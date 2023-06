Erste japanische Reisegruppe nach der COVID-Krise besucht die Region Xinjiang und überträgt Einzelheiten der Reise live in den sozialen Medien, um Gerüchte zu zerstreuen (Global Times China)

https://www.globaltimes.cn/page/202306/1293005.shtml

Von Liu Xin und Xing Xiaojing

Geschichten hinter der Geschichte im Museum erfahren, Anwohner besuchen, lokale Köstlichkeiten probieren, auf dem Nachtmarkt herumschlendern … die erste japanische Reisegruppe nach der Lockerung der COVID-19-Reisebeschränkungen durch China setzte ihre Reise in der chinesischen Region Xinjiang fort, wobei viele Reiseteilnehmer Livestreams nutzten und das was sie in den sozialen Medien in der Region gesehen und gehört haben, es zu einem Fenster für mehr Menschen in Japan und der internationalen Gemeinschaft machen, um angesichts der Desinformation, die von antichinesischen Kräften verbreitet wird, ein besseres Verständnis für die Region zu erlangen.



Die Gruppe von 20 japanischen Touristen, die am 19. Juni aus Osaka, Japan, aufbrachen, um das Regionalmuseum und eine Anti-Terror-Ausstellung in Urumqi sowie einige kulturelle und malerische Orte in Turpan im Norden und Osten der Region zu besuchen. Sie wollten ausserdem Baumwollfelder, Fabriken, eine Schule, eine Moschee und die Häuser mehrerer Anwohner in Korla, Aksu und Kashi im südlichen Teil der Region besuchen.



Die mehreren Tage, die sie in der Region verbrachten, haben die japanischen Besucher beeindruckt. Viele erzählten der Global Times, dass die Region, die sie gesehen haben, ganz anders ist als das, was sie früher in bestimmten japanischen Medien erfahren hatten.



Ryugo Moritaka, 66, hatte sich schon lange auf einen Besuch in der chinesischen Region Xinjiang gefreut. Im Dezember 2021, nach Anhörung der Nachricht, dass das chinesische Generalkonsulat in Osaka Japaner nach dem Ende von COVID-19 zu einer Reise in die Region Xinjiang einlädt. Nachdem Moritaka und seine Frau die Informationen auf der Website des chinesischen Generalkonsulats in Osaka überprüft hatten, beantragten sie sofort die Teilnahme an der Veranstaltung.



Das Paar zögerte zwar wegen der Reisekosten – etwa 350.000 Yen (2.465,41 US-Dollar) für jede Person –, aber beschloss die Reise anzutreten.



Vor seiner Ankunft in China hatte sich seine Frau unter dem Einfluss der voreingenommenen Berichterstattung in den Medien große Sorgen um seine Sicherheit in der Region Xinjiang gemacht, doch nach der Ankunft in der Region fühlte sie sich überraschenderweise nichts anderes als sicher.



Während ihres Aufenthalts in Ürümqi ging Moritaka am Morgen des 21. Juni zu einem Platz in der Nähe seines Hotels und sah dort farbenfrohe Morgenübungen der Anwohner – einige praktizierten Tai Chi, tanzten zu Musik, andere gingen mit ihren Hunden spazieren und andere spielten Federball.



Als Fotograf sagte Moritaka gegenüber der Global Times, dass er es liebe, Menschen zu fotografieren und ihre Gesichtsausdrücke zu beobachten, da diese wahre Widerspiegelungen ihrer tiefen Gefühle seien.



Wenn ein Mensch in Zweifel und Angst lebt, kann man das am Gesicht ablesen, aber Moritaka sagte, dass das, was er auf den auf dem Platz aufgenommenen Fotos im Gesicht der Anwohner sah, Glück und Zufriedenheit mit ihrem Leben ausdrückte. Anschließend spielte er zusammen mit den Einheimischen Federball.



Die fröhliche Szene auf dem Platz steht in krassem Gegensatz zu den früheren Tragödien, die durch Terroranschläge verursacht wurden, die zuvor die Region heimgesucht hatten. Am 20. Juni besuchten Moritaka und andere japanische Besucher die Anti-Terror-Ausstellung in Urumqi, bei der er verstand, was die Anwohner durchlitten hatten.



Moritaka sagte der Global Times, dass es auch in Japan zu gewalttätigen Angriffen gekommen sei und dass Menschen aus jedem Land, aus dem sie kommen, sich ebenfalls ein sicheres und glückliches Leben ohne gewalttätige Angriffe wünschen.



Noriaki Miyagawa, ein Mitglied der Reisegruppe, sagte gegenüber der Global Times auch, dass er nicht gedacht hätte, dass der Kampf der Region gegen den Terrorismus so lange andauern würde, und als er die vergangenen Tragödien und die aktuellen lebhaften Szenen in Urumqi betrachtete, habe er das auch gespürt. Das glückliche Leben der Einheimischen ist hart erkämpft.



