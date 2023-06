Russland versucht, den Wagner-Aufstand zu entschärfen (teleSUR)

https://www.telesurenglish.net/news/Russia-Endeavors-to-Defuse-Wagner-Rebellion-20230625-0007.html

Am Sonntag schien Russland die Lage stabilisiert zu haben, nachdem der privaten Militärgruppe Wagner des Landes vorgeworfen wurde, versucht zu haben, einen bewaffneten Aufstand auszulösen.

Durch Vermittlung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko kam es am späten Samstag zu einem Kompromiss zwischen Moskau und Jewgeni Prigoschin, dem Chef der Wagner-Gruppe.

Der Vorfall verursachte keine größeren Unruhen in der russischen Gesellschaft und das Leben der Menschen in Moskau und darüber hinaus wurde kaum beeinträchtigt.

Anklage wegen bewaffneter Meuterei

Überraschenderweise gab der russische Föderale Sicherheitsdienst am frühen Samstag bekannt, dass gegen Prigoschin ein Strafverfahren wegen Anstiftung zum bewaffneten Aufstand eingeleitet wurde.

Dies geschah, nachdem auf Prigozhins Telegram-Kanal mehrere Audioaufnahmen veröffentlicht worden waren, in denen er behauptete, seine Einheiten seien angeblich angegriffen worden, und beschuldigte die russische Militärführung, die Angriffe inszeniert zu haben.

Später erklärte das Nationale Anti-Terror-Komitee Russlands, dass in Moskau und der Region Woronesch ein Anti-Terror-Einsatzregime eingeführt worden sei, um mögliche Terroranschläge zu verhindern.

In einer Erklärung gegenüber den Wagner-Truppen erklärte das russische Verteidigungsministerium: „Sie wurden in Prigoschins kriminelles Abenteuer und seine Beteiligung an einem bewaffneten Aufstand verwickelt.“

„Wir bitten Sie, umsichtig zu sein und sich so schnell wie möglich mit Vertretern des russischen Verteidigungsministeriums oder der Strafverfolgungsbehörden in Verbindung zu setzen. Wir garantieren die Sicherheit aller“, betonte das Ministerium.

Das Hauptquartier der Wagner-Gruppe in Russlands zweitgrößter Stadt St. Petersburg wurde von Sicherheitskräften abgeriegelt. Zuvor war die Wagner-Gruppe Vorreiter einer längeren Kampagne zur Eroberung der Stadt Bachmut, die von den ukrainischen Streitkräften hart umkämpft war.

Letzten Monat gratulierte der russische Präsident Wladimir Putin den Wagner-Sturmtruppen offen zum Triumph in Artjomowsk, so der russische Name Bachmut.

„harte“ Reaktion

In einer Fernsehansprache an die Nation befahl Putin am Samstag den russischen Streitkräften, diejenigen zu neutralisieren, die die bewaffnete Meuterei organisiert hatten.

„Alle Aktionen, die unsere Nation spalten, sind im Wesentlichen ein Verrat an unserem Volk, an unseren Mitstreitern, die jetzt an der Front kämpfen. Das ist ein Dolchstoß in den Rücken unseres Landes und unseres Volkes“, sagte er.

„Jeder innere Aufruhr ist eine tödliche Bedrohung für unsere Staatlichkeit, für uns als Nation. Das ist ein Schlag für Russland, für unser Volk. Und unsere Maßnahmen, um das Mutterland vor einer solchen Bedrohung zu schützen, werden hart sein“, fügte Putin hinzu.

„Alle, die bewusst den Weg des Verrats eingeschlagen haben, die einen bewaffneten Aufstand vorbereitet haben, die den Weg der Erpressung und terroristischer Methoden eingeschlagen haben, werden unvermeidlich bestraft und müssen sich sowohl vor dem Gesetz als auch vor unserem Volk verantworten“, bemerkte er.

