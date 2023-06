Hauptverfahren am 29.6. vor dem Landgericht Berlin – NachDenkSeiten vs Bundespressekonferenz – Von Florian Warweg (Nachdenkseiten)

(de jure ich als Parlamentsberichterstatter) vs. #BPK e.V.

Richterin folgte ziemlich umfassend unserer Argumentation & nannte Argumentation der Gegenseite u.a. „völlig vage“ & „nicht schlüssig“. Sie verwies auf die aus ihrer Perspektive vorliegende „Wettbewerbsverzerrung“ sowie den Aspekt der „Gleichbehandlung“ mit Blick auf Artikel 5 des GG. Auf Grundlage der Grundrechtsbindung sah sie einen „grundsätzlichen Aufnahmeanspruch“ in die BPK gegeben.

Urteilsspruch wird erst in drei Wochen erfolgen, da die Richterin der Gegenseite einräumte, das einzige Argument, welches sie noch als relevant erachten würde, der bisher unbelegte Vorwurf der BPK, ich hätte BPK-Mitglieder angeblich schwer beleidigt, entsprechend zu beweisen. Das will die beklagte Seite im Laufe von zwei Wochen tun. Ich bin echt gespannt, was sie da vorbringen wollen…

Alle anderen Argumente, Tragen einer #FreeAssange-Maske, das angebliche nicht genug berichten über #Bundespolitik etc. ließ sie nicht gelten. Ebenso wenig die Behauptung der BPK, ich hätte journalistisch unsauber gearbeitet.

PS: Öffentliches Interesse war groß. Zuschauer mussten teilweise auf dem Boden sitzen oder stehen. Als Medienvertreter waren u.a. @berlinerzeitung anwesend.

Die Argumente der Gegenseite hatte ich, bei Interesse, in diesem Artikel nachgezeichnet.

Weiterlesen hier:

