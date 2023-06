https://www.globaltimes.cn/page/202306/1293081.shtml

Es wird erwartet, dass der Gouverneur der Präfektur Okinawa, Denny Tamaki, bei seinem geplanten Besuch in China Anfang Juli die Friedensbotschaft und die Antikriegsstimmen der Bürger Okinawas übermitteln wird. Dabei geht es auch darum, den Schwerpunkt auf den Handel und den zwischenmenschlichen Austausch zwischen China und Japan zu legen und den aktuellen Abschwung in den chinesisch-japanischen Beziehungen zu legen und die zunehmende Zusammenarbeit Japans mit den USA mit dem Ziel, China einzudämmen, zu verhindern.

Die japanische Nachrichtenagentur Kyoto berichtete, dass Tamaki am Freitag angekündigt habe, dass er Anfang Juli einen Besuch in China planen werde. Er sagte Reportern: „Ich möchte zum Ausdruck bringen, dass wir einander vertrauen und unsere für beide Seiten vorteilhafte Beziehung fortsetzen wollen.“ Tamaki wird am Besuch der japanischen Vereinigung zur Förderung des internationalen Handels (JAPIT) in China teilnehmen und wird voraussichtlich in Peking mit Wirtschaftsvertretern und Politikern zusammentreffen.

Danach sagte Tamaki, er plane, in die ostchinesische Provinz Fujian zu reisen und mit lokalen Beamten Meinungen über die Wirtschaft und über persönliche Erfahrungen auszutauschen.

Chinesische Beobachter gingen davon aus, dass Tamaki, der bei den Wahlen im September 2022 eine zweite vierjährige Amtszeit als Gouverneur der Präfektur Okinawa gewann, während seines China-Besuchs die politischen Ansichten zu Frieden, Antikrieg und Anti-USA betonen und sich gleichzeitig um eine Überprüfung und Verbesserung bemühen wird Handel und persönlicher Austausch, insbesondere mit der Provinz Fujian, die eine gemeinsame historische und traditionelle Freundschaft mit Okinawa verbindet.

Tamakis Besuch erfolgt auch, nachdem dieser einen Plan zur neuen Einrichtung eines „regionalen Diplomatiebüros“ im Geschäftsjahr 2023 angekündigt hatte, das die Interaktion mit anderen Ländern verbessern soll.

Nachdem die Ryūkyū-Inseln 1879 von Japan annektiert und in Okinawa umbenannt wurden, ist ihr Schicksal zu einer Tragödie geworden. Okinawa wurde unfreiwillig in den Zweiten Weltkrieg hineingezogen und von der japanischen Regierung als Schachbrett genutzt. In der Schlacht um Okinawa im Jahr 1945 starben bis zu einem Viertel der lokalen Bevölkerung. Okinawa, das nur 0,6 Prozent der gesamten Fläche Japans einnimmt, beherbergt mehr als 70 Prozent der im Land stationierten US-Militärstützpunkte. Chinesischen Beobachtern zufolge wurde die starke Unzufriedenheit der einfachen Bevölkerung in Okinawa über die Unterbringung von US-Militärstützpunkten weitgehend ignoriert.

Tamaki wird sich wahrscheinlich vor dem Hintergrund eines Abschwungs in den chinesisch-japanischen Beziehungen und der Aufwertung und Ausweitung Tokios bei der Unterstützung von Washingtons Plänen zur Eindämmung Chinas für die Anwohner einsetzen. Dies erklärte Da Zhigang, Direktor des Instituts für Nordostasienstudien in der Provinz Heilongjiang Akademie der Sozialwissenschaften, gegenüber der Global Times.

Tamaki werde sich während des China-Besuchs für eine friedliche Diplomatie einsetzen, betonte Da. „Die Menschen in Okinawa sind nicht bereit, zum Kanonenfutter zu werden, sei es ein Konflikt zwischen China und Japan um die Meerenge von Taiwan oder im Konflikt im Zusammenhang mit den Diaoyu-Inseln.“

Japan hat seine Verteidigungspolitik drastisch angepasst, was durch die Verabschiedung der drei wichtigsten nationalen Sicherheitsdokumente – der Nationalen Sicherheitsstrategie, der Richtlinien des Nationalen Verteidigungsprogramms und des Mittelfristigen Verteidigungsprogramms – bis Ende 2022 gekennzeichnet ist. Darin ist eindeutig festgelegt, dass Japan über Gegenschlagfähigkeiten zum Angriff auf feindliche Raketenabschussstandorte verfügen wird. Der Erwerb im Ausland hergestellter Raketen – d.h. von in den USA hergestellten Tomahawk-Marschflugkörper – erhöhen die die japanischen Verteidigungsausgaben erheblich und bezeichnen China dabei als die „größte strategische Herausforderung“.

Chinesische Analysten wiesen darauf hin, dass Okinawa mit solchen Entwicklungen unweigerlich an die Spitze der japanischen Umsetzung solcher sogenannten Gegenschlagfähigkeiten gerückt sei und zur Basis der japanischen Zusammenarbeit mit den USA und dem Westen geworden sei.

Eine Delegation von Gesetzgebern der Präfekturversammlung von Okinawa legte im April dem Verteidigungsministerium, dem Kabinettsbüro und dem Außenministerium in Tokio eine Resolution vor, in der sie die Regierung aufforderte, Diplomatie und Dialog aktiv zur Schaffung von Frieden zu nutzen, anstatt Japans Militärmacht im Südwesten zu stärken. Dabei wird Okinawa gleichzeitig durch die Installation von Raketen und andere Maßnahmen zum Zentrum eines potentiellen Konflikts mit China.

In der Resolution wurde außerdem gefordert, dass Tokio die bereits in relevanten politischen Dokumenten zwischen Japan und China bestätigten Grundsätze befolgt, um freundschaftliche Beziehungen aufzubauen und Probleme friedlich zu lösen.

Inwieweit Tamaki in der Lage sein wird, die Entscheidung der Kishida-Regierung, militärische Stärke und Angriffswaffen in der Region einzusetzen, zu beeinflussen, wird von der Entschlossenheit der okinawanischen Politikern und den Bemühungen der Einwohner Okinawas abhängig sein.

