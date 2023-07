Vielen Dank an Wyatt Reed, Alex Rubinstein und Anya Parampil, die mir bei der Vorbereitung dieser Präsentation geholfen haben. Wyatt hat mit dem Thema aus erster Hand Erfahrung als Journalist, dessen Hotel in Donezk im Oktober 2022 vom ukrainischen Militär mit einer in den USA hergestellten Haubitze angegriffen wurde. Er war 100 Meter entfernt, als der Angriff erfolgte, und wäre beinahe getötet worden.

Mein Freund, der Bürgerrechtler Randy Credico, ist heute auch hier mit mir. Er war vor kurzem in Donezk und konnte Zeuge regelmäßiger HIMARS-Angriffe des ukrainischen Militärs auf zivile Ziele werden.

Ich bin hier nicht nur als Journalist mit über 20 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über Politik und Konflikte auf mehreren Kontinenten, sondern auch als US-Amerikaner, der von meiner eigenen Regierung dazu gezwungen wird, einen Stellvertreterkrieg zu finanzieren, der auf Kosten der regionalen und internationalen Stabilität zu einer Bedrohung geworden ist für das Wohlergehens meiner Landsleute.

Am 28. Juni, als Einsatzkräfte daran arbeiteten, eine weitere Zugentgleisung mit giftigen Substanzen in den Vereinigten Staaten zu beseitigen, dieses Mal am Montana River, was die chronisch unterfinanzierte Infrastruktur unseres Landes und die damit verbundenen Gefahren für unsere Gesundheit offenlegte, kündigte das Pentagon Pläne zur Entsendung eines Notfallplans an, mit zusätzlicher Militärhilfe im Wert von 500 Millionen US-Dollar für die Ukraine.

Die Entwicklung kam, als die ukrainische Armee in die dritte Woche einer gepriesenen Gegenoffensive eintritt, die laut CNN „die Erwartungen nicht erfüllt “ und von der selbst Wolodymyr Selenskyj sagt, dass sie „ langsamer verläuft als gewünscht “.

Da es dem ukrainischen Militär nicht gelang, die primäre Verteidigungslinie Russlands zu durchbrechen, berichtete CNN, dass Kiew bis zum 12. Juni 16 in das Land geschickte US-amerikanische Panzerfahrzeuge „ verloren“ habe.

Was hat das Pentagon also getan? Es hat diesen Gesetzentwurf einfach an durchschnittliche US-Steuerzahler wie mich weitergegeben und uns weitere 325 Millionen Dollar in Rechnung gestellt , um die verschwendeten Militärbestände der Ukraine zu ersetzen. Es gab keinerlei Versuche, den Standpunkt der US-Öffentlichkeit zu diesem Thema zu befragen; und die überwiegende Mehrheit der US-Amerikaner wusste wahrscheinlich nicht einmal, dass der Austausch stattfand.

Die gerade beschriebene US-Politik – die dazu führt, dass Washington der uneingeschränkten Finanzierung eines Stellvertreterkriegs mit einer Atommacht in einem fremden Land Priorität einräumt, während unsere eigene inländische Infrastruktur vor unseren Augen zusammenbricht – offenbart eine beunruhigende Dynamik im Herzen des Ukraine-Konflikts. Ein internationales Schneeballsystem, das es westlichen Eliten ermöglicht, hart verdientes Vermögen aus den Händen durchschnittlicher US-Bürger zu beschlagnahmen und es in die Kassen einer ausländischen Regierung zu leiten, die selbst die vom Westen geförderte Transparency International als eine der korruptesten in Europa einstuft.

Die US-Regierung hat noch keine offizielle Prüfung ihrer Finanzierung für die Ukraine durchgeführt. Die Öffentlichkeit in den USA hat keine Ahnung, wohin ihre Steuergelder gegangen sind.

