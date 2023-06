Ex-CIA Analyst Ray McGovern: Läuft Victoria Nuland in Bezug auf die Ukraine „Amok“. Wird sie nach dem Scheitern der „Gegenoffensive“ den Angriff auf das Kernkraftwerk Saporischschja genehmigen?

Laut Sy Hersh läuft Victoria Nuland in Bezug auf die Ukraine „Amok“. Wird sie nach dem Scheitern der „Gegenoffensive“ den Angriff auf das Kernkraftwerk Saporischschja genehmigen und Russland dafür verantwortlich machen? War das der Grund, warum der Kiewer Geheimdienstchef Russland heute vorwarf, dort Kühlteiche „vermint“ zu haben?

Ukraine spy chief accuses Russia of ‚mining‘ cooling pond at Zaporizhzhia nuclear plant (Reuters)

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-spy-chief-accuses-russia-mining-cooling-pond-zaporizhzhia-nuclear-plant-2023-06-20/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related