„Ich fordere diejenigen, die in dieses Verbrechen hineingezogen werden, auf, keinen fatalen und tragischen Fehler zu begehen, sondern die einzig richtige Entscheidung zu treffen – sich nicht mehr an kriminellen Handlungen zu beteiligen“, betonte Putin.

Der russische Staatschef führte Telefongespräche mit Lukaschenko, dem kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew, dem usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über den Vorfall.

ERFOLGREICHE VERHANDLUNG

Als Reaktion auf den Vorwurf der Rebellion sagte Prigozhin auf Telegram: „Wir sind Patrioten unseres Mutterlandes.“ Er akzeptierte Lukaschenkos Vorschlag, den Vormarsch der Wagner-Truppen zu stoppen und die Lage zu deeskalieren.

Am Samstagmorgen informierte Putin seinen belarussischen Amtskollegen über die Lage in Südrussland rund um die Wagner-Gruppe, und die Staatsoberhäupter einigten sich auf gemeinsame Maßnahmen.

Belarus führte Gespräche mit Prigoschin. Die Verhandlungen dauerten den ganzen Tag. Infolgedessen einigten sie sich darauf, dass die Anstiftung blutiger Unruhen auf russischem Territorium unzulässig sei.

Prigoschin akzeptierte Lukaschenkos Vorschlag, die Bewegung der Wagner-Truppen zu stoppen und weitere Schritte zur Deeskalation der Spannungen zu unternehmen.

Berichten zufolge lag damit eine akzeptable Option zur Lösung der Situation auf dem Tisch, mit Sicherheitsgarantien für die Wagner-Kämpfer. Dann sagte Prigozhin, dass seine Kämpfer in ihre Feldlager zurückkehren würden.

Das Strafverfahren gegen Prigoschin werde eingestellt und er werde nach Weißrussland reisen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am späten Samstag gegenüber Reportern, ohne zu präzisieren, was Prigoschin in der ehemaligen Sowjetrepublik genau tun werde.

Er fügte hinzu, dass Lukaschenko Prigoschin seit etwa 20 Jahren persönlich kenne und „dies sein persönlicher Vorschlag war, der mit Putin vereinbart wurde“.

„Es gab ein höheres Ziel, Blutvergießen zu vermeiden, interne Konfrontationen zu vermeiden, Zusammenstöße mit unvorhersehbaren Ergebnissen zu vermeiden. Um dieser Ziele willen wurden Lukaschenkos Vermittlungsbemühungen unternommen und Präsident Putin traf die entsprechende Entscheidung“, sagte Peskow.

Dem Beamten zufolge war die Garantie, dass Prigoschin nach Weißrussland ausreisen könne, das Wort des russischen Präsidenten. Der Vorfall mit der Wagner-Gruppe werde keinen Einfluss auf den Verlauf der russischen Sondermilitäroperation in der Ukraine haben, die fortgesetzt werde, fügte Putin hinzu.

ALLGEMEINE RUHE

Reporter registrierten in mehreren russischen Städten ein Gefühl der Ruhe, obwohl vorübergehende Beschränkungen und Überprüfungsmaßnahmen eingeführt wurden. Der Rote Platz in Moskau war den ganzen Samstag über geschlossen, Touristen und Geschäftsleute durften die Polizeiabsperrung jedoch weiterhin verlassen.

In der Innenstadt von Moskau gab es weniger Menschen und weniger Verkehr, während die drei großen Flughäfen der Stadt alle normal funktionierten.

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin sagte, dass zuvor angekündigte Massenveranstaltungen abgesagt worden seien, er dementierte jedoch Berichte über Verkehrssperrungen an den Ein- und Ausgängen der russischen Hauptstadt. Um Risiken zu minimieren, erklärte er den Montag zum arbeitsfreien Tag.

In der Stadt Sankt Petersburg blieb es in den Vierteln in der Nähe des Wagner-Hauptquartiers ruhig.

