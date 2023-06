Sonntag, den 2. Juli 2023

18 Uhr 30

PallasT, Goebenstr. 1

(U2 Bülowstr, U7 Kleistpark, Busse M48, M85, A187).

TOP:

· Termine, Ankündigungen, Kurzberichte

· „Rolle und Haltung der lateinamerikanischen Länder in Bezug auf den Ukrainekrieg“

Input von Prof. Dr. habil. Raina Zimmering (freie Autorin und Wissenschaftlerin, Historikerin, Politologin, Soziologin, Lateinamerikanistin)

· Bevorstehende Aufgaben für die Friko u.a.



http://www.frikoberlin.de

