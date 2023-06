„Grausam, unmenschlich, erniedrigend“: UN verlangt von den USA eine Entschuldigung für Guantanamo Bay (almayadeen.net)

https://english.almayadeen.net/news/politics/cruel-inhuman-degrading:-un-demands-us-apology-over-guantana

UN-Experten fordern erneut die Schließung des berüchtigten Guantanamo Bay-Gefängnisses durch die US-Regierung.

Die Behandlung der letzten 30 Guantánamo-Häftlinge durch die USA sei „grausam, unmenschlich und erniedrigend“, mit nahezu ständiger Überwachung, zermürbender Isolation und eingeschränktem Zugang zu Familienangehörigen, sagten UN-Rechtsexperten am Montag in einem Bericht über ihren ersten Besuch im Internierungslager, der immer noch besteht als einer der vielen schändlichen Flecken und schrecklichen Taten der USA in der Geschichte.

Die UN-Sonderberichterstatterin Fionnuala Ni Aolain sagte, die Misshandlungen im Gefängnis auf einem US-Marinestützpunkt in Guantanamo Bay, Kuba, kämen einer Verletzung der Grundrechte und -freiheiten der Häftlinge gleich.

Die Häftlinge, die fast zwei Jahrzehnte nach ihrer Festnahme als Verdächtige nach dem Anschlag vom 11. September in den Vereinigten Staaten festgehalten wurden, haben eine ganze Reihe von Misshandlungen erlitten, darunter erzwungene Zellendurchsuchungen und schlechte medizinische und psychische Versorgung, fügte Ni Aolain hinzu.

In einer Pressekonferenz räumte sie ein, dass der Kontakt der Inhaftierten zu Familienangehörigen über Telefonanrufe oder persönliche Besuche unzureichend sei.

„Die Gesamtheit all dieser Praktiken und Unterlassungen … kommt meiner Einschätzung nach einer anhaltenden grausamen, unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung nach internationalem Recht gleich“, sagte sie.

Eine Delegation unter der Leitung von Ni Aolain, dem UN-Sonderberichterstatter für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus, inspizierte Guantanamo im Februar, nachdem UN-Rechtsexperten zwei Jahrzehnte lang versucht hatten, das Gefängnis zu besuchen.

Während sie den Bericht des Teams vorstellte, sagte sie, Washington habe sich noch nicht mit der Verletzung der offensichtlichsten Rechte der Häftlinge befasst: ihrer verdeckten Festnahme und Überstellung nach Guantánamo Anfang der 2000er Jahre und der für viele von ihnen erlittenen massiven Folter durch US-Agenten die ersten Jahre nach dem angeblichen „Krieg gegen den Terror“ der USA.

Ihre geplanten Militärprozesse sind seit Jahren ins Stocken geraten, weil es um die Frage geht, ob ihnen gerechte Gerechtigkeit widerfahren kann, wenn sie gefoltert wurden.

„Die systematischen Überstellungen und Folterungen an mehreren Standorten (auch für Schwarze) und danach in Guantanamo Bay, Kuba … stellen das größte Hindernis für die Wahrung der Rechte der Opfer auf Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht dar“, sagte der UN-Sonderberichterstatter.

Sie sagte, die Schließung des Gefängnisses, das außerhalb des US-Justizsystems bleibe, „bleibt eine Priorität.“

Darüber hinaus „muss die US-Regierung die Rechenschaftspflicht für alle Verstöße gegen das Völkerrecht sicherstellen, sowohl für Opfer ihrer Anti-Terror-Praktiken, aktuelle und ehemalige Häftlinge als auch Opfer von Terrorismus“, sagte sie.

Zur Rechenschaftspflicht gehören ihrer Meinung nach Entschuldigungen, vollständige Wiedergutmachung und Wiedergutmachung für „alle Opfer“.

In einem Brief an Ni Aolain zu dem Bericht sagte Michele Taylor, die US-Gesandte beim UN-Menschenrechtsrat in Genf, dass die USA nicht alle ihre Einschätzungen akzeptiere.

Anfang dieses Monats befand eine UN-Überwachungsbehörde, dass die USA und sieben weitere Nationen für die Folter und unrechtmäßige Inhaftierung eines saudi-arabischen Gefangenen verantwortlich sind, der in der Haftanstalt Guantanamo Bay auf sein Todesurteil wartet.

Die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für willkürliche Inhaftierungen erläuterte, dass die Inhaftierung in Guantanamo nach dem angeblichen „Krieg gegen den Terror“ der USA mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichzusetzen sei.

Guantanamo-Folter

Das Militärgefängnis in Kuba, das nach den Anschlägen vom September 2001 zur Unterbringung von Häftlingen im sogenannten „Krieg gegen den Terror“ der USA errichtet wurde, ist trotz internationaler und lokaler Aufrufe, es zu schließen, immer noch in Betrieb.

Eine Gruppe von UN-Experten hat Washington wiederholt aufgefordert, den Ort der „unerbittlichen Menschenrechtsverletzungen“ endlich zu schließen.

Die USA rechtfertigten ihre Folterung von Häftlingen damit, dass ihre Kampagne darauf abziele, „Terroristen“ zu finden, die für die Anschläge vom 11. September verantwortlich seien, um weitere Angriffe auf US-amerikanischem Boden zu verhindern.

Zivilgesellschaftliche Gruppen haben jedoch erklärt, dass viele der Aktionen Washingtons, darunter Überstellungen und „verstärkte Verhörtechniken“, nach internationalem Recht rechtswidrig sind.

