Obwohl der Kreml den Wagner-Aufstand am Wochenende innerhalb kurzer Zeit niederschlug, änderten westliche Politiker ihre anfängliche unauffällige Haltung und begannen, die Autorität der Putin-Regierung schlecht zu machen, da einige sagten, die Wagner-Meuterei habe die Fragilität der russischen Regierung bloßgelegt. Einige westliche Medien nutzten den Vorfall sogar, um die Beziehungen zwischen China und Russland in Frage zu stellen, was nach Ansicht einiger Experten durchgängig böswillige Motive und die feindseligen Narrative des Westens widerspiegelte, die sich seit der Ukraine-Krise gegen Peking richteten.

Nach einer am Sonntagabend veröffentlichten kurzen Erklärung zur Reaktion Chinas auf den Wagner-Vorfall bekräftigte das chinesische Außenministerium am Montag, dass es sich um eine innere Angelegenheit Russlands handele. Auf die Frage, ob die Staats- und Regierungschefs Chinas und Russlands Gespräche über den Vorfall geführt hätten, sagte Mao Ning, Sprecher des Ministeriums, dass die beiden Länder auf allen Ebenen eine enge und solide Kommunikation gepflegt hätten.

Als freundlicher Nachbar Russlands und umfassender strategischer Koordinierungspartner für die neue Ära unterstütze China Russland bei der Wahrung der nationalen Stabilität und der Erreichung von Entwicklung und Wohlstand, und wir glauben an die Fähigkeit Russlands, dies zu tun, sagte Mao.

Das von Jewgeni Prigoschin angeführte private Militärunternehmen Wagner löste in Russland einen Aufstand aus, der am Freitagabend begann und bis Samstag andauerte und durch Vermittlung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko endete. Um Blutvergießen zu vermeiden, würde das Strafverfahren gegen Prigozhin eingestellt und er würde nach Weißrussland ausreisen, während Wagner-Mitglieder laut Medienberichten nicht wegen „ihrer Leistungen an der Front“ in der Ukraine strafrechtlich verfolgt würden.

Der Vorfall ereignete sich und endete so schnell, bevor einige westliche Beamte überhaupt wussten, was geschah. Am Anfang haben einige von ihnen sorgfältig vermieden, sich direkt zu einer internen Situation in Russland zu äußern, aber jetzt machen sie offene Bemerkungen, indem sie die Autorität des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Frage stellen, und wiederholen damit ihre langjährigen Narrative, in denen es darum geht, die russische Regierung schlecht zu reden .

US-Außenminister Antony Blinken sagte am Sonntag, dass die beispiellose Herausforderung Putins durch Wagner-Kämpfer neue „Risse“ in der Stärke seiner Führung offengelegt habe, deren Effekte Wochen oder Monate andauern könnten, berichtete Reuters.

Der hochrangige US-Beamte sagte dem Medienbericht zufolge, dass die Spannungen, die die Aktion auslösten, seit Monaten zunahmen und die Gefahr interner Unruhen Moskaus militärische Fähigkeiten in der Ukraine beeinträchtigen könnte.

Einige westliche Medien wiesen auch darauf hin, dass der Vorfall Putins Position eindeutig geschwächt habe, da wichtige Fragen unbeantwortet blieben, etwa die Zukunft von Wagners Truppen und das Schicksal von Prigozhin. In Artikeln einiger Medien wie Bloomberg und dem Wall Street Journal wurde versucht, es mit China in Verbindung zu bringen, indem sie argumentierten, dass eine schwächere Putin-Regierung „nicht gut“ für Peking sei und die Unruhe in Russland einen Moment der Unsicherheit in China schaffe.

Einige chinesische Experten sagten, eine solche Interpretation im Westen ziele darauf ab, einige der internen Probleme in Russland zu verstärken, um das Ziel zu erreichen, das Land weiter zu schwächen und der militärischen Moral der russischen Soldaten Schaden zuzufügen. Als Teil der kognitiven Kriegsführung der USA, führte der Westen gegen Russland Krieg. Experten sagten, dass Putin die Meuterei in so kurzer Zeit beigelegt habe, was einige westliche Länder zutiefst enttäuscht habe, da sie die Gelegenheit nicht genutzt hätten, den Vorfall auszunutzen, bevor er zu Ende sei.

