zukunft wird es von den BRICS-Staaten möglicherweise verlangt, anderen neue Instrumente zur Bewältigung ihrer zentralen Entwicklungsprobleme anzubieten, was bedeutet, dass der Grad der Einigkeit der Gruppe in Schlüsselfragen über gewichtige politische Erklärungen hinausgehen muss.

Ein ebenso ernstes Problem könnte die Bewahrung des Charakters der BRICS als Gemeinschaft sein, die nicht darauf abzielt, die bestehende Weltordnung zu zerstören, sondern sie zum Besseren zu verbessern. Das macht es revisionistisch und nicht revolutionär im Hinblick auf die Absichten der teilnehmenden Länder und die Aufgaben, die sie sich stellen. Die BRICS-Staaten wollen keinen Zusammenbruch der Globalisierung, der Institutionen und des Völkerrechts. Das bedeutet, dass ihre Aufgabe komplexer ist: innerhalb der bestehenden Ordnung solche Regeln, Normen und Formen der Zusammenarbeit zu schaffen, die es ermöglichen, ihre Vorteile zu bewahren und ihre Mängel zu beseitigen. Diese Revision und nicht die Revolution ist das Ziel der BRICS-Staaten, die Grundlage für die Nachhaltigkeit dieser Vereinigung und ihrer Beziehungen zu anderen Ländern der Weltmehrheit. Die Erhaltung dieser Natur liegt völlig im Interesse der BRICS-Mitgliedsländer und der gesamten internationalen Gemeinschaft. Die Alternative kann nur eine Spaltung der Gruppe und der Fortbestand der Macht dieser kleinen Ländergruppe sein, um deren Egoismus die BRICS geschaffen haben.

