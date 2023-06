Japan bereitet sich darauf vor, nukleares Wasser in Fukushima ins Meer zu leiten (teleSUR)

https://www.telesurenglish.net/news/Japan-Gets-Ready-to-Dump-Nuclear-Water-Into-the-Ocean-20230623-0010.html

Trotz des anhaltenden Widerstands aus dem In- und Ausland hat Japan seinen Plan, radioaktives Abwasser aus dem lahmgelegten Kernkraftwerk Fukushima Daiichi in den Pazifischen Ozean zu leiten, mit großer Eile in die Tat umgesetzt, was in der Weltgemeinschaft wachsende Wut hervorruft.

Die Tokyo Electric Power Company (TEPCO), der Betreiber der Anlage, begann am 12. Juni mit der Erprobung der Ausrüstung zur Einleitung des nuklear verseuchten Wassers in den Pazifik. Der Testlauf der Einleitungsanlage wird voraussichtlich am 26. Juni abgeschlossen sein. Die Freisetzung von nuklearem Abwasser führte dazu durch die japanische Regierung scheint der Countdown begonnen zu haben.

WELTWEITE WUT

„Atomverseuchtes Wasser darf nicht ins Meer eingeleitet werden. Das ist ein Verbrechen, ein Verbrechen gegen alles Leben auf der Erde!“ rief Tatsuko Okawara vor dem Regierungsbüro der Präfektur Fukushima, wo letzte Woche eine Massenkundgebung stattfand, um ihren starken Widerstand gegen die Abwasserentsorgungsmaßnahme der japanischen Regierung zum Ausdruck zu bringen.

„Die Berge und Flüsse werden niemals in die Vergangenheit zurückkehren, und die Strahlung wird nicht so einfach verschwinden. Aber in diesem Land steht Geldverdienen an erster Stelle gegenüber Leben und Liebe“, rezitierte die Bewohnerin von Fukushima aus der Stadt Tamura eine Zeile aus einem von ihr geschaffenen Puppentheater und enthüllte damit die verborgene Wahrheit hinter dem unermüdlichen Vorstoß der Regierung.

Unter den fast 100 Demonstranten, die sich am Dienstag zu Paraden, Kundgebungen und Petitionen versammelten, war Chiyo Oda, einer der Organisatoren der Kundgebung und Mitvertreter von Koreumi, einer japanischen Bürgerkonferenz zur Verurteilung der weiteren Meeresverschmutzung.

„Die Regierung sagt jeden Tag, dass der Probebetrieb bald enden wird, und gibt allen das Gefühl, dass die Einleitung ins Meer eine Tatsache ist, und will, dass wir aufgeben. Aber es ist falsch, nuklear verseuchtes Wasser ins Meer einzuleiten, und das gibt es immer noch.“ „Es gibt keine Plätze für die Wasserspeichertanks, sodass es noch nicht den Punkt erreicht hat, an dem es entladen werden muss“, sagte sie.

Auch Masuko Eiichi aus der Präfekturstadt Koriyama kritisierte bei der Versammlung den Ableitungsplan und sagte: „Diese Lagertanks für nuklear verseuchtes Wasser können so lange gelagert werden, wie die Regierung und TEPCO es wollen. Aber sie haben sich entschieden.“ Der günstigste Weg, mit ihnen umzugehen, ist die Einleitung des Abwassers ins Meer.“

Sakurai aus der Präfektur Niigata sagte, die Regierung bezeichne das verdünnte, nuklear verseuchte Wasser als „aufbereitetes Wasser“, dass es sich um Betrug handele, um die Öffentlichkeit zu verwirren. Laut Eiichi kann nuklear verseuchtes Wasser verdünnt werden, die Gesamtmenge der ausgestoßenen nuklearen Schadstoffe bleibt jedoch unverändert.

