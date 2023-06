Gedenken an den 115. Geburtstag – Conmemoracion del 115 Natalicio del Companero Salvador Allende Gossens.

La conmemoración del 115 cumpleaños de nuestro inolvidable camarada Salvador Allende Gossens tuvo lugar en el barrio de Köpenick-Berlín, a pesar de la lluvia torrencial de verano que cayó en ese momento e impidió la llegada de algunos camaradas.

Asistieron a esta ceremonia la Embajadora de la República de Chile, Sra. Magdalena Atria, y la Embajadora de la República de Nicaragua, Sra. Tatiana García. La representante de la Embajada de Cuba, Sra. Ivet López, se disculpó por no haber podido llegar al lugar a causa de la tormenta.

Im Stadtbezirk Köpenick-Berlin fand die Gedenkfeier zum 115. Geburtstag unseres unvergessenen Genossen Salvador Allende Gossens statt, trotz des sintflutartigen Sommerregens, der zu dieser Zeit fiel und die Ankunft unserer Genossen verhinderte.

An dieser Zeremonie nahmen auch die Botschafterin der Republik Chile, Frau Magdalena Atria, und die Botschafterin der Republik Nicaragua, Frau Tatiana Garcia, teil. Die Vertreterin der kubanischen Botschaft, Frau Ivet Lopez, entschuldigte sich dafür, dass sie wegen des Sturms nicht vor Ort sein konnte.

#1 – Salvador Allende, 26 Junio 1908 – 11 Septiembre 1973 – Celebración del Natalicio en Berlin

https://youtu.be/P2LSPdUcKHU



#2 – Salvador Allende, 26 Junio 1908 – 11 Septiembre 1973 – Celebración del Natalicio en Berlin

https://youtu.be/GFKTPXBExRQ



Agradecemos al Cafe contra la guerra en Berlin por su solidaridad que nunca nos abandona.Wir danken dem Antikriegscafe in Berlin für die Solidarität, die uns nie verlässt.

Saludos fraternales y Solidarios desde Berlin.

Coordinador Alemania de la Conmemoracion del 50 aniversario del golpe civico militar en Chile – Deutsche Koordinatorin der Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des zivilen Militärputsches in Chile