Aus diesem Grund veröffentlichte The Grayzone diese Woche eine unabhängige Prüfung der Zuweisung von US-Steuergeldern an die Ukraine in den Geschäftsjahren 2022 und 2023. Unsere Untersuchung wurde von Heather Kaiser geleitet, einer ehemaligen Offizierin des Militärgeheimdienstes und Veteranin der US-Kriege in Afghanistan und im Irak.

Wir haben eine Zahlung in Höhe von 4,48 Millionen US-Dollar von der US-amerikanischen Sozialversicherungsbehörde an die Kiewer Regierung gefunden.

Wir fanden Zahlungen der US-amerikanischen Agentur für internationale Entwicklung im Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar zur Tilgung der Staatsschulden der Ukraine, von denen ein Großteil der globalen Investmentfirma BlackRock gehört.

Das allein bedeutet, dass jedem einzelnen US-Bürger 30 US-Dollar abgenommen werden, während vier von zehn US-Bürgern sich einen Notfall von 400 US-Dollar nicht leisten können.

Wir fanden heraus, dass Steuergelder, die für die Ukraine vorgesehen waren, die Budgets eines Fernsehsenders in Toronto, eines Pro-NATO-Think Tanks in Polen und, ob Sie es glauben oder nicht, von Bauern auf dem Land in Kenia auffüllten.

Wir fanden Dutzende Millionen an Private-Equity-Firmen, darunter eine in der Republik Georgien, sowie eine Millionenzahlung an einen einzelnen Privatunternehmer in Kiew.

Unsere Prüfung ergab auch, dass das Pentagon einen 4,5-Millionen-Dollar-Vertrag mit einem Unternehmen namens „Atlantic Diving Supply“ geschlossen hat, um die Ukraine mit nicht näher bezeichneter Sprengstoffausrüstung zu versorgen. Hierbei handelt es sich um ein notorisch korruptes Unternehmen, das Thom Tillis, der Vorsitzende des Streitkräfteausschusses des Senats, zuvor wegen seiner „Betrugsgeschichte“ kritisiert hatte.

Wieder einmal hat es der Kongress versäumt, dafür zu sorgen, dass diese zwielichtigen Zahlungen und massiven Waffengeschäfte ordnungsgemäß verfolgt werden.

Tatsächlich ist ein Großteil der in die Ukraine gelieferten militärischen und humanitären Hilfe einfach verschwunden. Letztes Jahr zitierte CBS News den Direktor einer pro-Selenski-freundlichen gemeinnützigen Organisation in der Ukraine, der berichtete, dass nur etwa 30 % der Hilfe die Frontlinien in der Ukraine erreichten.

Die Veruntreuung von Geldern und Hilfsgütern ist mindestens ebenso besorgniserregend wie die möglichen Folgen des illegalen Transfers und Verkaufs von Militärwaffen. Im vergangenen Juni warnte der Chef von Interpol, dass die massiven Waffenlieferungen in die Ukraine „wir mit einem Zustrom von Waffen in Europa und darüber hinaus rechnen können“ und dass „Kriminelle sich gerade jetzt, während wir sprechen, auf sie konzentrieren“.

Im Mai dieses Jahres wurde eine Gruppe kremlfeindlicher russischer Neonazis, die mit von der ukrainischen Regierung gelieferter Ausrüstung ausgestattet waren, von westlichen Politikern dafür gefeiert, dass sie mit in den USA hergestellten Humvees Terroranschläge auf russischem Territorium verübt hatten . Obwohl die Gruppe, das sogenannte „Russische Freiwilligenkorps“, von einem Mann angeführt wird, der sich selbst den „Weißen König“ nennt und zahlreiche offene Bewunderer Adolf Hitlers umfasst, hat die westliche Bewaffnung dieser Miliz gegen russische Streitkräfte keinen Aufschrei ausgelöst vom Kongress.

