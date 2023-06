Putin dankt der Nation für die Einheit und vermeidet die Erwähnung des Namens des Wagner-Führers in seiner jüngsten Rede, „um eine Eskalation zu vermeiden“ (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202306/1293300.shtml

In seiner ersten Fernsehansprache nach dem Abbruch der kurzlebigen Wagner-Meuterei dankte der russische Präsident Wladimir Putin am Montag seinem Volk für die Einigkeit in der Krise und versprach, dass die Versprechen an die Wagner-Kämpfer, bei denen es sich seiner Meinung nach größtenteils um landestreue Patrioten handelt, erfüllt werden.

Insbesondere verurteilte Putin in seiner nächtlichen Rede die Anführer der Wagner-Söldnergruppe als Verräter an Russland, ohne jemanden namentlich zu nennen. Dies zeige, dass die Rede laut Experten darauf abziele, eine friedliche Lösung des Vorfalls herbeizuführen und eine größere politische Kontroverse zu verhindern.

Die patriotischen Gefühle der Russen und die Konsolidierung der gesamten Gesellschaft seien entscheidend für die Beendigung der Meuterei, sagte Putin. „Diese bürgerliche Solidarität machte deutlich, dass jegliche Erpressung und Versuche, interne Unruhen zu schüren, zum Scheitern verurteilt waren“, erklärte er laut TASS.

Putin lobte den Mut der Militärangehörigen und der Vollzugsbeamten und bedankten sich beim belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko für seine Bemühungen bei der Beilegung der Meuterei.

Zur Lösung der Frage der Wagner-Kämpfer betonte Putin, dass sie sich entweder dafür entscheiden könnten, ihren Dienst fortzusetzen, indem sie einen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium abschließen, oder nach Weißrussland zu gehen.

„In seinen Äußerungen vermied Putin die Erwähnung von Jewgeni Prigoschin, dem Chef von Wagner. Dies impliziert, dass er Prigoschins Ruf wahren und eine gewisse Flexibilität bewahren möchte, um sicherzustellen, dass die Angelegenheit nicht weiter eskaliert. Der maßvolle Umgang mit Wagner-Soldaten besteht darin, sicherzustellen, dass dies der Fall ist.“ Sie fühlen sich nicht unter Druck gesetzt“, sagte Cui Heng, Dozent an einer Ausbildungsbasis der China Shanghai Cooperation Organization für internationalen juristischen Austausch und Zusammenarbeit, am Dienstag gegenüber der Global Times.

Darüber hinaus, sagte Cui, wolle Putin die Wagner-Militärorganisation nicht vollständig auflösen, da sie ein wichtiger Vertreter der Privatarmeen im Land sei. Abgesehen von Wagner gibt es in Russland Dutzende privater Militärunternehmer. Es wäre nicht wünschenswert, eine völlige Unordnung dieser Gruppen herbeizuführen, die wiederum zu einem erheblichen Verlust an militärischer Stärke auf dem Schlachtfeld führen würde.

Für den nächsten Schritt gehen Beobachter davon aus, dass es in Russland zwar weiterhin Privatarmeen geben wird, die Putin-Regierung aber dafür sorgen wird, dass diejenigen, die diese Armeen anführen, „kontrollierbarer“ sein werden.

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte am Dienstag, dass Vorbereitungen für die Übergabe schwerer militärischer Ausrüstung durch die Wagner-Gruppe an die russischen Streitkräfte getroffen würden.

Unterdessen hat der Föderale Sicherheitsdienst Russlands angekündigt, die Ermittlungen zum Aufstand einzustellen und hat die Strafanzeigen gegen Prigozhin offiziell abgewiesen.

Laut TASS sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow, dass Geheimdienste untersuchen, ob westliche Spionagedienste bei der abgebrochenen Meuterei der Wagner-Söldner „eine Rolle gespielt“ hätten.

US-Präsident Joe Biden brach am Montag eine lange Zeit des Schweigens seit dem plötzlichen Aufstand und versuchte, die USA von der Rebellion in Russland zu distanzieren. Er betonte, der Westen habe „nichts mit der Meuterei zu tun“ und sie sei Teil eines Kampfes innerhalb des russischen Systems, berichtete CNN.

Die relativ zurückhaltenden Äußerungen Bidens und seiner Verbündeten deuten darauf hin, dass sie die ohnehin schon chaotische Situation nicht noch weiter verschärfen und eine Eskalation zu einer ernsteren Krise wie dem Einsatz von Atomwaffenarsenalen vermeiden wollen, stellten Beobachter fest.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related