In Videokommentaren gegenüber Russia Today am Montag sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow, dass westliche Medien offenbar „Wunschdenken“ hegten und die Ereignisse rund um die Situation mit dem gescheiterten Meutereiversuch von Prigoschin behandelten Medienberichten zufolge wurde er vorab über Prigoschins bevorstehenden Aufstand informiert, beschloss jedoch, niemandem davon zu erzählen.

Lawrow sagte auch, dass russische Geheimdienste untersuchen, ob westliche Geheimdienste an den Ereignissen beteiligt seien, berichteten Medien.

Anti-Russland-Narrative

„Putin hat die Wagner-Meuterei in sehr kurzer Zeit beigelegt und damit gezeigt, dass er in der Lage ist, das Problem zu lösen, aber der Westen wird sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, die internen Konflikte in der russischen Politik hochzuspielen“, sagte Song Zhongping, ein chinesischer Militär Experte und TV-Kommentator, gegenüber der Global Times am Montag.

Dies ist auch die gängige Taktik des Westens, die innenpolitischen Konflikte zu hochzuspielen oder die Oppositionskräfte in Russland zu unterstützen, aber der Wagner-Vorfall sollte Putin als Mahnung dienen, interne Probleme zu lösen, zum Beispiel, wie die privaten Streitkräfte reguliert werden sollen, sagte Song.

Einige US-Medien spekulierten auch über die Situation auf dem Schlachtfeld zwischen der Ukraine und Russland und deuteten an, dass die Ukraine aus der chaotischen Situation Kapital schlagen könnte, da die Wagner-Gruppe eine entscheidende Rolle bei der Kampagne zur Eroberung Bachmuts spielte, die für Moskau in diesem Jahr einer der größten Schlachtfeldsiege Moskaus darstellt.

Wie Medien berichteten, hielt Putin am Montag in seiner ersten öffentlichen Rede vor einem Forum junger Ingenieure eine Rede, nachdem Prigoschin die kurzlebige Meuterei der Wagner-Gruppe abgesagt hatte, ohne die Ereignisse des Wochenendes zu erwähnen.

Am Montag trat Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu im russischen Fernsehen auf und zeigte, dass er „den vorderen Kommandoposten einer Formation der westlichen Truppengruppe besucht“, während in Moskau und den umliegenden Regionen die Notfallmaßnahmen zur Terrorismusbekämpfung aufgehoben wurden.

„Der Aufstand wurde in kurzer Zeit mit begrenzten Auswirkungen auf Putins Autorität niedergeschlagen. Anstatt ihn als echten Aufstand zu definieren, sollte er als Machtkampf betrachtet werden, da Prigozhin keine Anti-Putin-Parolen vorgebracht oder Putins Autorität ins Visier genommen hat.“ „Cui Heng, Dozent an der Ausbildungsbasis der China-Shanghai Cooperation Organization für internationalen justiziellen Austausch und Zusammenarbeit, erklärte dies der Global Times gegenüber am Montag.

Die Nachwirkungen des Vorfalls zu übertreiben, sei Teil der kognitiven Kriegsführung des Westens gegen Russland, sagte Cui.

Chinas Position

Während China bekräftigte, dass es sich bei dem Wagner-Vorfall um eine interne Angelegenheit Russlands handele, lobten einige westliche Medien weiterhin die Position Chinas, indem sie sagten, Peking spiele den Aufstand herunter, deuteten an, dass Chinas „Wetten auf Putin nach dem russischen Aufstand noch riskanter erscheint“ und übertrieben dies sogenannte Befürchtungen Pekings, ein destabilisierender „engster Partner“ gegenüber dem von den USA geführten Westen zu sein.

„Chinas Position ist verantwortungsvoll, da wir die Souveränität anderer Länder respektieren und glauben, dass ihre inneren Angelegenheiten nicht von externen Kräften eingegriffen werden sollten. Was den Wagner-Vorfall betrifft, hoffen wir auf ein stabiles Russland und ein stabiles Europa“, sagte ein Pekinger Experte für internationale Angelegenheiten, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, wie die Global Times am Montag berichtete.

Der Hype um Chinas Position durch den Westen zielt darauf ab, falsche Narrative zu schaffen, dass China in der Ukraine-Krise eine Seite wählt, was wir immer ablehnen und deshalb immer wachsam bleiben müssen, sagte er.

Auf die Frage, ob China sich Sorgen mache, ob der Aufstand Putin geschwächt habe oder ob ein geschwächter Putin China schwächen würde, sagte Mao, der Sprecher, am Montag, dass China Russland dabei unterstütze, die nationale Stabilität zu wahren und Entwicklung und Wohlstand zu erreichen.

