Venezuelas Parlamentspräsident Rodríguez: „Diejenigen, die Menschen die Alex Saab gefoltert haben, waren UN-Beamte“ (ultimasnoticias.com.ve)

Der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, nahm drei Jahre nach der Entführung des Diplomaten Alex Saab am Lawfare Forum gegen Venezuela teil und hielt dort eine Rede, in der er die Bösartigkeit des US-Imperiums gegenüber Venezuela zurückwies.

Rodríguez betonte, dass der Diplomat „ohne Haftbefehl festgenommen wurde, es sich um eine vulgäre Entführung handelte und er brutal körperlich und psychisch angegriffen wurde“. Er behauptete, dass „diejenigen, die Alex Saab auf den Kapverden gefoltert haben, Beamte der Vereinten Nationen in New York waren.“

Für den Vorsitzenden des venezolanischen Parlaments ist es keine Option, für die Freiheit von Saab zu kämpfen, sondern „eine Verpflichtung guter Männer, derjenigen, die an die Freiheit glauben.“

In diesem Sinne sagte er, dass er den Kampf auf allen nationalen und internationalen Ebenen fortsetzen werde, um das anzuprangern, was er als „größte Missachtung der internationalen Diplomatie“ bezeichnete.

Grausamkeit und Arroganz

Jorge Rodríguez dachte über die Gründe nach, warum das US-Imperium so gnadenlos gegenüber dem venezolanischen Diplomaten Alex Saab vorging, für den es keinen Haftbefehl gab und der gegen keine internationalen Abkommen verstieß.

„Man fragt sich, was der Grund für diese Grausamkeit ist, warum der übermäßige Hass und die Verletzung aller internationalen Vorschriften im Fall von Alex Saab“, woraufhin geantwortet wurde, dass „die Arroganz des Imperiums uns die Antwort gibt“.

Er erinnerte daran, dass seit dem Wahlsieg von Präsident Nicolás Maduro „der Plan den Zusammenbruch unserer Wirtschaft, unserer Ölindustrie, unseres von Kommandeur Hugo Chávez eingeweihten Wohlfahrtsstaates“ vorsah, sodass sie alle Anstrengungen unternehmen mussten, die die Regierung unternommen hatte die Sanktionen umgehen.

„Alex Saab war auf der ganzen Welt unterwegs, um Zwangsmaßnahmen zu vermeiden, er war auf der ganzen Welt auf der Suche nach Medikamenten, auf der Suche nach Nahrungsmitteln für das venezolanische Volk, das dem Druck der USA ausgesetzt war“, erklärte Rodríguez den Grund für die Bösartigkeit gegenüber dem Diplomaten.

„Wir sind bereit, dass kein einziger Tag vergeht, an dem wir uns nicht an Alex Saab erinnern, bis er freigelassen wird und nach Hause zurückkehrt. Wie Kuba ergab es sich erst, als die fünf kubanischen Helden zurückkehrten“, sagte er.

Er stellte fest, dass „die Welt nicht sicher ist, solange es ein Land gibt, das behauptet, der Polizist der Welt zu sein“, und bezog sich dabei auf die Art und Weise, wie die Vereinigten Staaten ihre internationale Politik umsetzen.

Er beendete seine Rede mit dem Versprechen, zu fordern den Diplomaten Alex Saab freizulassen, „damit er seine Familie umarmen und seinen Kampf für das Wohlergehen der Venezolaner fortsetzen kann“.

