Mahnwache in Leipzig für Leonard Peltiers, indianischer Aktivist des American Indian Movement (AIM) – 26.6. von 19-20 Uhr vor dem US-Generalkonsulat

Liebe Interessenten!

Wer das Schicksal Leonard Peltiers kennt, weiss auch , welche besondere Bedeutung der morgige Tag hat. Am 26. Juni 1975 kam es zur Schießerei auf der Jumping Bull Ranch in Pine Ridge, infolge dessen Leonard Peltier zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt wurde.

Unser Vereinsvorsitzende vertritt unseren Verein vor Ort beim Commemoration Day in Oglala in Pine Ridge, South Dakota.

Wir werden am 26. Juni in Leipzig von 19 – 20 Uhr vor dem US-Generalkonsulat Ecke Wilhelm -Seyfferth-/Wächterstrasse stehen.

Jeder, der uns unterstützen möchte, ist willkommen.

Mit kämpferischen Grüßen

Elke und Holger Zimmer, Tokatá-LPSG-RheinMain (aus Weissenfels)