Und während die Biden-Regierung versprochen hat, die verschickten Waffen im Auge zu behalten, räumte ein im vergangenen Dezember durchgesickertes Telegramm des Außenministeriums ein, dass „kinetische Aktivität und aktive Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Streitkräften ein Umfeld schaffen, in dem Standard-Verifizierungsmaßnahmen manchmal undurchführbar oder unmöglich sind.“ ”

Die Biden-Regierung weiß nicht nur, dass sie die Waffen, die sie in die Ukraine liefert, nicht verfolgen kann, sie weiß auch, dass sie einen Stellvertreterkrieg gegen die größte Atommacht der Welt eskaliert, und fordert sie auf, entsprechend zu reagieren.

Wir wissen, dass sie das wissen, denn im Jahr 2014 lehnte Präsident Barack Obama Forderungen ab, tödliche Offensivwaffen nach Kiew zu schicken, weil er, wie das Wall Street Journal es ausdrückte, „seit langem die Sorge hegte, dass die Bewaffnung der Ukraine Moskau zu einer weiteren Eskalation provozieren würde“. das könnte Washington in einen Stellvertreterkrieg hineinziehen.“

Als Donald Trump 2017 sein Amt antrat, versuchte er, sich an Obamas Politik zu halten, wurde aber bald vom Washingtoner Pressekorps und der Demokratischen Partei als russische Marionette gebrandmarkt, weil er sich weigerte, Raytheons Javelin-Raketen an das ukrainische Militär zu schicken. Trumps Zurückhaltung, die Javelins zu schicken, wurde zum Grund für seine Amtsenthebung. Es überrascht nicht, dass er nachgab.

Als die in den USA hergestellten Offensivwaffen die Frontlinien des Donbass zu erreichen begannen, nutzte der kollektive Westen die Minsker Vereinbarungen aus, um „der Ukraine Zeit zu geben“, sich aufzurüsten, wie es die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ausdrückte .

Im Januar 2022 kündigten die USA ein Waffenpaket in Höhe von 200 Millionen US-Dollar für die Ukraine an. Bis zum 18. Februar meldeten Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa eine Verdoppelung der Verstöße gegen den Waffenstillstand, wobei auf OSZE-Karten die überwältigende Mehrheit der Zielorte auf der Seite der pro-russischen separatistischen Bevölkerung in Donezk und Lugansk zu sehen war . Fünf Tage später marschierte Russland in die Ukraine ein.

Und seitdem eilen die USA und ihre Verbündeten bei jeder Gelegenheit die Eskalationsleiter hinauf.

„Dinge, die wir im Januar nicht geben konnten, weil es zu einer Eskalation kam, wurden im Februar gegeben“, beschwerte sich ein ehemaliger Beamter des Außenministeriums nach einem Treffen mit ukrainischen Kollegen. „Und Dinge, die wir im Februar nicht geben konnten, können wir im April geben. Das war das eindeutige Muster, angefangen damit, laut zu schreien: Stingers“, sagten sie und bezogen sich dabei auf schultermontierte Raketen.

Präsident Joe Biden selbst sagte im März 2022: „Die Idee, dass wir Angriffsausrüstung schicken und Flugzeuge und Panzer haben … machen Sie sich nichts vor, egal, was Sie alle sagen, das nennt man Dritten Weltkrieg . “

Etwas mehr als ein Jahr später änderte Biden seine Meinung und unterstützte einen Plan zur Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen an die Ukraine, nachdem er Deutschland unter Druck gesetzt hatte, die Panzer zu schicken, von denen er einst befürchtete, dass sie den Dritten Weltkrieg auslösen würden.

Nach Erhalt der HIMAR-Systeme aus den USA dauerte es nur zwei Monate, bis das ukrainische Militär kritische Infrastrukturen angreifen und damit die Antonowski-Brücke über dem Fluss Dnipro angreifen konnte, und zwei Monate später erneut einen Testangriff auf den Kachowka-Staudamm. um zu sehen, ob das Wasser des Dnjepr ausreichend angehoben werden könnte, um russische Überfahrten zu verhindern“, wie die Washington Post berichtete.