„Darüber hinaus gibt es im Wasser nicht nur das radioaktive Element Tritium, sondern auch 57 Arten radioaktiver Substanzen wie Cäsium und Strontium, die nicht entfernt werden können“, fügte er hinzu.

In der Petition an die Präfekturregierung von Fukushima erklärten die Teilnehmer: „Ohne eine quantitative Bestimmung aller radioaktiven Substanzen im kontaminierten Wasser wird die Einleitung des Wassers ins Meer dazu führen, dass sich viele radioaktive Substanzen über den gesamten Pazifischen Ozean ausbreiten.“ Sie werden die Küstengewässer von Fukushima und dann die globale Meeresumwelt verschmutzen.“

Auch Länder in der Region haben ihren vehementen Widerstand gegen den Entlastungsplan zum Ausdruck gebracht. In Südkorea gingen am 12. Juni Tausende Fischer auf die Straße, um gegen Japans Entsorgungsplan zu protestieren, als der Testbetrieb der Einleitungsanlage begann. Sie versammelten sich in der Nähe des Parlamentsgebäudes in Seoul und hielten Schilder mit der Aufschrift „Widerstand gegen die Einleitung radioaktiv verseuchten Wassers aus Fukushima ins Meer“ und „SOS!! Pazifischer Ozean!“ in die Höhe.

Während der 53. regulären Sitzung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen am Donnerstag forderte ein chinesischer Vertreter Japan auf, sich ernsthaft mit den berechtigten Bedenken der internationalen Gemeinschaft auseinanderzusetzen.

Der Vertreter betonte, dass die einseitige Entscheidung Japans gegen seine Verpflichtungen aus dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen verstoße. Japan hat noch keine überzeugenden Beweise für die Sicherheit der Einleitung vorgelegt.

Anfang des Monats kritisierte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, Japan dafür, dass es bei der Abwasserentsorgung nicht den gewünschten Grad an Offenheit gezeigt habe. Angesichts der Geschichte Japans im Bereich der nuklearen Sicherheit sagte sie, dass Russland nicht zulassen könne, dass sich die Situation ohne angemessene Prüfung weiterentwickelt.

Weitverbreitete Panik

Laut einer letzten Monat durchgeführten Research View-Umfrage unter 1.000 südkoreanischen Erwachsenen lehnten 85,4 Prozent der Befragten die Einleitung von kontaminiertem Wasser durch Japan ab, und 72 Prozent gaben an, dass sie den Verbrauch von Meeresprodukten reduzieren würden, wenn das Abwasser ins Meer eingeleitet würde.

Angesichts der zunehmenden Besorgnis über japanische Fischereiprodukte vor der geplanten Entlassung in diesem Sommer berichteten lokale Medien, dass Südkoreas Import japanischer Meeresfrüchte im zweiten Monat in Folge stark zurückgegangen sei.

Der Import japanischer Meeresfrüchte, darunter lebender, gekühlter und gefrorener Fisch sowie Schalentiere, sank im Jahresverlauf um 30,6 Prozent auf 2.129 Tonnen im Mai, nachdem er im April um 26,0 Prozent gesunken war, teilte die Nachrichtenagentur Yonhap am Montag unter Berufung auf Daten des Korea Customs Service mit .

Aufgrund der Befürchtungen, dass Japan seinen Einleitungsplan vorantreiben würde, ist die Salznachfrage in Südkorea in den letzten Monaten stark gestiegen.

Nach Angaben des Online-Preisvergleichsdienstleisters Danawa stiegen die Online-Transaktionen mit Salzprodukten zwischen dem 7. und 13. Juni um 817 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Auch der Offline-Verkauf von Salz stieg stark an. Wie der Korea Herald berichtete, zeigten Daten von Südkoreas größter Supermarktkette E-mart, dass ihre Salzverkäufe vom 1. bis 14. Juni im Vergleich zum Vorjahr um 55,6 Prozent gestiegen sind, während die Meersalzverkäufe um 118,5 Prozent gestiegen sind.