Eine Live-Streaming-Reise



Viele Mitglieder der japanischen Reisegruppe haben Fotos und Videos ihrer Reise in den sozialen Medien geteilt, darunter auch Yumi Watabe.



Beginnend mit der Abschiedsparty der Gruppe in Osaka begann Watabe, die Reise auf ihrem Twitter-Account live zu übertragen, indem sie kontinuierlich Videos und Fotos von verschiedenen Früchten, gebratenem Lamm, dem Huoyan-Berg in Turpan und der Leiche von Loulan Beauty postete, der vor fast mehreren tausend Jahren begraben worden sein soll. Dies ist Teil der Ausstellung im Regionalmuseum.

Watabe, 33, ein Skitrainer aus Hakuba in Japan, war vor der COVID-19-Pandemie in mehrere Städte in China gereist. Nachdem Watabe 2014 ihre erste Reise in die chinesische Provinz Yunnan beendet hatte, begann sie Chinesisch zu lernen, um das Land besser zu verstehen. Die Reise in die Region Xinjiang war ihre siebte Reise nach China.



Watabe sagte der Global Times, dass der „Wortstreit“ zwischen dem chinesischen Generalkonsulat in Osaka Xue Jian und einigen japanischen Politikern über die Xinjiang-Themen ihre Aufmerksamkeit erregt habe und sie beschloss, sich für eine Reise in die Region zu bewerben.



Das köstliche Essen und die herrlichen Landschaften haben viele Internetnutzer angezogen, doch einige von ihnen bezeichneten Watabes Beiträge als „Propaganda“ für die chinesische Regierung. Als Antwort sagte Watabe, dass sie ihre eigenen Ansichten und Erfahrungen auf der Reise teile und dass einige Internetnutzer ihr nicht mit ungenauen Berichten über die Region, die sie aus den Medien erfahren hätten, widersprechen könnten.



Einige Berichte über die Region Xinjiang in Japan sind möglicherweise nicht korrekt, insbesondere diejenigen, in denen behauptet wird, dass „die chinesische Regierung ethnische Minderheitengruppen unterdrückt“. Watabe sagte, dass einige Japaner sich Sorgen um die ethnischen Minderheitengruppen in China machen, sie ihre Meinung jedoch auf der Grundlage dessen äußern sollten, was sie mit eigenen Augen sehen, wie ein altes Sprichwort sagt: „Es ist besser, selbst zu sehen, als lange zu hören.“



Auch Sumiki Murata, ein Mitglied der Reisegruppe, teilt gerne seine Erlebnisse während der Reise. Die Global Times hat jedoch herausgefunden, dass einige seiner Beiträge wegen „potenziell sensiblen Inhalten“ blockiert wurden und Benutzer ihre Einstellungen ändern oder auf „Anzeigen“ klicken mussten, um die Fotos anzuzeigen, darunter Ansichten entlang der Straße, die Murata aus dem Auto oder vom Besitzer aus aufgenommen hatte und Aufnahmen von einem glücklichen Anwohner eines Bauernhauses, der eine Wassermelone zur Schau stellte.



Viele Reiseteilnehmer sagten gegenüber der Global Times, dass sie während der Reise mehr über die Region Xinjiang erfahren und mit mehr Menschen über das Gesehene sprechen wollten.



Keishi Sawada, ebenfalls Mitglied der Reisegruppe, sagte der Global Times, dass er seinen 11-jährigen Sohn zu dieser Reise in die Region Xinjiang mitgebracht habe, damit er den Ort mit eigenen Augen sehen, mit den Anwohnern sprechen und vieles mehr tun könne. Er solle das echte Xinjiang kennenlernen.



„Ich hoffe auch, ihm durch diese Reise zu zeigen, dass er sein eigenes Denken und Urteilsvermögen haben soll, anstatt sich in irgendetwas von anderen in die Irre führen oder beeinflussen zu lassen“, sagte Sawada.



Vor der Ankunft der Reisegruppe in Urumqi arrangierte das chinesische Generalkonsulat in Osaka Xue Jian ein umfassendes Interview mit der Global Times, in dem er seine Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass der Besuch für Japaner zu einem Fenster sein werde, um mehr über die Region als einige westliche Länder zu erfahren. Die Berichte japanischer Medien über Xinjiang widersprechen der Wahrheit und dienten der Strategie der USA zur Eindämmung Chinas.



Xue äußerte auch die Hoffnung auf einen intensiveren zwischenmenschlichen Austausch zwischen China und Japan mit mehr Menschen aus beiden Ländern, um eine starke Kraft für die Verbesserung der bilateralen Beziehungen zu werden.

