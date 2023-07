Nicaragua verlangt von den USA eine längst überfällige Entschädigung für die Unterstützung der Contras durch die USA

Quelle:

https://parsnews.ir

Managua – Nicaragua hat bei den Vereinten Nationen eine Beschwerde gegen die USA eingereicht, weil diese sich geweigert haben, einem Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) Folge zu leisten, in dem das Land angewiesen wurde, Managua für die Unterstützung eines berüchtigten Erschießungskommandos in den 1980er Jahren zu entschädigen.

Die Ankündigung machte der nicaraguanische Präsident Daniel Ortega bei einer Zeremonie in Managua zum Gedenken an den 37. Jahrestag des Urteils des Internationalen Gerichtshofs, das die USA wegen der Durchführung militärischer und paramilitärischer Aktivitäten in und gegen Nicaragua verurteilte.

„Wir werden vor Gericht gehen, um die Vereinigten Staaten anzuklagen, damit sie den Schaden, den sie Nicaragua zugefügt haben, so weit wie möglich wiedergutmachen“, so Ortega. Er erklärte, die Entscheidung sei getroffen worden, obwohl ihm befreundete Länder mitgeteilt hätten, dass es vergeblich sei, die Angelegenheit vor die UN zu bringen.

„Als wir darüber sprachen, vor Gericht zu gehen, um die Vereinigten Staaten zu verklagen, sagten uns selbst brüderliche, befreundete Nationen: Das ist ein verlorener Fall, da werden Sie nicht einmal vor Gericht vorankommen können. “

„Der Gerichtshof war zweifellos ein Bezugspunkt im Kampf um die Unabhängigkeit, um die Souveränität Nicaraguas. Gegen den Rückgriff der Mächte und die Anwendung von Gewalt haben wir uns mit der Kraft des Gesetzes verteidigt. “

Das nicaraguanische Außenministerium hat einen Brief an UN-Chef Antonio Guterres geschrieben und das Gremium aufgefordert, die USA dazu zu bringen, ihre längst überfälligen Schulden gegenüber Nicaragua zu begleichen.

Den Vereinigten Staaten wird seit langem vorgeworfen, sich in die inneren Angelegenheiten Nicaraguas und vieler anderer lateinamerikanischer Staaten einzumischen.

Präsident Ortega kam 1979 mit dem Sieg der Sandinistischen Revolution an die Macht, die den von den USA unterstützten Diktator Anastasio Somoza stürzte.

Der damalige US-Präsident Ronald Reagan unterzeichnete unter Berufung auf die Gefahr einer Ausweitung des kubanischen und sowjetischen Einflusses in der Region die US-Finanzierung für eine rechte Miliz namens Contras, um grenzüberschreitende Angriffe gegen die Sandinisten zu starten.

Der Internationale Gerichtshof entschied 1986, dass die USA durch die Unterstützung der Contras und die Verminung der Häfen Nicaraguas gegen internationales Recht verstoßen hätten.

Die Vereinigten Staaten weigerten sich, an dem Verfahren teilzunehmen, und zogen sich nach dem Urteil aus dem IGH zurück.

Die USA blockierten auch die Durchsetzung des Urteils durch den UN-Sicherheitsrat und verhinderten damit, dass Nicaragua eine Entschädigung erhielt.

Ortega, der Ende der 1970er Jahre zum Sturz der Somoza-Diktatur beitrug, ist seit 16 Jahren in Folge an der Macht. Er war in den 1980er Jahren Präsident, bevor er 1990 die Macht verlor. Im Jahr 2007 gelang ihm jedoch ein atemberaubendes Comeback.

