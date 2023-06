In Erinnerung an den Überfall des faschistischen Deutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941.

Zeitzeugen, wie Schauspieler Lutz Jahoda oder der spätere Armeegeneral Heinz Keßler, aber auch Menschen, die im Laufe ihres Lebens nicht im Rampenlicht der Aufmerksamkeit standen, berichten, wie sie diesen denkwürdigen Tag, der die Welt einschneidend verändert hat, erlebt haben.

