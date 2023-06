Chilenen würdigten Allende auf der Plaza de la Constitución (prensa-latina.cu)

https://www.prensa-latina.cu/2023/06/27/chilenos-rindieron-homenaje-a-allende-en-plaza-de-la-constitucion

Santiago de Chile, 27. Juni (Prensa Latina) Mit einem großen Fest auf der Plaza de la Constitución würdigten die Chilenen heute den ehemaligen Präsidenten Salvador Allende anlässlich seines 115. Geburtstags und erinnerten an die Gültigkeit seines Vermächtnisses.

Die Aktivität wurde vom Komitee der Volksinitiativen zum Gedenken an den 50. Jahrestag des Putsches initiert und wurde von Regierungsbeamten, politischen und sozialen Führern, Parlamentariern, Menschenrechtsverteidigern, Gewerkschaftern und ehemaligen Mitgliedern der Volkseinheit besucht.

In Erklärungen gegenüber Prensa Latina erinnerte die chilenische Anwältin und Politikerin sowie Mitglied des Organisationskomitees, Julia Urqueta, daran, dass die Allende-Regierung ein Programm hatte, das einem sozialdemokratischen Rechtsstaat möglichst nahe kam, in dem sich die am stärksten vernachlässigten Sektoren befanden gute Konditionen genießen können.

„Es war eine wirklich populäre Regierung, die für die Transformation des Landes kämpfte, und die wichtigste davon war die Verstaatlichung von Kupfer“, sagte Urqueta.

Unterdessen wies der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chiles, Lautaro Carmona, darauf hin, dass in Allendes 40-Maßnahmen-Programm die ersten sechs mit Redlichkeit, Transparenz und Werten verknüpft seien, und darin – sagte er – gebe es eine erste Lektion.

Er bekräftigte, dass seine Ideen heute aktueller seien, da es immer noch reaktionäre Positionen gebe, wie sie den institutionellen Bruch motivierten.

Allende wurde am 11. September 1973 durch einen von Augusto Pinochet angeführten Putsch gestürzt und von da an erlebte das Land eine 17-jährige Diktatur, die insgesamt mehr als 40.000 Opfer forderte, darunter Gefangene, Gefolterte, Ermordete und Verschleppte.

Wally Kunstmann, eine politische Stimme und einer der Gründer des Nationalstadions als Erinnerungsort, erklärte, dass Allendes erstes Vermächtnis Ehrlichkeit, Engagement und der Kampf, alle seine Versprechen zu erfüllen, bis zu seinem Tod am 11. September sei.

Der Leuchtturm, dem wir folgten, war lange Zeit kaputt, aber heute freue ich mich, viele junge Leute zu sehen, er ist der neue Mann, sagte er.

Die Geschäftsführerin der Salvador-Allende-Stiftung, Marcela Ahumada, erklärte, dass sie das ganze Jahr über daran gearbeitet habe, bei dieser Gedenkfeier die Werte Demokratie, Solidarität, Frieden und Menschenrechte hervorzuheben.

„Wir wollen in diesen 50 Jahren auch unser Engagement für Gerechtigkeit, Wahrheit, Nichtwiederholung und Wiedergutmachung für die Opfer bekräftigen“, sagte er.