Vor drei Wochen wurde der Kakhovka-Staudamm zerstört, was eine große Umweltkatastrophe auslöste, die zu Massenüberschwemmungen und einer Verunreinigung der örtlichen Wasserversorgung führte. Die Ukraine macht natürlich Russland für den Angriff verantwortlich, hat aber keine Beweise vorgelegt.

Zu dieser Zeit beschuldigte die Ukraine Russland auch grundlos, eine Provokation im Kernkraftwerk Saporischschja zu planen. Dies löste eine Resolution der Senatoren Lindsey Graham und Richard Blumenthal (keine Beziehung zu mir) aus, in der sie die NATO aufforderten, direkt in der Ukraine einzugreifen und Russland anzugreifen, falls ein solcher Vorfall geschehen sollte.

Der Schritt von Blumenthal und Graham legte somit de facto eine rote Linie für die Einleitung einer US-Militäraktion fest, ähnlich der in Syrien festgelegten, die, wie ein ehemaliger US-Diplomat gegenüber dem Journalisten Charles Glass sagte, „eine offene Einladung zum Einsatz unter falscher Flagge“ war . ”

Werden wir eine weitere Douma-Täuschung erleben, aber dieses Mal in Saporischschja?

Warum machen wir das? Warum provozieren wir eine nukleare Vernichtung, indem wir die Ukraine mit fortschrittlichen Waffen überschwemmen und die Verhandlungen auf Schritt und Tritt sabotieren?

Menschen wie Senator Dick Durbin haben uns gesagt, dass sich die Ukraine „buchstäblich selbst in einem Kampf um Freiheit und Demokratie“ befinde und wir sie daher „so lange wie nötig“ mit Waffen versorgen müssen, wie Präsident Biden sagte . Wer sich der Militärhilfe für die Ukraine widersetzt, ist dieser Logik zufolge ein Gegner der Verteidigung der Demokratie.

Wo ist also die Demokratie in Wolodymyr Selenskyjs Entscheidung, Oppositionsparteien zu verbieten, die Medien seiner legitimen politischen Gegner zu kriminalisieren, seinen wichtigsten politischen Rivalen einzusperren, seine Spitzenabgeordneten zu verhaften, orthodoxe Kirchen zu überfallen und Geistliche zu verhaften?

Wo ist die Demokratie, wenn die ukrainische Regierung Gonzalo Lira, einen US-Bürger, inhaftiert , weil er das offizielle Narrativ ihrer Kriegsanstrengungen in Frage stellt?

Und wo ist die Demokratie in Selenskyjs jüngster Entscheidung, die Wahlen im Jahr 2024 mit der Begründung auszusetzen, dass das Kriegsrecht verhängt wurde? Nun, es scheint, dass die Demokratie der Ukraine heutzutage schwerer zu finden ist als der plötzlich unauffällige Oberbefehlshaber des Militärs, Valeriy Zaluzhny.

Senator Graham hat eine viel düsterere – und treffendere – Begründung für die Milliardenlieferungen an Waffen an die Ukraine geliefert. Wie der Senator kürzlich bei einem Besuch bei Selenskyj in Kiew prahlte : „Die Russen sterben … das ist das beste Geld, das wir je ausgegeben haben.“

Wir sollten uns daran erinnern, dass Graham auch gesagt hat, dass wir, die USA, diesen Krieg bis zum letzten Ukrainer führen müssen. Während die offiziellen Opferzahlen streng geheim sind, müssen wir uns Sorgen machen, dass die Ukraine auf dem besten Weg ist, die gruseligen Fantasien des Senators zu erfüllen.

Wie ein ukrainischer Soldat diesen Monat gegenüber Vice News beklagte, wir wissen nicht, was Selenskyjs „Pläne sind, aber es sieht nach einer Ausrottung seiner eigenen Bevölkerung aus – etwa der kampfbereiten Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter.“ Das ist es.“

Tatsächlich wachsen die Militärfriedhöfe in der Ukraine fast so schnell wie die McMansions in Northern Virginia und die Strandanwesen von Führungskräften von Lockheed Martin, Raytheon und verschiedenen Beltway-Auftragnehmern, die von den zweithöchsten Militärausgaben seit dem Zweiten Weltkrieg profitieren.

