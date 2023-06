Letzter Aufruf zur Vernunft: Russland warnt Washington vor NATO-Einsatz in der Ukraine

„Wenn sie das tun, wäre das ein gewaltiger Schritt, der hoffentlich nicht in den globalen Abgrund führt, aber wahrscheinlich an den Rand einer solchen Entwicklung. Wir warnen die USA eindringlich. Sie kontrollieren die NATO, ganz gleich, wer im Namen dieser Länder spricht, ob ehemalige oder amtierende Vertreter, das spielt keine Rolle. Alles wird in Washington entschieden. Deshalb warnen wir Washington eindringlich vor weiteren Fehlern mit gefährlichen Folgen. Keine NATO-Truppen in der Ukraine“, betonte der Diplomat.

