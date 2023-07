Borrell kündigt „sehr wichtige Ereignisse“ in der Ukraine an

Der „EU-Chefdiplomat“ Josep Borrell hat am Freitag im spanischen Fernsehen für die nächste Zeit „sehr wichtige Ereignisse“ in der Ukraine angekündigt. Was genau er meint, konkretisierte der Spanier nicht.

Die spanische EU-Ratspräsidentschaft werde „sehr wichtige Ereignisse“ für die Ukraine mit sich bringen, sagte der „EU-Chefdiplomat“ Josep Borrell im spanischen Sender TVE am Freitag. Diese hätten mit Ereignissen auf dem Schlachtfeld zu tun: „Sie haben mit dem zu tun, was auf dem Schlachtfeld passieren wird, und mit den mehr oder weniger schattenhaften Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts“, so Borrell wörtlich. Er wies auch darauf hin, dass die Friedensgespräche zwischen Kiew und Moskau von nicht näher benannten Ereignissen abhängen, die man in den kommenden Tagen abwarten sollte.

Quelle:

https://rtde.live/international/174138-borrell-kuendigt-sehr-wichtige-ereignisse/