Das sind die wahren Gewinner des Stellvertreterkrieges in der Ukraine. Keine durchschnittlichen Ukrainer oder US-Amerikaner. Oder Russen oder sogar Westeuropäer.

Die Gewinner sind Leute wie US-Außenminister Tony Blinken, der seine Zeit zwischen der Obama- und der Biden-Regierung damit verbrachte, eine Beratungsfirma namens WestExec Advisors zu gründen , die lukrative Regierungsaufträge für Geheimdienstfirmen und die Rüstungsindustrie sicherte. Zu Blinkens ehemaligen Partnern bei den WestExec-Beratern gehören die Direktorin des Nationalen Geheimdienstes Avril Haines, der stellvertretende CIA-Direktor David Cohen, die ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses Jen Psaki und fast ein Dutzend aktuelle und ehemalige Mitglieder von Bidens nationalem Sicherheitsteam.

Verteidigungsminister Lloyd Austin seinerseits ist ein ehemaliges und möglicherweise zukünftiges Vorstandsmitglied von Raytheon und Ex-Partner der Investmentfirma Pine Island Capital, die mit WestExec zusammenarbeitet und die Blinken beraten hat.

Unterdessen ist die derzeitige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas Greenfield, als Senior Counsel bei der Albright Stonebridge Group aufgeführt , einer selbsternannten „Firma für Handelsdiplomatie“, die auch Verträge für den Geheimdienstsektor und die Rüstungsindustrie ausarbeitet. Diese Firma wurde von der verstorbenen Madeleine Albright gegründet, die berüchtigt erklärte, dass sich der Tod von einer halben Million irakischer Kinder unter dem US-Sanktionsregime „lohnt“.

Während also ukrainische Männer mittleren Alters von der Militärpolizei von der Straße verschleppt und an die Front geschickt werden, planen die finanziell und politisch vernetzten Architekten dieses Stellvertreterkrieges, durch die Drehtür zu gehen, um nach ihrer Zeit in der Biden-Regierung unvorstellbare Gewinne einzufahren ist vorbei.

Für sie bedeutet eine Verhandlungslösung in diesem Territorialstreit das Ende der Cash-Cow von fast 150 Milliarden US-Dollar an US-Hilfe für die Ukraine.

Wenn die Vereinigten Staaten, ein ständiges Mitglied dieses Rates, unter die Kontrolle einer Regierung geraten, die versucht, einen Stellvertreterkrieg „so lange wie nötig“ fortzusetzen, die Diplomatie als Synonym für einseitige Zwangsmaßnahmen ansieht, um „den Rubel umzudrehen“. Für „Schutt“, wie Biden versprochen hat; dessen Führung Verhandlungen untergräbt, um Profit zu machen, und sich gleichzeitig weigert, die eigenen Bürger ordnungsgemäß darüber zu informieren, wofür sie bezahlen, und das die Söhne und Brüder seiner angeblichen ukrainischen Partner auf das Schlachtfeld treibt, um einen geopolitischen Rivalen niederzuschlagen; Wenn sowohl Selenskyj als auch Mitglieder des US-Kongresses Präventivschläge gegen Russland fordern, die im Widerspruch zum Geist von Artikel 51 der UN-Charta stehen, muss dieser Rat Maßnahmen ergreifen, um diese Charta durchzusetzen.

In den Artikeln 33 bis 38 des Kapitels VI dieser Charta heißt es eindeutig, dass der Sicherheitsrat seine Befugnisse nutzen muss, um eine friedliche Beilegung von Streitigkeiten zu gewährleisten, insbesondere wenn diese die internationale Sicherheit gefährden. Das dürfte nicht nur für Russland und die Ukraine gelten. Dieser Rat ist verpflichtet, die USA und die illegale Militärformation namens NATO streng zu überwachen und einzudämmen.

Danke schön.

