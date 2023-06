Der nukleare Falseflag-Angriff durch die Ukraine auf das Kernkraftwerk Saporoschje wird immer wahrscheinlicher.

Frei nach: Simplicius The Thinker

Die Situation kann nur als dringend angesehen werden, da die Ukraine nun ihre vollen Absichten völlig klar zum Ausdruck gebracht hat. Was wir vorher mit großer Wahrscheinlichkeit vermuteten, ist es jetzt eine klare Tatsache. Die Ukraine plant das Atomkraftwerk zu zerstören, als letzten Versuch, die „NATO zu aktivieren“, indem man Russland dafür verantwortlich macht

Eine rundum koordinierte Kampagne der letzten Tage hat dies bestätigt. Eine Rede des Leiters der ukrainischen Koordinierungsstelle für die Behandlung von Kriegsgefangenen Budanovs konzentrierte sich nicht nur auf Russlands angebliche Verminung des Kernkraftwerks Saporoschje, sondern es wurden nun auch mehrere neue Fälle hochgradig koordinierter Nachrichtenübermittlung durch die Ukraine und ihre westlichen Kontrolleure veröffentlicht.

„Der 4. und 6. Kraftwerksblock des Kernkraftwerks Saporoschje wurde von Russland vermint“, – so verlautbarte es Kyrylo Budanov, der Leiter der ukrainischen Koordinierungsstelle für die Behandlung von Kriegsgefangenen, in einem jetzt veröffenlichten Video.

Der Plan des Terroranschlags auf das Atomkraftwerk wurde vollständig ausgearbeitet und genehmigt. „Um die Katastrophe zu beschleunigen, können sie technische Mittel einsetzen“, sagte Budanow.

Und jetzt hat auch Selenskyj in zwei separate Videos erklärt, dass Russland einen massiven Terroranschlag auf das Kernkraftwerk Saporoschje vorbereitet, „genau wie sie es am Kachowka-Staudamm getan haben“. Anschließend warnte er die Welt eindringlich und fordert sie auf, mit äußerster Härte auf den bevorstehenden russischen Angriff zu reagieren. Er beruft sich ausdrücklich auf die Gefahr, dass die Strahlung auch die Grenzen in andere NATO-Länder überschreiten könnte.

Und kurz danach hat Lindsay Graham, US-Senator, Russland nun in koordinierter Weise mit massiven NATO-Vergeltungsschlägen gedroht, sollte Moskau irgendeine Art von „nuklearer“ Verschärfung anwenden. Er legte sogar eine neue Resolution vor, in der die „Zerstörung einer Nuklearanlage“ und die „Verbreitung radioaktiver Schadstoffe“ ausdrücklich als Angriff auf die NATO selbst bezeichnet werden.

Der offizielle Bericht der russischen Botschaft, in dem der russische Gesandte in den USA zitiert wurde, erwiderte daraufhin, dass die USA im Falle eines Konflikts zwischen Russland und der NATO nicht in der Lage seien, sich „hinter dem Ozean zu verstecken“, und bezog sich dabei eindeutig auf Atomangriffe.

Der ukrainische Präsidentenberater Podolyak ergänzte die inszenierte Veröffentlichung mit seiner eigenen Erklärung und konditionierte damit langsam das Narrativ, dass Russland die Kontrolle über das Atomkraftwerk Saporoschje verliere und es in die Luft sprengen werde, um „die ukrainische Gegenoffensive zu stoppen.“

Erinnern wir uns daran, dass prominente Ukrainer sich in der Vergangeneheit offen für Angriffe auf Atomkraftwerke ausgesprochen haben. Hier ist zum Beispiel der rechtsextreme ukrainische Politiker Dmitro Korchynsky, der genau dieses Szenario befürwortete. Er erklärte, der einzige Weg, Russland aufzuhalten, bestehe darin, die Atomkraftwerke anzugreifen, auch wenn dies viele Verluste mit sich bringe, es sich trotzdem lohne.

https://simplicius76.substack.com/p/nuclear-falseflag-on-zaporozhye-npp#media-a3d7ae92-46eb-451d-9a4f-16ed2ad583fc

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related