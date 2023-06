Putin bezeichnet Wagners Meuterei in einer Fernsehansprache als „Verrat“ (China Daily)

https://www.chinadaily.com.cn/a/202306/24/WS6496a93ea310bf8a75d6b5df.html

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Samstag in einer landesweiten Ansprache, eine „bewaffnete Meuterei“ der Wagner-Miliz sei Verrat und jeder, der zu den Waffen gegen das russische Militär greife, werde bestraft.

„Diejenigen, die eine militärische Meuterei organisiert und vorbereitet haben, die zu den Waffen gegen ihre Kameraden gegriffen haben, haben Russland verraten, und wir werden ihnen antworten“, sagte Putin, Stunden nachdem Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin vom Kreml eines Meutereiputsches beschuldigt worden war.

In seiner im Fernsehen übertragenen Notfallansprache forderte Putin die Konsolidierung aller Kräfte und sagte, das Geschehen sei „ein Verrat“ und „ein Messerstich in den Rücken unseres Landes und unseres Volkes“.

„Was uns erwartet, ist genau Verrat. Übermäßiger Ehrgeiz und Eigeninteressen haben zum Verrat geführt. Verrat am eigenen Land, am eigenen Volk und an der Sache, für die die Soldaten und Kommandeure der Wagner-Gruppe Seite an Seite mit uns gekämpft und gestorben sind, zusammen mit anderen Einheiten“, sagte er.

Putin bezeichnete Wagners Vorgehen als „internen Verrat“ und sagte, dass „alle möglichen politischen Abenteurer und ausländischen Kräfte, die das Land gespalten und zerrissen haben, von ihren eigenen Interessen profitiert haben. Wir werden nicht zulassen, dass so etwas noch einmal passiert. Wir werden unser beider Volk schützen.“ und unsere Staatlichkeit vor jeglicher Bedrohung, einschließlich internem Verrat.“

Putin sagte, die Situation in der südlichen Stadt Rostow am Don sei während der bewaffneten Meuterei kompliziert gewesen und fügte hinzu, dass derzeit eine Anti-Terror-Mission in Moskau und mehreren anderen Regionen stationiert sei.

Prigozhin sagte in einem früheren Video, dass er sich in Rostow am Don im Süden Russlands nahe der Grenze zur Ukraine befinde und dass seine Streitkräfte dort die Kontrolle über militärische Einrichtungen und den Flugplatz hätten. Er drohte damit, Rostow zu blockieren und nach Moskau weiterzuziehen, falls Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu und hochrangige Generäle ihn nicht in der Stadt treffen würden, in der der südliche Militärbezirk Russlands seinen Sitz hat.

Die Wagner-Gruppe sagte später, sie habe die Kontrolle über russische Militäreinrichtungen in der Stadt Woronesch im Südwesten Russlands übernommen.

Sergej Surowikin, Russlands stellvertretender Befehlshaber der russischen Streitkräfte im Sondereinsatzgebiet, forderte Wagner auf, Putins Befehl zu befolgen und alle Probleme friedlich zu lösen.

Surovikin fügte hinzu, dass er am Samstag auf Anordnung des Vorstands des Verteidigungsministeriums von der Front eingetroffen sei.

Der Föderale Sicherheitsdienst, Russlands Inlandsgeheimdienst, sagte, Prigoschins Äußerungen und Handlungen seien faktisch Aufrufe zu einem bewaffneten Bürgerkrieg auf russischem Territorium und ein Dolchstoß in den Rücken russischer Soldaten, die gegen die ukrainischen Streitkräften kämpften.

Angesichts der ernsten Lage und der drohenden Eskalation der Konfrontation in Russland wurde ein Strafverfahren wegen Aufrufen Prigoschins zum Aufstand eröffnet, teilte das Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit des Föderalen Sicherheitsdienstes mit.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related