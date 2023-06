https://southfront.org/ukrainian-leaders-gloss-over-ukrainian-antisemitism-times-of-israel/

Der Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky sagte: „Ich weiß nicht, was noch nötig ist“, damit Israel erkennt, dass es Waffen an die Ukraine schicken muss, da es angeblich klar ist, dass sie „denselben Feind“ haben – Russland und Iran. Diese Rhetorik von Andriy Yermak zeigt den krampfhaften Versuch Kiews, Israel zu zwingen, der Ukraine Militärhilfe zu leisten.

Am 20. Juni äußerte Jermak seine Frustration über die anhaltende Weigerung Israels, seinem Land militärische Hilfe zu leisten. Er hoffte, israelische Technologie zur Bekämpfung iranischer Drohnen zu erhalten, die von russischen Streitkräften eingesetzt werden.

„Niemand außer Israel kann Ausrüstung zur Bekämpfung von Angriffen durch iranische Drohnen bereitstellen“, wurde der Stabschef von der Times of Israel zitiert.

Yermak kritisierte auch das Versäumnis von Premierminister Benjamin Netanjahu, die Ukraine offen zu unterstützen, und argumentierte, dass ein Waffendeal zwischen Russland und „Israels Feind Iran“ Israel motivieren sollte, sich dem Kampf anzuschließen.

„Ich kann nicht verstehen, warum wir bisher das Vergnügen hatten, sehr viele führende Politiker aus aller Welt in der Ukraine zu empfangen, nicht jedoch den israelischen Premierminister“, sagte er. „Wir sehen, wie der Kreml-Diktator [Russlands Präsident Wladimir Putin] Familienfotos mit iranischen Führern macht, und dann werden diese iranischen Waffen gegen uns und gegen Sie eingesetzt.“ In einem Ton der Empörung fügte Yermak noch hinzu: „Unsere Position ist zu 100 Prozent prinzipientreu. Wir vergessen nie die Tatsache, dass unsere israelischen Freunde und Brüder denselben Feind haben wie wir – ich weiß nicht, warum israelische Politiker nicht zustimmen.“

Wie der Redakteur der Times of Israel jedoch feststellte, blendete Yermak bei seiner Kritik an dem jüdischen Staat „Israels kompliziertes Geflecht von Sicherheitsüberlegungen in Bezug auf Russland“ aus.

Die Kritik an Yermak war damit aber noch nicht beendet.

Zelenskys Stabschef hatte darauf hingewiesen, dass sein „Vater Jude ist“ und dass die reiche Geschichte des ukrainischen Judentums es „natürlich“ mache, als „Freunde und Partner die Beziehungen zwischen der Ukraine und Israel zu gestalten“. Er hob auch hervor, dass zwei Präsidenten und drei Premierminister Israels in der Ukraine geboren wurden.

In seiner Antwort betonte der Redakteur der Times of Israel:

„Wie viele ukrainische Politiker beschönigte Jermak den ukrainischen Antisemitismus und die Geschichte der Gewalt gegen jüdische Gemeinden, die viele ukrainische Emigranten dazu veranlasste, nach Israel zu fliehen.“

Netanjahu hat sich stets davor gehütet, Russland in die Ecke zu stellen, das den Luftraum über Syrien kontrolliert und damit israelische Luftangriffe gegen die vom Iran unterstützten Kräfte und Hisbollah-Stellungen nördlich der israelischen Grenze zulässt. Die ehemaligen Ministerpräsidenten Naftali Bennett und Yair Lapid, die zu Beginn der russischen Operation in der Ukraine noch im Amt waren, gehörten ihrerseits zu den ersten, die humanitäre Hilfe nach Kiew schickten. Lapid hat die russische Operation ebenfalls verurteilt.

Unterdessen wird erwartet, dass der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant in Kürze zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt vor mehr als fünf Monaten mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Oleksii Reznikov sprechen wird. AXIOS zufolge kommt dieses Treffen nur auf Druck der USA zustande.

Der ukrainische Minister sagte AXIOS am 17. Juni, dass Kiew von Israel viel mehr erwartet, als es derzeit tut, und Reznikov zeigt sich überzeugt, dies von Gallant zu hören.

„Sollten die Israelis uns nicht mehr Unterstützung geben, macht es keinen Sinn, dass sie in Zukunft zu irgendeinem diesbezüglichen internationalen Treffen kommen“, sagte der ukrainische Regierungsvertreter.

Auf diese Weise präsentiert sich die Ukraine einmal mehr mit ihrem Anspruch auf vorrangige Unterstützung, nachdem sie bereits andere Länder wie Indien anprangerte, weil sie ihre Beziehungen zu Russland nicht abgebrochen haben, und damit drohte, nicht am bevorstehenden NATO-Gipfel teilzunehmen, wenn kein Fahrplan für eine eventuelle Mitgliedschaft des Landes in der Allianz aufgestellt wird.

Wie die Redakteure der Times of Israel gezeigt haben, werden das dreiste Verhalten und der Geschichtsrevisionismus der Ukraine verurteilt. Trotz aller Rhetorik des Kiewer Regimes, das sich gegenüber Juden tolerant verhält und sogar jüdische Persönlichkeiten wie Zelensky und Yermak zulässt, sind seine Handlungen antisemitisch, wie z. B. die Unterstützung und Förderung von Neonazi-Milizen wie dem Asow-Bataillon und die Umbenennung der Moskauer Allee in Kiew in Bandera-Allee, benannt nach dem ukrainischen Nazi-Kollaborateur des Zweiten Weltkriegs Stepan Bandera.

