Übersetzung eines Artikels der russischen Nachrichtenagentur TASS

LONDON, 30. Juni. /TASS/. Das Berufungsgericht Englands hat die Berufung der venezolanischen Behörden abgelehnt, die die Rückgabe der im Vereinigten Königreich gelagerten Goldreserven des Landes fordern. Das berichtete Reuters am Freitag.

Die Zentralbank von Venezuela hatte versucht, die frühere Entscheidung des britischen Gerichts anzufechten, die Position des Obersten Gerichtshofs Venezuelas zum zukünftigen Schicksal des umstrittenen Goldes nicht zu berücksichtigen. Die nächste Stufe des mehrjährigen Rechtsstreits wird die Prüfung des Falles durch das Handelsgericht (Teil des High Court of England and Wales) sein, das die Tatsache berücksichtigen muss, dass der ehemalige Führer der venezolanischen Opposition Juan Guaidó hat das Vertrauen seiner Kollegen und den Status verloren, der es ihm erlaubte, vor britischen Gerichten staatliche Goldbestände einzufordern.

Die Bank of England lagert 31 Tonnen venezolanische Goldbarren in einem Gesamtwert von etwa 2 Milliarden US-Dollar. Die venezolanische Regierung hat wiederholt versucht, einen Teil des Goldes zurückzuerhalten, was jedoch von der Bank of England abgelehnt wurde. Daher weigerte sich die Bank of England im Jahr 2018, Goldbarren im Wert von 420 Millionen Pfund (etwa 533 Millionen Dollar zum heutigen Wechselkurs) an Venezuela zurückzugeben, weil sie befürchtete, dass Maduro „das Gold, das dem Staat gehört, beschlagnahmen“ und für andere Zwecke verwenden könnte, nämlich persönliche Interessen. Die Behörden der Bolivarischen Republik Venezuelas behaupteten ihrerseits, dass sie diese Gelder an das UN-Entwicklungsprogramm überweisen wollen, um von der Organisation Hilfe in Form von Medikamenten, medizinischer Ausrüstung und Nahrungsmitteln zu erhalten.

Über den Prozess

Im Sommer 2020 entschied der Oberste Gerichtshof von London, dass Guaido nach der Position der britischen Regierung der Präsident eines südamerikanischen Landes ist, und entzog damit der Regierung von Nicolás Maduro faktisch den Zugang zu Goldbarren. Im Oktober desselben Jahres hob das englische Berufungsgericht dieses Urteil jedoch auf und begründete seine Entscheidung damit, dass die britische Regierung nicht direkt erklärt habe, dass sie Maduro nicht anerkenne. Danach durchlief der Rechtsstreit mehrere weitere Instanzen, doch die Situation wurde deutlich komplizierter, nachdem die venezolanische Opposition selbst im Dezember letzten Jahres die sogenannte Übergangsregierung von Guaidó abgesetzt hatte und er selbst nicht mehr als von London anerkannte Führungsperson galt.

Im Jahr 2019 erkannte die von der Opposition geführte Nationalversammlung (Parlament) die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen nicht an, die der amtierende Präsident Venezuelas, Nicolas Maduro, gewonnen hatte. Daraufhin kündigte das Parlament an, dass seine Aufgaben in Abwesenheit des legitimen Staatsoberhauptes vom Sprecher der gesetzgebenden Versammlung wahrgenommen würden, der zu dieser Zeit einer der Führer der venezolanischen Opposition, nämlich Guaidó, war. Die USA, die meisten EU-Länder sowie einige lateinamerikanische Staaten haben ihn als „Interimspräsidenten“ Venezuelas anerkannt. Vier Jahre lang hatte die radikale Opposition erfolglos versucht, Maduro von der Macht zu stürzen.