Eine am Dienstag vom Pacific Islands Forum (PIF) herausgegebene Erklärung bestätigte, dass am 9. Juni der zweite technische Dialog über Fukushima-Abwasser zwischen den unabhängigen wissenschaftlichen Experten des PIF und der Internationalen Atomenergiebehörde stattfand.

Experten äußerten Bedenken hinsichtlich des Bedarfs von TEPCO an mehr Forschung zu den Auswirkungen der Wassereinleitungen aus Fukushima auf Meeresarten in der Pazifikregion. Dies hinderte sie daran, den PIF-Mitgliedern fundierte Entscheidungen über die Auswirkungen auf das umliegende Ökosystem und die Ernährungssicherheit zu treffen.

SCHÄDEN FÜR DIE LEBENSMITTEL

Inmitten Japans rücksichtsloser Entlastungsoffensive bekräftigten die lokale Fischereiindustrie und Meeresfrüchteunternehmen, deren Lebensunterhalt auf dem Spiel steht, ihren Widerstand und ihre große Besorgnis.

Masanobu Sakamoto, Präsident des nationalen Verbands der Fischereigenossenschaften namens JF Zengyoren, übergab einen Antrag gegen den Freilassungsplan an den japanischen Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie Yasutoshi Nishimura.

Sakamoto sagte, der Widerstand des Verbandes gegen die Entlassung werde sich nicht ändern und die Regierung solle die volle Verantwortung übernehmen. Doch trotz der Bedenken der Fischereiarbeiter behauptete Nishimura Berichten zufolge, dass die Freilassung unvermeidbar sei.

Am frühen Dienstag befragten lokale Fischgeschäftsinhaber in Fukushima während einer Studiensitzung auf dem zentralen Fischgroßmarkt der Stadt Iwaki Regierungsbeamte und forderten eine ausreichende Erklärung für die Freilassung.

Ein Mitarbeiter des Sektors sagte, die Regierung und TEPCO sollten genau darüber nachdenken, warum die Menschen skeptisch gegenüber der Sicherheit von Meeresprodukten sind, die in Gewässern in der Nähe des Werks gefangen werden. Ein anderer Teilnehmer sagte, dass Fischgeschäfte laut NHK mit Fragen der Verbraucher zur Sicherheit von Meeresfrüchten konfrontiert würden.

Koji Suzuki, Leiter eines Fischereiunternehmens, das die Sitzung organisiert hatte, sagte, er lehne den Plan ab. Interessengruppen in der Branche, die weiterhin auf eine Erläuterung des Freigabeplans warten, benötigen zusätzliche Informationen, die sie an Kunden weitergeben können, die an der Sicherheit von Meeresfrüchten zweifeln.

In einem aktuellen Interview in Suva, Fidschi, sagte Kalinga Seneviratne, Gastdozent an der University of the South Pacific, Japan solle den 1985 von PIF-Mitgliedern unterzeichneten Vertrag über eine nukleare Freizone im Südpazifik respektieren, der Aktivitäten wie Tests, Herstellung und Stationierung nuklearer Sprengkörper sowie die Entsorgung nuklearer Abfälle innerhalb der Zone untersagt.

„Die Kontamination wird sich auch auf die Gebiete des Südpazifik-Vertrags über nukleare Freihandelszonen auswirken, wenn sie schließlich dort einströmt. Da es sich bei den Fischbeständen um Wanderfische handelt, könnten außerdem kontaminierte Fische innerhalb des Vertragsgebiets gefangen werden“, sagte er.

„Wenn Japan eine regelbasierte Ordnung schützen will, muss es sich den Grundsätzen dieser Regeln anschließen und die Wünsche der Menschen im Pazifik respektieren, die argumentieren, dass der Vertrag dazu da ist, so etwas zu verhindern“, sagte Seneviratne. „Japan sollte davon absehen, das Meer mit Atommüll zu verunreinigen.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related