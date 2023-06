Kundgebung Frente Unido America Latina Berlin – Samstag, 24.6.2023 am Potsdamer Platz

Unternehmen Barbarossa 22.6.1941, Überfall auf die UdSSR, Maren von Frente Unido América Latina

https://youtu.be/FvwystuDKuM

Activista de Columbia, Che y la visita de Presidente Gustavo Petro, Frente Unido America Latina DE/CAST

https://youtu.be/1uxblkv3NHU

International Solidarity – Frente Unido América Latina, Dr. Nancy Larenas, PC Chile, DE/CAST 24.6.23

https://youtu.be/cHDF2n2V3nA

Rede Renate (Irlandgruppe Omega) Frente Unido América Latina Berlin – 24.6.2023

https://youtu.be/xKxD84aN7AY

Eröffnung Kundgebung Frente Unido América Latina (mit Störung) – Renate (Irlandgruppe Omega) 24.6.23

https://youtu.be/YQLm98XF9Kc





