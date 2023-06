Kasachstan kündigt überraschend das Ende der Astana-Gespräche zu Syrien an (southfront.org)

https://southfront.org/kazakhstan-announces-surprise-end-to-astana-talks-on-syria/

Kasachstan hat Berichten zufolge überraschend beschlossen, keine Gespräche über den Friedensprozess in Syrien mehr in seiner Hauptstadt Astana abzuhalten.



Die Entscheidung wurde nach dem 20. Treffen des Astana-Formats, an dem auch Russland, die Türkei und der Iran teilnehmen, am 21. Juni bekannt. Auf dem Treffen wurden die Lage vor Ort, ein Fahrplan für den Wiederaufbau der Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien, die israelischen Angriffe und eine Reihe weiterer Themen erörtert.



Der stellvertretende kasachische Außenminister Kanat Tumysch rief nach dem Treffen unerwartet zum Abschluss der trilateralen Gespräche auf und erklärte, ihr Ziel sei erreicht worden.



„Das allmähliche Auftauchen Syriens aus der Isolation in der Region könnte als Zeichen dafür gewertet werden, dass der Astana-Prozess seine Aufgabe erfüllt hat“, sagte er laut Reuters vor Reportern. „In Anbetracht der Rückkehr Syriens in die Familie der arabischen (Nationen) schlagen wir vor, das 20. Treffen im Rahmen des Astana-Prozesses offiziell zum letzten zu erklären.“



Der stellvertretende russische Außenminister Michail Bogdanow bestätigte gegenüber TASS, dass die Entscheidung, in Astana keine weiteren Treffen zu Syrien abzuhalten, auf Initiative der kasachischen Seite getroffen wurde.



Der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten für die Syrienfrage, Alexander Lawrentjew, kommentierte den Schritt Kasachstans mit den Worten, er komme für Russland überraschend.



„Offen gesagt, die Nachricht über die Initiative des kasachischen Außenministeriums, die Astana-Plattform aufzugeben, kam für uns heute überraschend; sie scheinen zu erwarten, dass wir einen anderen Ort für diese Treffen wählen“, sagte Lawrentjew.



Später sagte der hochrangige russische Diplomat, dass sich das Astana-Format zu Syrien als effektiv erwiesen habe und weiterhin funktionieren werde.



„Das derzeitige Astana-Format wird weiterhin funktionieren. Es hat sich bewährt, während die so genannten Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um eine Lösung der Syrien-Frage ins Stocken geraten sind“, sagte er auf einer Pressekonferenz im Anschluss an das 20. internationale Treffen zu Syrien im Astana-Format.



Lawrentjew betonte, dass das Astana-Format „nur deshalb formell mit einem Ort verbunden ist, weil die kasachische Führung sich bereit erklärt hatte, ein internationales Treffen auszurichten, an dem eine Gruppe von drei Garantienationen, Beobachter aus einer Reihe von Ländern – nämlich Syriens Nachbarn, darunter der Irak, der Libanon und Jordanien – sowie Beamte internationaler Organisationen, vor allem der Sondergesandte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für Syrien, Geir Pedersen, teilnehmen“.



Lawrentjew betonte auch, dass Russland die Gastfreundschaft Kasachstans schätze, da das Land seit sechseinhalb Jahren immer wieder Gastgeber für die Treffen der Gruppe sei. Er wies darauf hin, dass 18 der 20 Treffen in Astana stattfanden, während zwei im russischen Schwarzmeerort Sotschi abgehalten wurden.



In einer gemeinsamen Erklärung, die Russland, Iran und die Türkei im Anschluss an ihr 20. Treffen im Astana-Format zu Syrien verabschiedeten, forderten die drei Länder mehr humanitäre Hilfe für Syrien, bekundeten ihre Unterstützung für den Verfassungsausschuss, verurteilten die israelischen Angriffe auf das Land und wiesen auf die Bedeutung einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Ankara und Damaskus hin.



Die Länder vereinbarten außerdem, sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 erneut zu treffen. Lavrentyev sagte später, dass der Ort für weitere Treffen im Astana-Format von den Außenministerien der teilnehmenden Länder festgelegt werden wird.

