Honduras: Militärpolizei bekommt Zutritt zu zwei Hochsicherheitsgefängnissen (teleSUR)

Ein Jahr lang soll die Militärpolizei mindestens 2.000 neue Gefängniswärter rekrutieren, ausbilden und weiterbilden, sagte Präsident Castro.

Am Donnerstag bekam die Militärpolizei (PMOP) im Rahmen der am Montag von Präsident Xiomara Castro gestarteten Operation „Faith and Hope“ gleichzeitig Zugang zu zwei Hochsicherheitsgefängnissen.

Die Intervention fand im Ilama-Gefängnis im Departement Santa Barbara und im El Porvenir-Gefängnis in Francisco Morazan statt.

Nach Angaben des National Penitentiary Institute (INP) versuchen Tausende von Militärpolizisten, „die Führung, Ordnung, Kontrolle und ordnungsgemäße Verwaltung der Strafvollzugsanstalten“ wiederherzustellen.

Ähnlich wie in anderen Gefängnissen, in denen die Intervention durchgeführt wurde, mussten die Gefangenen in Ilama und El Porvenir, die jeweils 2.000 Personen fassen, in kurzen Hosen, barfuß und ohne Hemd auf dem Boden des Gefängnishofs sitzen.

Im Gefängnis El Porvenir beschlagnahmte die Militärpolizei vier AK-47-Gewehre, Überwachungskameras, eine Uzi-Maschinenpistole, Munition, Magazine, Drogen und Mobiltelefone.

Unterdessen beschlagnahmten die Behörden im Ilama-Gefängnis Marihuanapflanzen, großkalibrige Waffen und Munition.

„Die Einsätze werden unter strikter Achtung der Menschenrechte der Gefangenen durchgeführt, mit dem spezifischen Ziel, ihnen sichere, drohungsfreie Räume und den Schutz ihrer körperlichen Unversehrtheit zu bieten“, erklärte das INP.

Die Intervention der honduranischen Gefängnisse wurde von Präsident Castro einen Tag nach dem Massaker an 46 Frauen im Women’s Social Adaptation Center (CEFAS) am 20. Juni angeordnet.

Dieses Gefängnis wurde am Montag von der Militärpolizei interveniert, während die Behörden auch im Hochsicherheitsgefängnis von Morocelí im Departement El Paraíso intervenierten.

Ein Jahr lang wird die Militärpolizei verpflichtet sein, „im Einklang mit dem INP-Gesetz mindestens 2.000 neue Gefängniswärter zu rekrutieren, auszubilden und auszubilden“, sagte Präsident Castro am 21. Juni.

