Venezuela veranstaltet ein Forum der Solidarität mit dem Diplomaten Alex Saab (teleSUR)

„Für einen politischen Gefangenen ist das Vergessen tödlich“, sagte Saab, der aus einem Gefängnis in Florida eine Nachricht an seine Landsleute in Venezuela sandte.

Am Mittwoch veranstalteten Sozialaktivisten in Caracas das Forum „Lawfare gegen Venezuela: Drei Jahre Entführung des Diplomaten Alex Saab“. Die Teilnehmer der Veranstaltung konnten sich eine Audiobotschaft des venezolanischen Diplomaten anhören, der derzeit in Miami inhaftiert ist. Hier folgt die Botschaft des politischen Gefangenen Alex Saab:

Ich möchte Ihnen einen Brief vorlesen, den ich Ihnen heute an das Forum geschickt habe. Ich danke Ihnen, dass Sie uns mit Ihrer Anwesenheit hier in Caracas beehren, um uns zu unterhalten, zu analysieren und Vorschläge zu erarbeiten, die uns helfen werden, dieser unmoralischen Geißel namens „Lawfare“ weiterhin entgegenzutreten.

Es würde viele Tage dauern, Ihnen alles zu erzählen, was ich über diese katastrophale Gesellschaft, die in mehreren Ländern Geschäfte mit dem Bösen gemacht hat, über das Gesetz und einige Medien gelernt habe.

Aber ich habe nur sechs oder sieben Minuten, und hier, wo die Zeit eingefroren und doch immer in Bewegung zu sein scheint, kann man manchmal mit einer einfachen Geschichte mehr vermitteln als in flüchtigen sechs Minuten, die man in zu vielen Tagen erlebt.

Diese einfache Geschichte ist eine Botschaft der Figur, die in diesem Justizroman am meisten an Wert verloren hat. Seine Verwirrung ist, wie die vieler anderer, völlig real. Ich versichere Ihnen, dass jede Zeile seiner Nachricht Gegenstand eines Forums sein könnte. Man muss nur wissen, wie man aussieht.

Er wird der Mensch genannt. Er bittet mich, Ihnen zu sagen, dass er sehr besorgt ist, weil er nach so vielen Jahren des Lügens, Täuschens, Verleumdens und Fehlinformierens und des Versuchs, das Leben zu beherrschen, unwissentlich sein Gewissen gezähmt hat, und jetzt kann auch sein Verstand nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden.

Der Mensch sagt, dass er zuerst dachte, es sei egal, aber vor kurzem wurde ihm mitgeteilt, dass eines dieser Leben trotz drei Jahren Folter, Isolation, Verleumdung und dunkler Einsamkeit nicht gezähmt, geschweige denn zu kämpfen beendet worden sei .

Der Mensch erzählt, dass er, alarmiert über dieses Versagen, wütend in die 20 Meter Tiefe hinabstieg, wo sich der dunkle Raum aus Sand und Salz befand, in dem die Leben der Entführten von einem Verrückten aus dem Meer bewacht wurden.

Aber zu seiner Überraschung stellte er fest, dass dieses Leben, nachdem es sich erneut seiner Sicherheit entzogen hatte, zwei zärtliche und schöne Mädchen umarmte, die ihn Papa nannten: meinen dreieinhalbjährigen Charly und meinen sechsjährigen Sohn Mimi.

Der Mensch sagt, als er sah, dass dieses Leben eine echte Familie hatte, habe er sein gezähmtes Gewissen beiseite geschoben und ihm eine Chance gegeben, zu sprechen. Das Leben sagte ihm, dass es seine Freiheit verlor, indem es Nahrung in freie und schöne, aber blockierte Leben brachte.

Nachdem er über 70 Beweisstücke, mehrere Geständnisse und mindestens fünf Sätze gesehen hatte, fragte er den Menschen: „Und was dann? Wie oft muss ich noch gewinnen?“

Der verzweifelte Mensch, nun ohne sein gezähmtes Gewissen, warf seinem Partner, dem Gesetz, solche Gemeinheit vor. Überrascht erinnerte sie ihn daran, dass sie einigermaßen korrupt und ernst sei und dass das, was einmal erfunden war, immer erfunden sein würde. Er ging zu den Medien, um es anzuprangern, aber Carlson Tucker war gegangen, und die anderen sagten ihm, dass sich das Böse mehr auszahle.

Dann erinnerte sich der Mensch, der sein Gewissen befreien wollte, an eine Geschichte über ein rebellisches Gesetz, das nicht nur ein bloßes Gesetz, sondern auch eine Tradition war und das, wenn Leben es anwendeten, ohne sich zu isolieren, ohne sich auszuschließen, und wenn auch trotz all den Unterschieden, die sie nutzten, um einen Dialog zu führen, Konflikte zu beenden und Lösungen für die Menschheit zu finden, wäre es unparteiisch und in der Lage sei, den Wesen wieder Platz zu machen und sogar die gezähmtesten Gewissen zu befreien. Es heißt Diplomatie, eine neue Chance.

Man sagt heute, dass es weltweit über 2.500 politische Gefangene gibt. Ich wage zu sagen, dass es angesichts der wahllosen Zunahme des Einsatzes von Lawfare noch viel mehr gibt, aber jeder Fall muss unabhängig betrachtet werden, denn das Leiden eines politischen Gefangenen und seiner Familie muss respektiert werden und darf nicht als Titel für Straflosigkeit verwendet werden.

Ich bin sicher, dass diejenigen, die wie ich physische und psychische Folter erlitten haben, nur weil sie gerechte Anliegen verteidigten oder zu falschen Anschuldigungen gezwungen wurden oder weil sie das Recht auf Leben, das Recht auf Nahrung, Gesundheit, Pressefreiheit usw. verteidigten mich verstehen werden .

Es ist für uns enttäuschend, dass trotz der gefundenen rechtlichen Instrumente diese unzureichend erscheinen, denn die Justiz, die uns verurteilt, scheint eher ein ständiger Selbstmord der Vernunft zu sein. Deshalb fordern wir für diejenigen von uns, die seit Jahren unter dieser Krankheit leiden, wirklich ein diplomatisches Eingreifen, damit die Vernunft gerettet werden kann.

Ich bin gesegnet durch die Liebe, das Verständnis, die Beharrlichkeit und die Stärke meiner Frau, meiner Söhne und meiner Töchter sowie durch die unerschütterliche Unterstützung meiner Regierung. Vor allem eine humane Regierung, die nicht aufgibt und den Schmerz versteht, weil sie ihn erlebt und überwunden hat, als sie inmitten von Gefängnissen und Folter geboren wurde.

Möge es weiterhin Verleumdung und Verfolgung überwinden, damit Leben, die von Armut und Ungleichheit entführt wurden, Hoffnung auf eine würdige Zukunft mit Chancen und sozialer Gerechtigkeit haben. Für einen politischen Gefangenen ist das Vergessen tödlich.

Deshalb möchte ich im Namen aller politischen Gefangenen auf der Welt und ihrer Familien ein Plädoyer veröffentlichen, im Namen derjenigen, die sich manchmal vergessen fühlen.

Ein Appell an die Menschlichkeit der Regierungen und ihrer Gegenparteien, unserem Leben wirklich Priorität einzuräumen, mit unserem Schmerz nicht noch geduldiger zu sein und uns durch den Dialog, den die Diplomatie erreicht, aus der Welt der ewigen Rückkehr zu befreien.

Lassen Sie uns die Freiheit besiegeln und diesen Weg gemeinsam zum völligen Frieden fortsetzen.

